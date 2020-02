Burnley skreller mot Southampton

Burnley har ikke tapt på de seks siste kampene mot Southampton. Vi tror heller ikke de taper lørdag.

Det er et fyldig langoddsprogram denne lørdagen. På fotballfronten er det to kamper fra Premier League. Det er også full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers er det kamper i Serie A, Bundesliga, La Liga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting i Anterselva er det sprint for menn. Nyvinningen Ski de Tour innledes med 10 km fri for kvinner og 15 km fri for menn i Østersund. Det er også verdenscup skiflyging for menn i Kulm.

Southampton - Burnley B 4,55 (spillestopp kl 13.25)

Etter en superb periode fra midten av desember til midten av januar, hvor Southampton vant seks av åtte kamper, har formkurven pekt nedover siden før vinterpausen. De tapte 2-3 mot Wolves i midten av januar, og siden har de vunnet mot Crystal Palace og tapt 0-4 mot Liverpool. De siste ukene har de også røket ut av FA-cupen etter først å ha spilt 1-1 mot Tottenham på St Mary's, og deretter tapt omkampen i London.

Premier Leagues dårligste hjemmelag

Danny Ings har vært sentral hos the Saints i den gode perioden. Denne lørdagen møter angriperen klubben hvor han skapte seg et navn. Hittil denne sesongen har han scoret 14 mål. Det er det meste siden han scoret 21 mål for Burnley i Championship for seks år siden, men vi tror ikke at han lykkes mot gamleklubben lørdag.

Southampton har nemlig ikke fått det til å klaffe på hjemmebane denne sesongen. Med bare elleve poeng på St. Mary's, er de det svakeste hjemmelaget i Premier League. The Saints har også hatt problemer mot Burnley. De har ikke vunnet mot dem på de seks siste Premier League-kampene mot the Clarets, og de har gått målløse av banen i fire av dem.

Burnley vant overbevisende da lagene møttes i serieåpningen, og the Clarets tok alle tre poengene mot Manchester United på Old Trafford i den siste bortekampen sin.

Southampton har en skadefri stall, og Kyle Walker-Peters som er på lån fra Tottenham kan få sin debut for the Saints. Midtbanemannen James Ward-Prowse er også spilleklar, selv om han måtte gå tidlig av banen i cupkampen mot Tottenham.

Burnley må kanskje klare seg uten Matt Lowton og Charlie Taylor. Begge forsvarsspillerne skal testes før kampen på St Mary's. Spissen Ashley Barnes og Johann Berg Gudmundsson er begge ute med skader, men nysigneringen Josh Brownhill er i troppen til bortekampen på den engelske sørkysten.

Det finnes mange grunner til å satse på Southampton her, men vi går for skrellen. For Burney har imponert i det siste, og de har et historisk godt tak på the Saints. Denne kampen er jevnere enn hva oddsen indikerer. 4,55 i odds på Burnley er derfor svært interessant.

