Carlos Tevez og Boca Juniors fortsetter suksessen

Boca Juniors vant den argentinske ligaen sist helg, og vi tror de fortsetter storspillet i Copa del la Superliga lørdag.

Coronaviruset preger naturligvis fotball-Europa og både Serie A og La Liga er innstilt inntil videre. Fredag formiddag kom også beskjeden om at alle kamper i de fire øverste divisjonene i England utsettes og at Premier League pauses 2. april, og fredag ettermiddag ble det klart at Bundesliga også tar pause. Fotballen ruller imidlertid videre i Tyrkia, Russland, Mexico og Argentina, ihvertfall foreløpig.

Godoy Cruz A.T. - Boca Juniors B 1,60 (spillestopp kl 23.55)



Copa del la Superliga. Det er bare en uke siden Carlos Tevez skjøt Boca Juniors til klubbens 22. seriemesterskap. Den tidligere Manchester United-, Manchester City- og Juventus-spilleren avgjorde kampen mot Maradonas Gimnasia de La Plata i det 72. spilleminuttet.

Bocas byrival River Plate klarte bare 1-1 mot Atletico Tucuman, og det gjorde Boca Juniors til mester med ett poengs margin.

Topp mot bunn

Lørdag spiller Boca første kampen i Copa del la Superliga, hvor de møter Godoy Cruz som endte sist i den argentinske ligaen.

Godoy Cruz vant de to siste ligakampene, men endte likevel opp på den kjedelige sisteplassen på dårligere målforskjell enn Colon. El Tomba vet at hvert poeng er viktig for dem i Copaen. For i motsetning til tidligere sesonger, hvor kun poengene fra ligaen talte som kvalifisering til internasjonale turneringer og nedrykk, vil poengene fra puljespillet i Copa de la Superliga bli tatt med i sammendraget denne sesongen.

I Copa del la Superliga deltar de 24 lagene fra toppdivisjonen. De er delt opp i to grupper med tolv lag i hver, hvor de møter de elleve andre lagene én gang. De to beste lagene i hver gruppe går til semifinalen. Både semifinalene og finalen spilles på nøytral bane. Turneringen spilles fra januar til mai.

14 kamper på rad uten seier mot Boca

Selv om Godoy Cruz har holdt nullen i to av de tre siste bortekampene, så vet tabelljumboen at de får det tøft mot seriemesteren. Da lagene møttes på La Bombonera i Buenos Aires i slutten av februar vant Boca 3-0. Dermed har Godoy Cruz spilt 14 kamper på rad mot Boca på borte- og hjemmebane uten å vinne.

Med Superliga-tittelen i boks, skulle Boca fokusere på årest Copa Libertadores-turnering, men den er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronaviruset. Det betyr at Miguel Angel Russo ikke trenger å hvile spillere til Copa Libertadores-kampene som skulle vært spilt i neste uke.

Tevez er usikker

Den gode nyheten for Godoy Cruz er at Carlos Tevez er usikker. Han scoret fem mål på de fire siste kampene for Boca, men etter å ha fått en smell i Copa Libertadores-kampen mot Ind. Medellin er det lite trolig at han starter lørdag. Emanuel Reynoso , som scoret 3-0-målet mot Medellin, vil antakeligvis erstatte ham. Frank Fabra er suspendert.

Med seks seire på rad vant Boca ligatittelen. Buenos Aires-klubben er i kjemepform. De har kun sluppet inn ett mål på de seks siste serierundene og scoret 16. Når Copa Libertadores-turneringen er utsatt på ubestemt tid kan Boca konsentere seg om Copa del la Superliga. Da skal de slå Godoy Cruz. Oddsen er 1,60. Det funker i en dobbel sammen med Velez.

CA Independiente - Velez Sarsfield B 2,85 (spillestopp kl 19.25)



Copa del la Superliga. CA Independiente fikk en opptur i siste serierunden forrige helg, da de slo Central Cordoba 3-0, men de har hatt en skuffende sesong og seieren var bare den andre på elleve kamper.

Trener Lucas Pusineri vil antakeligvis gi tillit til de unge spillerne som spilte mot Cordoba, og han håper at de vil sørge for at laget får en positiv start på Copen.

Eks-United-spiller trakk seg som trener

Guillermo Morigi har tatt over som vikartrener i Velez etter at Gabriel Heinze gikk av som Velez-trener etter siste seriekampen. Det var en overraskende avgang for Heinze hadde hatt sportslig suksess med laget. Med tre seire på de fire siste kampene ledet den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spilleren Velez til tredjeplass i den argentinske toppdivisjonen og en plass i Copa Libertadores, Sør-Amerikas svar på Champions League.

Velez slo Independiente 2-0 i ligaen denne sesongen, men det var på hjemmebane På bortebane er ikke statistikken like bra. Velez har kun vunnet en av de seks siste bortekampene mot Independiente, men vertene er ikke friskmeldt selv om de vant siste seriekampen.

Velez skal ta tre poeng i Avellaneda. 2,85 i odds er spennende.

Lørdagens dobbelttips er Boca Juniors + Velez. Denne kombinasjonen gir 4,56 i odds.