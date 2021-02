Celta Vigo - Elche: Vikingbyen mot sydensentrum

Den norske koblingen til dette serieoppgjøret er historisk korrekt.

Det å lese norske medier kan noen ganger være en opplevelse i navlebeskuelse. Vi er flinke til å finne en eller annen link til noe som har skjedd, skjer eller er i Norge.

Å bli en såkalt Norgesvenn tar ikke lang tid, og om det er reelt eller ikke behøver ikke å bety alt for mye.

I utgangspunktet kan det virke som noe lignende må til for å finne en norsk vinkel på kampen Celta Vigo mot Elche.

Spillermessig kommer du ikke i nærheteten av nor nordisk hos hjemmelaget eller bortelaget. Faktisk har ingen av de to spillere fra nordenfor Spania. Det nærmeste du eventuelt kan komme er at Paulo Gazzaniga er lånt inn hos bortelaget fra Tottenham.

Norske vikingers keltiske angrep

Historien er derimot en venn. For Celta Vigo kommer fra Vigo, og som navnet kan tilkjennegi bodd det keltere her. I en forvridd versjon av historien tror mange at kelterne var skotske, og det var keltere i Skottland selv om de fleste bodde sentralt i Europa. Kelterne i dette området bygde opp flere fiskelandsbyer som var relativt rike inntil noen lange skip kom fra nord. Angrepene på området som Vigo ligger i den dag i dag var så harde at landsbyene som var der ble borte.

Historiene om angrepene på kelterne i Spania har enkelte historikere ment at feilaktig senere har vært tenkt på som angrep på kelterne i Skottland, men siden vikingene ikke var alt for opptatt av å skrive ned sine bravader er mye av deres historie borte. Spesielt siden Spania, og disse områdene, noen hundreår senere igjen ble okkupert av utenlandske krefter.

Det er likevel slik at historikerne regner med at vikingene som angrep de spanske landsbyene tok forlengede vinterferier på den iberiske halvøy, og det er funnet rester av beboelse fra vikinger i Vigo-området. Sannsynligvis i det som i dag heter Bayona La Real.

Å utrydde Alicante-området har nordiske vikinger ikke gjort enda, selv om det finnes muligheter for å si at de har prøvd. Elche regnes i dag som en del av det store metropolområdet med Alicante med rundt 800 000 innbyggere, og det er i Elche de moderne langskipene - sydenflyene - lander.

Bortelaget Elche har for øvrig aldri vunnet noe, men tapte en cupfinale i 1969. Laget rykket opp i fjor, og sliter med ryggen mot veggen i år. Hjemmelaget har litt av den samme historien, men kan peke på tre tapte cupfinaler. Laget klarte så vidt å unngå nedrykk forrige sesong.

For deg som liker å spille på oddsen er det kanskje verdt å skrive seg opp at formen til begge lagene er elendig. Ingen har vunnet noen av sine 6 siste kamper så borteoddsen på 6,40 kan friste den som liker å gamble.

