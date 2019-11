Calgary går på en stjernesmell

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et velfylt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles fire kamper i EFL Trophy-turneringen i England, hvor lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two er involvert. I tillegg spilles det fire kamper fra Rema 1000-ligaen i håndball for kvinner og én kamp i Rema 1000-ligaen for herrer. Høydepunktet for det håndballinteresserte er antakeligvis NM-semifinalen mellom Halden og Elverum. Det er også håndballkamper fra blant annet Tyskland og Danmark. På ishockeyfronten er det full serierunde i HockeyAllsvenskan, og natt til torsdag spilles det fem kamper i NHL.

Calgary Flames - Dallas Stars B 2,80 (spillestopp kl 02.55)

Calgary Flames har fått en brukbar start på sesongen i Western Conference. Kanadierne har vunnet ti av de første 20 kampene, og det holder til en fjerdeplass i Pacific Division. At de ligger såpass høyt oppe på tabellen skyldes at de har en bra hjemmestatistikk. Calgary har vunnet seks av ni hjemmekamper så langt. Med seier natt til torsdag kan de klatre opp til andreplass på Pacific Division-tabellen.

Men det er enklere sagt enn gjort.

Dallas har nemlig vært en ekkel motstander for Calgary. Texas-laget har vunnet seks av de syv siste kampene mot Calgary, og de har vunnet fire av de fem siste bortekampene mot Flames.

Dallas har hatt en treg start på sesongen, men har vist bedre takter den siste tiden. De hadde fire seire på rad før de tapte 2-3 etter spilleforlengelse mot Winnipeg natt til mandag. Det er verdt å notere seg at Stars ikke har tapt i ordinær spilletid i de tre siste bortekampene. De har i denne perioden slått både Colorado og Philadelphia Flyers, som ikke har vært å kimse av på hjemmebane.

Klingberg vil bli savnet

Ben Bishop starter trolig i mål hos Dallas. Han har en redningsprosent på 92. Veterankeeperen har selvtilliten i orden før nattens kamp. Han har tre seire på rad før denne kampen. I forrige match slapp han kun inn en puck på 37 skudd mot Colorado Avalanche. David Rittich står mellom stolpene hos Calgary. Han hadde fire seire på rad før tapet mot St Louis Blues. Det ligger an til å bli en jevn keeper duell. Et lite minus hos Dallas er skaden til Johan Klingberg. Svensken vil bli savnet, men de skal være gode nok offensivt til å lage trøbbel for kanadierne.

Dallas har kun vunnet tre av de første ni bortekampene, men de har vist fremgang i det siste. Jeg tror den fremgangen fortsetter i natt. 2,80 i odds på Dallas Stars frister her. Spillestopp er klokken 0255.

