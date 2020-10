Celta Vigo er et mareritt for Barcelona

Barcelona har ikke vunnet borte mot Celta Vigo de fem siste sesongene. Vi helgarderer kamp nummer 12 på ukens midtukekupong.

Det er en herlig midtukekupong vi har foran oss torsdag. Den består av seks kamper fra play off i Europa League, tre kamper fra 4. runde i den engelske ligacupen og avsluttes med tre kamper fra La Liga. Bonuspotten er på ca 380 000 kr. Innleveringsfristen er torsdag kl 18.25.

1. Rosenborg - PSV Eindhoven

Playoff Europa League og det spilles ikke hjemme/borte, kun en kamp. Rosenborg er således heldige med trekningen som får hjemmekamp. Rosenborg har faktisk vært i gruppespillet de tre foregående sesongene, men på de 18 spilte kampene i gruppespillet i denne perioden, er det kun blitt en seier. Den seieren kom hjemme mot Vardar Skopje i sesongen 2017/18.

De to siste sesongene har det det kun blitt ett poeng i gruppespillet for Rosenborg. Det ene poenget sist sesong kom borte mot PSV i den siste gruppespillkampen (1-1). Hjemmekampen tidligere på høsten tapte Rosenborg 1-4. Markus Henriksen er spilleklar til torsdagens kamp og Åge Hareide kan mønstre skadefritt mannskap, men må unnvære suspenderte Anders Konradsen.

PSV Eindhoven kom i Europa League i 3. kvalifiseringsrunde, der ble det 5-1 seier borte over Mura. Endte på åtte poeng og 3. plass i Rosenborgs gruppe forrige sesong. Endte på en skuffende 4. plass i Eredivisie forrige sesong. Denne sesongen er innledet med sju poeng på de tre første. 1-1 borte mot Heracles i helgen og lite imponerende 2-1 seier hjemme mot Emmen i den ene spilte hjemmekampen. PSV er nok ikke av gammel standard, men de naturligvis favoritter på Lerkendal.

Åge Hareide har fått jobbe med RBK noen uker nå og han vet hva som kreves i Europa. Vi tror Rosenborg kan ta seg videre og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. FC København - HNK Rijeka

Ståle Solbakken og hans FCK får det ikke til å stemme i hjemlig superliga. Endte 14 poeng bak FC Midtjylland i sesongen som ble avsluttet i sommer og kun tatt ett poeng på sine tre første seriekamper denne sesongen. I Europa League-kvalifiseringen går det derimot mye bedre. Slo polske Piast Gliwice med overbevisende 3-0 hjemme forrige torsdag og har fått svært overkommelig motstand i denne playoffen.

Kroatiske Rijeka måtte ha ekstraomganger mot Kolos Kovalivka i3. runde og har åpnet med 2-0-2 i hjemlig kroatisk serie. Begge bortekampene er tapt. Endte på 3. plass forrige sesong, poenget bak Lokomotiva Zagreb på 2. plass og hele 16 poeng bak vinneren Dinamo Zagreb. Moderate 9-2-7 på bortebane da.

FC København tok seg videre fra gruppespillet forrige sesong og tok seg faktisk helt til kvartfinalen. Blir storfavoritt på midtukekupongen. Vi gir full tillit til Solbakkens lag. H.

3. FK Sarajevo - Celtic

Bosniske FK Sarajevo røk ut mot hviterussiske Dinamo Brest i CL-kvalifiseringen og kom inn i 3. runde i Europa League. Der ble det 2-1 seier hjemme mot Buducnost Podgorica forrige torsdag. Har åpnet sterkt i hjemlig liga og står med 6-2-0 på de åtte første seriekampene, men den bosniske ligaen er ikke blant de beste.

Celtic røk meget skuffende ut mot Ferencvarios i CL-kvalifiseringen og nøyde seg med 1-0 seier borte mot Riga i 3. runde forrige tirsdag. Mohamed Elyounoussi scoret seiersmålet i det 90 minutt. FK Sarajevo er nok et bedre lag enn Riga. 7-1-0 på de åtte første seriekampene i den skotske ligaen.

Celtic blir stor favoritt på midtukekupongen, men vi ikke er helt overbevist om at fikser dette til ordinær tid. UB.

4. Rangers - Galatasaray

Denne kampen vises på Direktesport fra kl 20.45 torsdag. Rangers med en meget overbevisende 4-0 seier borte mot nederlandske Willem II forrige torsdag og har også levert i hjemlig liga med 7-2-0 på de ni første seriekampene. Tok seg til åttedelsfinale forrige sesong, men der ble Bayer Leverkusen for sterke.

Galatasaray tok seg til gruppespillet i Champions League forrige sesong, men endte opp med kun to poeng i pulje med Real Madrid, Paris Saint-Germain og Club Brügge. Evigunge Radamel Falcao holder fortsatt koken og er en av nøkkelspillerne. 2-0 seier hjemme mot Hajduk Split i 3. runde forrige torsdag. Skuffende 6. plass i hjemlig liga forrige sesong. Har innledet denne sesongen med sju poeng på de tre første. Men har som de fleste tyrkiske lag, sin klare styrke på hjemmebane.

Rangers skal ha gode muligheter til avansement, og de er ikke blant midtukekupongens største favoritter. H.

5. Tottenham - Maccabi Haifa

Jose Mourinho stilte som ventet med et redusert lag hjemme mot Chelsea i mandagens 4. rundekamp i ligacupen. Men etter 1-1 til ordinær tid, vant Tottenham straffesparkkonkurranse og tok seg videre. Rundspilte Newcastle fra start tilslutt i lørdagens seriekamp, men endte opp med 1-1. Komfortabel 3-1 seier borte mot Shkendija i 3. runde forrige torsdag.

Maccabi Haifa med en meget overraskende 2-1 seier borte mot russiske Rostov i 3. runde og har også åpnet den hjemlige israelske serien med to strake seire. Endte 14 poeng bak serievinner Maccabi Tel Aviv sist sesong og tok en klar andreplass da.

Jose Mourinho og Tottenham vil selvsagt til gruppespillet og blir midtukekupongens aller største favoritt. H.

6. Rio Ave - AC Milan

Denne kampen vises på Direktesport fra kl 21.00 torsdag. Portugisiske Rio Ave med et overraskende avansement til playoff, etter å ha slått ut Besiktas på bortebane i 3. runde. Kom tidlig under 0-1 da, men fikset utligning fem minutter før slutt og vant etter straffesparkkonkurranse. Endte på 5. plass i hjemlig liga forrige sesong, men hadde hele 27 poeng opp til serievinner Benfica. Denne sesongen er innledet med 1-1 borte mot Tondela og 0-0 hjemme mot Vitoria Guimaraes.

AC Milan fikk ikke uventet kamp av Bodø/Glimt i 3. rundekampen forrige torsdag, men tok seg videre med 3-2 seier. Jens Petter Hauge blir trolig klar for klubben en av de nærmeste dagene. Zlatan Ibrahimovic var ikke mot Bodø/Glimt etter å ha testet positivt for korona, og han er heller ikke med torsdag. Spissmakker Ante Rebic er skadet.

Det er mange store favoritter på midtukekupongen og Milan er blant dem. Dog ikke helt opplagtat de avgjør denne etter ordinær tid. UB.

7. Brentford - Fulham

De tre neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra 4. runde i ligacupen. Brentford med 2-0-seier mot Southampton og straffeseier mot West Bromwich i de forrige rundene. Dog ikke starter veldig imponerende i Championship med fire poeng på de tre første seriekampene.

Scott Parker og Fulham har som ventet fått en tøff start i Premier League. Etter tre spilte seriekamper, er London-laget fortsatt uten poeng. Elendig forestilling hjemme mot Aston Villa mandag kveld og 0-3 tap. Tok seg videre til 4. runde etter 2-0 seier hjemme mot Sheffield Wednesday.

Det er uvisst hvor mye Brentford prioriterer cupsuksess, all den tid det er opprykk som er hovedmålet. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Aston Villa - Stoke

Strålende forestilling av Aston Villa mandag kveld med 3-0 seier borte mot Fulham i Premier League. Det betyr full pott for Villa etter de to første seriekampene, i og med at de slo Sheffield United 1-0 hjemme i sin første seriekamp. Solid 3-0 seier borte mot Bristol City i 3. runde. Skiftet da ut hele elleveren og Dean Smith er ventet å gjøre mange endringer også til denne 4. rundekampen.

Stoke med 1-0 seier borte mot Wolverhampton i 2. runde og ikke like imponerende 1-0 seier hjemme mot League One-laget Gillingham i 3. runde. I Championship kom sesongens første seier lørdag da Preston ble slått 1-0 borte. Stoke fikk spille med en mann mer i store deler av den kampen. Totalt fire poeng på de tre første seriekampene.

Aston Villa ser sterke ut og de de valset over Bristol City i forrige runde, til tross for et reservepreget lag. Vi gir Villa full tillit på midtukekupongen. H.

9. Liverpool - Arsenal

Lagene møttes som kjent i Premier League så sent som mandag kveld. Et råsterkt Liverpool-lag dominerte fra start til slutt og vant 3-1 da. Jürge Klopp har ikke prioritert ligacupen de siste sesongene og har annonsert store endringer til torsdagens cupkamp.

Det samme gjelder for Arsenal og spillere som Aubemyang, Lacazette, Willian og Xhaka er blant dem som ikke er ventet å starte kampen. Arsenal ser uansett klart forbedret ut under Arteta. 2-0 seier borte mot Leicester i forrige runde, var også imponerende.

Det står 6-3-0 på de ni siste oppgjørene på Anfield. Og selv om Liverpool stiller kraftig redusert er spillere som Jota, Minamino, Shaqiri og Milner istand til å lede Liverpool til seier. Vi velger likevel halvgardering da Liverpool nedprioriterer ligacupen. HU.

10. Athletic Bilbao - Cadiz

De tre siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra La Liga. Normalt hjemmesterke Athletic Bilbao med to seriekamper hittil, begge spilt på bortebane. Det har endt med en seier og ett tap. 0-2 mot Granada i premieren og 2-1 seier mot Eibar søndag kveld. Med mannskapet ser det stort sett bra ut.

Nyopprykkede Cadiz innledet sesongen med 0-2 tap hjemme for Osasuna, men slo tilbake med 2-1 seier borte mot nyopprykkede Huesca i sin andre kamp. Søndag ble dt for tøft hjemme mot gode Sevilla og 1-3 tap. Cadiz leverte ellers 9-6-6 bortebane i opprykkssesongen.

Athletic blir forståelig nok store favoritter i sin første hjemmekamp for sesongen. Vi betaler likefullt for en godt betalt poengdeling i tillegg. HU.

11. Sevilla - Levante

Sommerens vinner av Europa League, innledet sin sesong med en overbevisende 3-1 seier borte mot Cadiz søndag. De avsluttet sesongen i sommer uten tap på sine ti siste seriekamper (5-5-0) og endte på en sterk 4. plass. Laget er forsterket til denne sesongen med midtbaneleganten Ivan Rakitic. Solide 10-7-2 på hjemmebane forrige sesong.

Levante endte på 12. plass forrige sesong og var klart best hjemme da (9-5-5). Kun fem seire ble tatt på bortebane og tolv av bortekampene ble tapt (5-2-12). Røk 2-4 borte mot Valencia i seriepremieren, men slo til med 3-1 seier borte mot Osasuna søndag. Spiller sin tredje strake bortekamp for sesongen torsdag, ettersom hjemmekampen mot Atletico Madrid som skulle vært spilt 20. september er utsatt til senere i sesongen.

1-0 og 5-0 til Sevilla i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. Sevilla er sterk favoritt også nå og får vår fulle tillit på midtukekupongen. H.

12. Celta Vigo - Barcelona

Celta Vigo kjempet for å unngå nedrykk stort sett gjennom hele forrige sesong. Ved bokslutt 19. juli, skilte det kun ett poeng ned til Leganes på tredje siste plass. De har innledet bedre denne sesongen og er uten tap på sine tre første seriekamper, og det er bra med tanke på at to av dem er spilt borte. Den ene spilte hjemmekampen endte med 2-1 seier mot Valencia. Iago Aspas som floppet i Liverpool, har forøvrig scoret mål i de fire foregående hjemmekampene mot Barcelona og han har allerede tre seriemål denne sesongen.

Det har vært mye utenomsportslig for Barcelona før sesongen. Lionel Messi varslet at han ville bort, men det endte med at han ble. Overraskende nok forsvant Luis Suarez til Atletico Madrid forrige uke. Phillipe Coutinho er tilbake fra Bayern München og supertalentet Ansu Fati presenterte seg med to scoringer i seriepremieren hjemme mot Villarreal søndag. En kamp Barcelona vant 4-0. Men det var ikke hjemme på Camp Nou Barcelona underpresterte forrige sesong. De hadde faktisk ikke bedre enn 9-5-5 på bortebane.

Så er det statistikken. Det står oppsiktsvekkende 3-2-0 på de fem siste tilsvarende i Vigo. Med en slik statistikk, kan vi kjøpe Barcelona som 70-prosenter på midtukekupongen. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Rosenborg — PSV Eindhoven HUB

2. FC København — HNK Rijeka H

3. FK Sarajevo — Celtic UB

4. Rangers — Galatasaray H

5. Tottenham — Maccabi Haifa H

6. Rio Ave — Milan UB

7. Brentford — Fulham H

8. Aston Villa — Stoke H

9. Liverpool — Arsenal HU

10. Athletic Bilbao — CF Cadiz HU

11. Sevilla — Levante H

12. Celta Vigo — Barcelona HB

432-rekker:

1. Rosenborg — PSV Eindhoven HUB

2. FC København — HNK Rijeka H

3. FK Sarajevo — Celtic UB

4. Rangers — Galatasaray H

5. Tottenham — Maccabi Haifa H

6. Rio Ave — Milan UB

7. Brentford — Fulham HUB

8. Aston Villa — Stoke H

9. Liverpool — Arsenal HU

10. Athletic Bilbao — CF Cadiz HU

11. Sevilla — Levante H

12. Celta Vigo — Barcelona HUB