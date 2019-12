Burnley skreller på Vitality Stadium

Det er skadekrise i Bournemouth. Vi tror Burnley vinner lørdagens bortekamp på den engelske sørkysten.

Det er en strålende lørdag vi har foran oss. Det spilles sju kamper i Premier League, det finale i klubb-VM med Liverpool mot Flamengo og det full serierunde i Championship. I tillegg er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen. I franske Annecy er det jaktstart skiskyting for både kvinner og menn, og i Val Gardenia er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup hopp fra Engelberg for gutta og i Planica er det verdenscup langrenn med sprint både for menn og kvinner.

Lørdag er det Supertrekning i Lotto og det skal trekkes 40 ekstra Lotto-millionærer til jul. Spill før lørdag kl 18.00. Lever kupongen her.

Bournemouth - Burnley 2,35 - 3,30 - 2,85 B (spillestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Kun to poeng og to plasser skiller Bournemouth på 14.-plass og Burnley på 12-plass før helgens oppgjør på Vitality Stadium. Begge klubbene fikk en opptur sist helg, og det laget som vinner denne kampen vil antakeligvis gjøre et lite byks på tabellen.

Etter fem strake Premier League-tap, leverte Bournemouth et av sesongens største resultatsjokk da de slo Chelsea 1-0 på Stamford Bridge. De vant i London, selv om klubben er rammet av en skadekrise. Eddie Howe må også denne helgen klare seg uten Nathan Ake, Adam Smith, Steve Cook, Harry Wilson, Charlie Daniels og Lloyd Kelly, i tillegg er Callum Wilson og Joshua King usikre.

Selv med alle spillerne friske har Bournemouth slitt med å score mål. The Cherries har kun scoret seks mål på de siste ti Premier League-kampene siden starten av oktober, og lørdag møter de et Burnley-lag som heller ikke har fått det til å klaffe foran mål. Etter tre strake tap vant The Clarets 1-0 mot Newcastle forrige helg. Headingen til Chris Wood var kun den andre scoringen til Burney på 360 minutter med Championship-fotball. Nettopp Wood har vært et mareritt for Bournemouth. Newzealenderen har scoret tre ganger på sine fire Premier League-kamper mot the Cherries. Burnley-spissen er i form. Han har scoret syv mål på de ti siste kampene.

Sean Dyche sin fotballfilosofi kritiseres ofte fordi den generelt resulterer i ati det skapes færre scoringssjanser, og det vises også i statistikken så langt. Burnley har kun scoret 1,29 mål per kamp i Premier League denne sesongen.

Bournemouth har også hatt problemer med å score denne sesongen. The Cherries har i snitt kun scoret 1,17 mål per kamp siden sommeren.

Med flere av de mest sentrale offensive spillerne på skadelisten eller usikre ser det ikke bra ut for Eddie Howes mannskap. Statistikken tyder ikke på noen målkalas. The Clarets slo Bournemouth både hjemme og borte sist sesong. Jeg tror Burnley skreller på Vitality Stadium.Oddsen på borteseier er 2,85.

