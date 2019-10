Buffalo er best av alle NHL-lagene

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

Buffalo Sabres - San Jose Sharks H 2,10 (spillestopp kl 00.55)

Sharks spiste opp ett målsledelsene til Buffalo tre ganger i hjemmekampen i San Jose natt til søndag, men de klarte ikke å svare da Sabres gikk opp til 4-3 drøye syv minutter før full tid i tredje perioden. Buffalo tok dermed med seg to seire og ett tap etter de tre bortekampene i California.

Sabres har kun tapt én de ni første kampene etter ordinær spilletid, og de har vunnet syv av de første ni kampene. Det gjør Buffalo Sabres til det beste laget i NHL med sine 15 poeng og 13 plussmål. Colorado Avalanche og Edmonton Oilers har like mange poeng som Buffalo, men de har svakere målforskjell.

Buffalo scorer 3,67 mål i snitt per kamp, bare tre lag scorer mer enn dem i NHL. Samtidig slipper de kun inn 2,33 mål i snitt. Det gjør dem til det sjette beste defensive laget i ligaen.

Linus Ullmark hadde 29 redninger på 32 skudd i bortekampen mot Sharks, men han vil sannsynligvis bli erattet av Carter Hutton i natt. Kanadieren har vært fantastisk hittil. Buffalo har vunnet alle fem kampene han har voktet buret, og han har en redningsprosent på 95 i de fem kampene. Han er en matchvinner.

Sharks har vært litt opp og ned denne sesongen, men suksessen har kommet hjemme i The Sharks Tank. På bortebane har de tapt tre av fire kamper så langt. Martin Jones har vært middelmådig mellom stengene. Han har en redningsprosent på under 90, og har i snitt sluppet inn 3,39 mål. Buffalo har vunnet alle fire hjemmekampene sine, men to av kampene har ikke vært avgjort etter ordinær spilletid. Jeg tror det blir en jevnspilt match, men Buffalo har medvind. Jeg tror de vinner til 2,10 i odds.

