Burnley-spissen er West Hams mareritt

Vi har en deilig fotbal-lørdag foran oss. Det spilles seks spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Arsenal, Tottenham og Leicester er i aksjon. Det er også full runde i Championship, og det spilles en haug med kamper fra 1. runden i FA-cupen. Her hjemme spilles det én kamp i Eliteserien. Haugesund og Viking møtes til Rogalandsderby. I tillegg avvikles den siste serierunden i OBOS-ligaen. Start er klar for playoff, men fire lag kjemper om de tre siste playoffplassene. Det er heller ikke avgjort hvilke lag som ut i nedrykkskvalik. Ellers spilles den avgjørende kampen i opprykkskvaliken fra 2. divisjon mellom Kvik Halden og Åsane.

Det har vært noen frustrende uker for både Burnley og West Ham. The Clarets har tapt de tre siste ligakampene, men de visste at kampene mot et høytflyvende Leicester og et formsterkt Chelsea ville bli vanskelige.

Til tross for sine egen problemer de siste ukene, så vil Burnley føle at de møter West Ham på et bra tidspunkt. Ni av Burnley sine tolv poeng har kommet på Turf Moor, og Champions League-lagene Liverpool og Chelsea er de eneste som har dratt fra Lancashire med full poengpott.

Det er også dårlige nyheter for West Ham at Burnley sannsynligvis får tilbake spissen Chris Wood, som har stått over de to siste kampene på grunn av en strekkskade. Newzealenderen har vært et mareritt for London-klubben. Han har scoret i alle fire Premier League-kampene sine mot the Hammers. Han scoret også fire mål på de fire kampene før han ble skadet.

Fem kamper uten seier

Da West Ham slo Manchester United i september hadde de tatt ti av tolv mulige poeng. Manuel Pellegrini sine menn lå på femteplass, og spill i Europa neste sesong virket å være et realitisk mål. Etter fem kamper uten seier nå ligger de nærmere lagene på nedrykksplassene enn topp fire.

Laget fra Øst-London står med tre tap og to uavgjorte på de fem siste kampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i fire av kampene som i utgangspunktet virket overkommelige. I forrige serierunde slapp West Ham inn tre mål på hjemmebane mot Newcastle. Det var den svakeste defensive kampen til West Ham siden 0-5-tapet mot Manchester City i serieåpningen.

Hos Burnley er Danny Drinkwater tilbake i trening, mens Johann Berg Gudmundsson er ute.

West Ham håper at Jack Wilshere skal bli friskmeldt, men han må testes på kampdagen. The Hammers må fortsatt klare seg uten de tre langtidsskadde spillerne Lukasz Fabianski, Michail Antonio og Winston Reid.

Målene renner inn

Det er interessant å notere seg at Burnley har scoret to mål eller mer i tre av de fem ligakampene på sin egen hjemmebane siden august. Jeg tror de kan fortsette scoringsflyten mot et West Ham-lag som har sluppet inn to mål i snitt på de fem siste ligakampene.

Burnley har vist i de siste innbyrdes oppgjørene at de har spillertypene som kan åpne West Ham-forsvaret. The Clarets har nemlig scoret to mål eller mer i hver av de tre siste ligamøtene med the Hammers siden mars 2018, og siden Manuel Pellegrini ennå ikke har klart å tette West Ham-forsvaret har jeg tro på hjemmeseier i Lancashire lørdag. Oddsen på Burney-seier er 2,25 Det er spillbart.

