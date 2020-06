Burnley blir undervurdert

Denne kampen mener vi er mer åpen enn det oddsen tilsier.

Burnley har vunnet fem Premier League-kamper i 2020. Kun ligamesterne Liverpool og Manchester City har vunnet flere ligakamper etter nyttår. Vi tror på en åpen kamp mellom Crystal Palace og Burnley mandag.



Crystal Palace - Burnley B 3,40 (spillestopp kl 20.55)

Crystal Palace ble fullstendig overkjørt av Liverpool i forrige uke og tapte til slutt 0-4 på Anfield. Laget fra Sør-London ligger likevel på tiendeplass i Premier League, kun ett poeng bak Arsenal. Ja, Roy Hodgsons menn har faktisk fortsatt mulighet til å kjempe om en plass i Europa neste sesong. Tottenham, som innehar syvendeplassen, er kun tre poeng foran dem på tabellen.

Sterk statistikk mot Burnley

At Palace henger med så langt oppe på tabellen, skyldes først og fremst en imponerende periode før onsdagens stortap mot Liverpool. Forrige helg slo de Bournemouth 2-0, og det var den fjerde seieren på rad uten baklengsmål. Før seieren på Vitality Stadium hadde de tre 1-0-seire mot Newcastle, Brighton og Watford.

Palace har også historisk hatt et godt tak på Burnley. De har vunnet de fire siste kampene mot the Clarets, og de har holdt nullen i fire av dem.

Men Sean Dyches lag puster Palace i nakken på tabellen. De ligger på ellevteplass, og det er bare målforskjellen som skiller de to. Burnley fikk grisebank av Manchester City i første kampen etter koronapausen, da de tapte 0-5 på Etihad, men slo tilbake i midtuken og vant 1-0 mot Watford på Turf Moor.

Usikre offensive spillere

Burnleys borteform er skrekkelig. De har tapt syv av 15 kamper, og har kun scoret 14 mål. Samtidig er det verdt å merke seg at Burnley kun har tapt én av de siste ni kampene, uansett bane. De hadde to seire og én uavgjort på bortebane før de fikk bank av Manchester City.

Wilfried Zaha måtte gå av banen på Anfield etter et kvarter, og han er usikker til mandagens kamp. Det er et stort tap for Palace. Zaha har scoret i de to siste kampene mot Burnley. Christian Benteke og keeper Vicente Guaita er også tvilsomme the Eagles. James Tomkins, Martin Kelly og Jeffrey Schlupp er definitivt ute.

Burnley-manager Sean Dyche har utfordringer offensivt. Verken Ashley Barnes eller Chris Wood spilte mot Watford sist, og det er heller ikke sikkert at de spiller mandagens kamp. Sean Dyche håper at torsdagens matchvinner Jay Rodriguez, som måtte gå av banen på grunn av en smell i ankelen, blir spilleklar til kampen på Selhurst Park.

Burnley har også kun vunnet to av 16 kamper mot topp ti-lagene denne sesongen (2-3-11). I tillegg er Roy Hodgson ubeseiret i seks kamper på rad mot the Clarets. Han står med fem seire og én uavgjort. Det er mange argumenter for å sette H på denne kampen, men vi tror Burnley kan overraske på Selhurst Park.

Sean Dyche er en luring. Han er flink til å få mye ut av det mannskapet han har til rådighet. I perioden før koronautbruddet slo Burnley både Manchester United og Southampton på bortebane.

Denne kampen mener vi er mer åpen enn det oddsen tilsier. Vi tror the Clarets undervurderes igjen, særlig siden Palace også sliter med skader på sentrale spillere. 3,40 i odds på Burnley-seier er ok.

