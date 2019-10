Buffalo har et hemmelig våpen

Landslagspausen gjør at det er et tynt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles én kamp i den danske cupen og én i National League. Høydepunktet for de fotballgale er privatlandskampen melom Tyskalnd og Argentina. Det er også syv kamper fra Eiteserien i håndball for kvinner og menn. På hockeyfronten er det full serierunde på nest øvesrte nivå både i Norge og Sverige i tillegg er det et par NHL-kamper natt til torsdag. Det spilles også flere kamper i brasiliansk Serie A natt til torsdag.

Buffalo kunne starte med tre seire på rad for første gang på elleve år, men slik gikk det ikke. Sabres har likevel fortsatt til gode å tape etter ordinær spilletid. Nederlaget mot Columbus Blues Jackets kom etter spilleforlengelse. Buffalo fikk 44 skudd mot seg i Ohio, men klarte likevel å få med seg ett poeng da Victor Olofsson utlignet med 74 sekunder igjen av ordinærspilletid.

Brandon Montour er ute i tre til fire uker med en skade i hånden. Det er usikkert når Zach Bogosian og Ukko-Pekka Luukkonen er tilbake. Begge sliter med hofteskader.

Natt til torsdag spiller Sabres sin første kamp mot et lag i Atlantic Division når de møter Montreal Canadiens. Begge de to første kampene ti kanadierne har måtte avgjøres på straffeslag. De tapte i Raleigh mot Carolina Hurricanes 3-4 i sesongåpningen, men tok en sterk borteseier mot Toronto i Air Canada Center tidligere denne uken. Etter en treg start, så imponerte Canadiens spillemessig mot Toronto i tredje perioden, hvor de scoret fire mål.

Shea Weber trente ikke tirsdag, men det er ventet at han spiller kampen mot Sabres, men Canadiens-centre Nick Cousins er usikker til kampen i Buffalo etter at han pådro seg en skade i kampen mot Toronto. Det er heller ikke klart hvem som står mellom stengene for Montreal i nattens kamp.

Carey Price spilte 66 kamper forrige sesong, og Montreal har vært opptatt av at de skulle avlaste ham denne sesongen. Derfor har de hentet inn en solid backup-keeper i Keith Kinkaid. Han har tidligere spilt for NJ Devils og Columbus Blue Jackets. Kinkaide vil debutere for Canadiens denne uken, og det er mulig han får sjansen allerede i nattens kamp. Det kan være et smart trekk av Canadiens for Kinkaide har en god statistikk mot Sabres. Trener Claude Julien har uttalt at Carey Price ikke skal spille tre kamper på fire kvelder, og det er ventet at han starter torsdagens første hjemmekamp. Han har også sagt at de ikke har hentet Kinkaide for å ha ham sittende på benken.

Montreal Canadiens spiller sin siste av tre bortekamper når de går på isen i Buffalo, og de håper å ta med seg to seire av tre muige før første hjemmekampen. Det blir ikke enkelt. Buffalo sin eneste kamp på hjemmebane så langt var 7-2-seieren mot NJ Devils, og jeg tror hjemmebanefordeln blir avgjørende i denne matchen.

Buffalo har spilt veldig bra hjemme i KeyBank Center, hvor de står med fem seire på rad. Montreal sin borteform har ikke vært like bra. Sabres har også vært det beste laget i de innbyrdes duellene de siste årene. Montreal-keeper Carey Price slet mot Sabres sist sesong, men nå er det ikke sikkert at han står i mål i denne kampen. Price slapp inn ti mål på to kamper mot Buffalo i 2018-2019-sesongen.

Buffalo har vært knallgode i overtallsspill så langt denne sesongen. Buffalo Sabres-trener Ralph Krueger har satt sammen nye spillere i power play. Det har gitt resultater. Jeff Skinner, Jack Eichel, Victor Olofsson, Sam Reinhardt og Rasmus Dahlin er en fryktinngytende power play-gjeng. De har scoret fire måll på seks overtallsspill. Montreal på sin side har slitt med å forsvare seg når de har vært i undertall, og i møte med denne banden vil de få problemer. Jeg tror fort at power play-spillet til Sabres kan bli avgjørende, i tillegg har de fordelen av spille foran egne fans. Det skal man heller ikke undervurdere.

