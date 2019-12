Burnley ødelegger for Manchester United

Burnley har ikke tapt siste ligakampen i kalenderåret siden 2012. Vi tror ikke de taper lørdagens kamp mot United heller.

Det er fotball fra England som dominerer fotballen på lørdagens langoddsprogram. I Premier League spilles det sju kamper. Blant andre Manchester United, Leicester og Tottenham er i aksjon. Det er også full serierunde i National League. Tour de Ski innledes med fellesstart for både kvinner og menn. I Bormio er det også i dag verdenscup utfor for gutta, mens det er verdenscup storslalåm for kvinner i Lienz. På hockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen, i svensk SHL og ni kamper i NHL natt til søndag.

Burnley - Manchester United U 3,50 (spillestopp kl. 2040)

Etter to strake seire gikk Burnley på et knepent 0-1-tap på Goodison Park på Boxing Day. Lørdag får the Clarets besøk av et Manchester United-lag som er stinn av selvtillit etter å ha snudd 0-1 til 4-1-seier hjemme mot Newcastle.

Burnley har ikke vunnet på de ni siste kampene mot Manchester United i Premier League. Fasiten viser fem tap og fire uavgjorte. Det verste er likevel at de ikke har klart å score i de fire siste hjemmekampene mot «De røde djevlene». Denne gangen tror jeg de klarer det. Ole Gunnar Solskjær sine karer har nemlig sluppet inn mål i de 14 siste Premier League-kampene.

Manchester United hadde også en knallsterk statistikk borte mot Watford, men likevel tapte laget 0-2 i London forrige søndag. Jeg tror et ustabit United-lag får trøbbel på Turf Moor.

Scott McTominay pådro seg en knesksde på Boxing Day, og går trolig glipp av lørdagens kamp. Det kan betyr at Paul Pogba starter. Franskmannen har kommet inn fra benken i de to siste kampene.

Burnley-spissen Ashley Barnes er ventet å være tilbake lørdag. Det vil i så fall forsterke Burnley offensivt. Manchester United har kun vunnet to av ni bortekamper denne sesongen. Mangel på stabilitet har vært et problem for Ole Gunnar Solskjær sine menn denne sesongen, så det vil ikke være overraskende om de må nøye seg med ett poeng her. United er store favoritter, men slik United presterer på bortebane denne sesongen, er det uaktuelt å lansere B i denne, tiltafatte 1,85 i odds. En godt betalt poengdeling til 3,50 i odds blir vårt valg.

