Brynhildsen fikk hakeslepp av Leke James: - Tenkte bare «wow»

Det ble et rabalder uten like da Ola Brynhildsen forlot Stabæk. Nå er 21-åringen godt installert i Molde, og har latt seg imponere av spesielt én lagkamerat.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

1.-plass: Molde

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Ola Brynhildsen?

- Jeg tror vi kan slå bra fra oss. Vi har en veldig sterk tropp med tanke på det tette kampprogrammet, så jeg tror det kan gi oss en fordel.

- Det er jo spesielt tett kampprogram i år. Tror du det kan komme dere især til nytte med tanke på at dere har en såpass bred og stor stall?

- Ja, absolutt. Vi har en tropp hvor de fleste kunne kommet inn på de fleste andre Eliteserie-lag, så vi har dobbel dekning i alle posisjoner hvor alle er utrolig gode fotballspillere. Det er bare positivt for oss.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Ouf, det er vanskelig. Jeg tror det er mange å se opp for på det Molde-laget. Jeg vil ikke dra fram en person, for det er litt vanskelig. Men det er mange du skal se opp for.

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år, og hvorfor?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil ikke jinxe noe.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Det har jeg ikke noen veldig formening om, jeg har ikke lyst å få folk på nakken heller. Det er vanskelig å si.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- En som kan slå igjennom er i hvert fall Tobias Christensen. Han har sett veldig frisk ut. Per Ciljan Skjelbred er jo solid hvis han kommer til seriestart, og jeg må være ærlig å si at han er en stor profil. Jeg har rukket å se noen Bundesliga-kamper i den tiden her og han ser bra ut, og er en god signering for Rosenborg.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Jeg hadde veldig sansen for Janne i Stabæk. For det første er han en fantastisk person. Og så har han et grunnlag for hva vi skal gjøre, men ellers er det ganske fritt hvordan man vil spille i Stabæk, så det har jeg sansen for.

- Det er jo kanskje noe også du spesielt trives med? Å kunne utfolde deg litt mer fritt?

- Ja, det var viktig for meg da jeg var i Stabæk.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Jeg må si Christensen. Jeg vet litt hva han står for. Han har en ro med ballen, har et følsomt touch og er god til å spille opp folk i gode posisjoner og avslutte selv.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Jeg liker jo å spille på Nadderud, og det blir jo bortebane i år.

- Ja, så det er Nadderud som blir favoritt-bortebanen din denne sesongen?

- Ja, vi får se, da.

- Ja, for det ble jo litt rabalder nylig. Hvordan blir det å skulle spille der som bortebane?

- Nei, det blir jo spesielt. Det kommer sikkert til å være mye trøkk på tribunen hvis det åpnes for publikum. Så det blir sikkert moro, det. Ellers så er jo alltid Lerkendal en fantastisk arena å spille på.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er at du kan leve av det du elsker. Det verste må vel kanskje være at det ikke blir så mye tid til det sosiale. Man har merket det spesielt i disse koronatider når man ble tvunget til å være i karantene. Vi har vært på trening, og så har vi dratt rett hjem etterpå. Det har vært litt kjedelig fordi man sitter hjemme og «gamer» en del, så jeg har kjent på det. Men jeg har klart meg, for vi har fått trent og vi er privilegerte som får lov til å spille fotball og starte tidlig i forhold til andre.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det blir en annerledes Eliteserie med masse kamper og et tett program. For det første kan man bli kjent med nye spillere man ikke har hørt om fra før siden det er mange som kommer til å få spilletid. For det andre, så har vi nå gått snart seks måneder siden sist tellende kamp, og folk er sinnssykt sultne på å komme i gang. Tror det blir ganske bra trøkk selv om det ikke blir supportere den første delen.

EKS: Brynhildsen forlot Stabæk tidligere i sommer. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

- Hvordan har overgangen til Molde vært for deg?

- Det har vært veldig bra. Jeg har kommet inn i en veldig bra treningsgruppe hvor det er utrolig høyt nivå på treninger og folk stiller høye krav. Det er det jeg kom for, og det er det jeg trenger for å utvikle meg til å bli en enda bedre fotballspiller.

- Har du kjent mye på nivåforskjellen?

- Det er en krig på hver trening, og utrolig tett om plassene. Alle vil spille, så alle vil krige seg til en startplass når serien starter. Når i tillegg de beste av de beste spillerne i Eliteserien er på det laget, så sier det seg selv at det blir høyt tempo med mye tekniske spillere. De fleste bruker dette som et mellomsteg for å vise seg og komme seg videre ut i Europa, og da må man ha spilletid, så det er god krig om de plassene.

- Hvilken Molde-spiller har overrasket deg mest etter overgangen?

- Jeg visste det var gode spillere her, så jeg var ikke kjempeoverrasket over nivået. Leke (James, red. anm.) trenger jeg ikke si så mye om, for han er en fantastisk fotballspiller. De første par treningene mine scoret han to helt syke mål. Jeg har hørt han er helt syk, men da fikk jeg jo det bekreftet. Det var to volleyer i krysset, så man tenkte bare «okay, han her kommer nok ikke til å bli her så lenge».

- Er det noe du fikk mer øynene opp for da du så ham på daglig basis?

- Ja, jeg hadde hørt han var god, men jeg tenkte «wow» da jeg så han spille, for det er umulig å ta fra ham ballen for han er såpass sterk også.

IMPONERTE: Leke James er klar for en ny sesong i Molde. Foto: Marius Simensen

- Det skapte litt oppstyr da du bestemte deg for å forlate Stabæk. Nå som du har fått de litt på avstand: Hva tenker du om hele situasjonen?

- Det var selvfølgelig en litt kaotisk situasjon. Jeg var forberedt på at det kom til å bli reaksjoner. Reaksjonene var jeg klar over skulle komme, men at det ble såpass ille i deres øyne, det så jeg ikke helt komme. Men media blusset det opp til mer enn hvor ille jeg følte det var. Jeg synes ikke det var så kaotisk som det media fremstilte det som.

- Du bestemte deg for å takke Stabæk i et avskjedsbrev. Når bestemte du deg for å gjøre det?

- Jeg hadde lyst til å takke fansen og klubben i et brev, og kanskje hatt et hyggelig intervju, men man måte gjøre litt om på det da det ble som det ble, forklare situasjonen og roe ned og få dem til å skjønne hva det handlet om. Jeg føler jeg fikk sagt mitt, slik at jeg håper at de kanskje skjønte det litt. Men brevet ble nok litt lengre enn jeg hadde tenkt.

- Om det blir tomme tribuner på Nadderud; er det en fordel for deg, eller ville du bare nytt og vokst under å få pipekonsert?

- Man må jo oppleve det en eller annen gang. Om jeg skal ut i Europa er det jo mye verre, så jeg har tenkt at det bare hadde vært kult å oppleve. Så kommer det an på hvordan de tar meg imot. Det kommer til å bli pipekonsert, og nå er kampen den 25. runden så da er jeg ganske sikker på at det kommer til å være supportere.

- Om du kunne velge; hadde du ønsket at det var tomme tribuner på Nadderud?

- Jeg hadde ikke brydd meg så mye egentlig. Det er noe man må oppleve, og det er verre i utlandet så om du skal komme på den store scenen må du bli vant til sånt og klare å takle det. Jeg tror det bare hadde vært god læring.

MOLDES TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

1. februar: Molde 3-1 Hødd (Leke James, Magnus Wolff Eikrem, Mathias Løvik)

8. februar: Kristiansund BK 1-1 Molde (Martin Ellingsen)

12. februar: Molde 4-0 Kongsvinger (Mattias Moström x2, Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes)

16. februar: Molde 1-0 Krasnodar (Eling Knudtzon)

19. februar: Molde 1-0 Rostov (Mattias Moström)

28. februar: Molde 5-2 Aalesund (Martin Ellingsen, Erling Knudtzon, Leke James, Magnus Wolff Eikrem, Mattias Moström)

6. mars: Molde 2 - 0 Lillestrøm (Tobias Christensen, Leke James)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

31. mai: Molde 1-2 Sogndal (Leke James)

4. juni: Molde 4-2 Kristiansund BK (Tobias Christensen x2, Eirik Ulland Andersen, Marcus Holmgren Pedersen).

8. juni: Molde 3-2 Brann (Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen, Kristoffer Haraldseid).

OVERGANGER:

INN:

Tobias Svendsen (Nest-Sotra, tilbake fra lån)

Martin Roseth (Sogndal, tilbake fra lån)

Stian Gregersen (Elfsborg, Sverige, tilbake fra lån)

John Kitolano (Wolverhampton, England, lån i to år)

Marcus Holmgren Pedersen (Tromsø)

Ola Brynhildsen (Stabæk)

UT:

Sivert Gussiås (Sandefjord. Var utlånt til Strømmen i fjor.)

Emil Breivik (Raufoss, lån forlenget ut sesongen)

Tobias Hestad (Stjørdals-Blink, lån ut sesongen. Var utlånt til Asker i fjor.)

Daniel Chima Chukwu (Taizou, Kina. Var utlånt til Heliongjiang Lava Spring, Kina, i fjor.

Mathias Eriksen Ranmark (HamKam, lån ut sesongen)

Ruben Gabrielsen (Toulouse, Frankrike)

Simen Hagbø (Levanger. Var utlånt til Brattvåg i fjor.)

Jacob Nyland Ørsahl (Notodden, lån ut sesongen)

Vegard Forren (uten ny klubb)