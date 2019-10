Buffalo sprekker ikke igjen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekampen mellom Brann og Bodø/Glimt og den svært viktige toppkampen i Allsvenskan mellom Malmö og AIK. I tillegg skal Alexander Sørloth og hans Trabzonspor ut i en vanskelig bortekamp mot Istanbul Basaksehir i den tyrkiske ligaen. Ståle Solbakken og hans FC København er også i aksjon borte mot AGF Aarhus i den danske superligaen. Og i Championship tar Queens Park Rangers imot Brentford. Natt til tirsdag spilles det to kamper i NHL.

Buffalo Sabres - Arizona Coyotes 2,15 - 3,85 - 2,45 H (spillestopp kl. 2355)

Buffalo gikk på en smell mot NY Rangers, hvor de tapte 2-6, men Sabres slo tilbake på direkten mot Detroit Red Wings. Buffalo tapte skuddstatistikk 6-12 i første perioden, og måtte gå målløs av isen. I den andre perioden vant Sabres skuddstatistikken 14-8 og Jake McCabe scoret sesongens førte mål for gjestene fra Upstate New York. Selv om Buffalo tapte skuddstatistikken overlegent 5-21 i siste perioden, så doblet Sam Reinhardt ledelsen med periodens eneste mål. Dermed vant Buffalo 2-0, og det var lagets niende seier denne sesongen.

Linus Ullmark sto som en levende vegg i kampen mot Detroit. Han hadde 41 redninger i kampen, hvor Red Wings vant skuddstatistikken 41-25. Likevel er det ventet at Carter Hutton står mellom stengene i KeyBank Center i natt.

Må unngå reprise

Buffalo Sabres har utvilsomt fått en flying start på sesongen, men det gjorde de også sist sesong. Atlantic Divison-klubben har vunnet ni av de tolv første kampene i 2019-2020-sesongen. Det gjør at de topper Eastern Conference. Washington Capitals i Metro Division har også 19 poeng, men de har spilt 13 kamper, én kamp mer enn Buffalo.

Nå må Buffalo bare finne ut hvordan de skal unngå å gjøre de samme feilene som ødela for dem sist sesong. Sabres vant ti kamper på rad fra 8. november til 27. november sist sesong, og de toppet NHL-tabellen like etter Thanksgiving med 17 seire på de 25 første kampene. Det var første gangen siden oktober 2006 at Sabres toppet tabellen i NHL. Den gangen vant de Presidents' Trophy, som går til det laget som tar flest poeng i grunnspillet i NHL.

Det klarte de ikke forrige sesong. Buffalo endte på sjetteplass av de åtte lagene i Atlentic Division og hadde hele 22 poeng opp til en playoffplass. Buffalo har ikke klart å ta seg til Stanley Cup-sluttspillet siden 2011, og den gode starten til Sabres denne sesongen har fått fansen i Buffalo til å drømme om hockey til langt ut på våren.

Begge tapene til Buffalo som er kommet etter ordinær spilletid har kommet når de har spilt kamper med kun én dags mellomrom. Spørsmålet er om de har lært av det før kampen mot Arizona.

Buffalo har overtaket

The Coyotes, som heller ikke klarte å ta seg til playoffen sist sesong, har i likhet med Buffalo fått en god start på 2019-2020-sesongen. De har vunnet seks av de første ti kampene i Pacific Division. 2-4-tapet mot NY Islanders natt til fredag var det første tapet til Arizona etter ordinær spilletid siden 5. oktober, da de tapte mot Boston. De slo i likhet med Buffalo tilbake på direkten og banket NY Devils 5-3 natt til lørdag. Da hadde de spilt tre kamper på fire netter.

Coyotes-rookie Barrett Hayton scoret og hadde en målgivende i kampen mot Devils. 19-åringen ble plukket som femtevalg i NHL-draften denne sesongen, men han har vært matchet forsiktig så langt. Han hadde kun spilt tre kamper før han kom på isen i New Jersey. Det var ikke bare Hayton som imponerte i Prudential Center. Coyotes-keeper Antti Raanta spilte en bra kamp. Han hadde 32 redninger i en kamp hvor Arizona tapte skuddstatistikken 17-35. Til tross for at han hadde en glimrende kamp i New Jersey, er det mulig Darcy Kuemper starter i mål i natt. Det er fortsatt ikke bekreftet.

Begge lagene har fått en solid start på sesongen. Arizona har vunnet fem av de siste seks kampene, mens Buffalo står med seier i fire av de fem siste. The Coyotes har vært ekstremt sterke defensivt, og de har vist stor fremgang offensivt. Buffalo var virkelig i siget med Hutton i mål før de fikk bank av NY Rangers. Dette blir en tett og jevn kamp, og den kan bli avgjort av keeperspillet. Buffalo har vunnet fire av de fem siste kampene mot Arizona. Jeg går for hjemmeseier til 2,15 i odds. Spillestopp er klokken 2355.

