Celtic innfrir på Midtukekupongen

Celtic har vunnet den hjemlige ligaen ni år på rad og er den dominerende klubben i Skottland. Onsdag venter St. Mirren på bortebane.

Det er én kamp fra Champions League, fem kamper fra skotsk Premier League, to kamper fra Allsvenskan og fire kamper fra Superettan på denne ukens midtukekupong. Med andre ord en variert meny.

Bonuspotten er nå oppe i 1 million kroner og innleveringsfristen er 18:55 onsdag.





1. Atalanta - Paris Saint-Germain

Kvartfinale, Champions League. Denne kampen spilles over ett oppgjør på nøytral bane i Portugal. Atalanta scoret hele 98 mål på 38 kamper i Serie A i sesongen som nettopp ble avsluttet og endte til slutt opp på en sterk 3. plass bak Juventus og Inter etter nok en sterk sesong av Bergamo-klubben. De slo ut Valencia i forrige runde av denne turneringen over to oppgjør som rakk å bli spilt ferdig før koronautbruddet rammet internasjonal fotball. Keeper Gollini og Palomini er begge på skadelista, mens toppscorer Ilicic er usikker til denne.

Paris Saint-Germain slo ut Erling Braut Haalands Borussia Dortmund over to kamper før koronautbruddet. Den hjemlige ligaen ble også avlyst og aldri ferdigspilt imotsetning til de andre store europeiske ligaene. De har omsider kommet i gang med en ny sesong og den franske giganten har allerede rukket å sikre seg to cuptitler i 2020. Mbappe er tvilsom på grunn av skade, mens Di Maria er ute med karantene. Viktige Veratti må stå over med skade. Både Cavani og Meunier har som kjent dratt.

To lag som har litt fravær som møter over ett oppgjør på nøytral bane. Vi tror det holder med UB, selv om Atalanta bøtter inn mål.

2. St. Mirren - Celtic

Over til skotsk Premier League. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2, mens Celtic vant de to kampene hjemme henholdsvis 5-0 og 2-0. St. Mirren endte på 9. plass sist sesong og har åpnet med én seier og ett tap på de to første kampene av inneværende sesong. De slo Livingston 1-0 hjemme på åpningsdagen før de røk 0-3 borte mot Rangers i helgen.

Celtic har ni strake (!) ligatitler og er som alltid store favoritter når den skotske ligaen starter opp. De har fire poeng etter to kamper. Det har blitt 5-1 hjemme over Hamilton og 1-1 borte mot Kilmarnock til nå. Både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi er fast inventar på Neil Lennons mannskap.

Celtic er nok ekstra revansjesugne etter poengtapet sist og får full tillit på midtukekupongen. En B.

3. Rangers - St. Johnstone

Det ble 2-2 og 4-0 til Rangers i de to innbyrdes møtene mellom disse to sist sesong. Rangers har full pott etter to kamper og er nok det laget som er ventet å gi suverene Celtic tøffest kamp om ligagullet også i år. De røk nylig ut av Europaligaen mot Bayer Leverkusen, men har fått en fin start i hjemlig liga og slo St. Mirren 3-0 hjemme søndag. I serieåpning slo de Aberdeen 1-0 på utebane.

St. Johnstone har kun spilt én av kamp av årets sesong ettersom sist helgs kamp mot Aberdeen ble utsatt som en følge av koronasmitte i Aberdeen-leiren. I serieåpningen borte mot nyopprykkede Dundee United ble det 1-1 og poengdeling.

Rangers blir tunge favoritter og får i likhet med erkerival Celtic tillit på ukens midtukekupong. H.

4. Aberdeen - Hamilton Academical

Aberdeens kamp i helgen mot St. Johnstone i helgen ble utsatt på grunn av koronasmitte i troppen og det er derfor usikkert om denne kampen blir spilt som oppsatt. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon og setter HU inntil videre.

5. Motherwell - Livingston

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 2-1 til vertene. Motherwell endte på en finfin 3. plass sist sesong, men har tapt de to første av denne sesongen og trenger sårt en seier nå for ikke å komme på etterskudd allerede. I serieåpningen ble det 0-1 borte mot Ross County, før de røk med samme sifre hjemme mot Dundee United lørdag.

Livingston står i likhet med hjemmelaget uten poeng etter to kamper av inneværende sesong. De røk 0-1 borte mot St. Mirren åpningsdagen, før det ble 1-4 mot Hibernian i helgen. Tapte 1-2 her sist sesong, mens det ble uavgjort og seier i de to innbyrdes møtene mellom lagene på eget gress.

Har en følelse av at Motherwell får sin første seier her, men det blir HU på de to kupongforslagene.

6. Ross County - Kilmarnock

Tilsvarende oppgjør sist sesong endte 1-0, mens det ble 0-0 og 3-1 til Kilmarnock i de to kampene på sistnevntes hjemmebane. Ross County ser bedre ut etter å ha forsterket seg litt i sommer og har full pott og seks poeng etter to 1-0 seire så langt. De åpnet med å slå Motherwell på hjemmebane før det ble tre nye poeng da de gjestet Hamilton i helgen.

Kilmarnock står med ett poeng etter ett tap og én uavgjort på de to første. De åpnet sesongen med å tapte 1-2 borte mot den tidlige serielederen Hibernian før de tok ett poeng hjemme mot gullfavoritt Celtic søndag i oppgjøret som endte 1-1. Røk 0-1 her sist sesong.

Denne kampen er vidåpen. Ross County har fått en drømmestart, mens gjestene har gitt gode lag tøff kamp. HUB blir eneste utvei.

7. Djurgården - Mjällby

De to neste kampene er hentet fra Allsvenskan. Djurgården er regjerende mester etter en svært solid sesong i 2019, men laget har variert for mye i prestasjonene denne sesongen og er nok også preget av å spille uten publikum i likhet med de to andre storklubbene i hovedstaden, AIK og Hammarby. De blårandige er nummer fire med 23 poeng før denne runden, men avstanden opp til serieleder Malmö FF er allerede åtte poeng etter at de tapte søndagens lokaloppgjør mot Hammarby (1-2). Disse lagene møttes her i den svenske cupen tidlig i mars, da endte oppgjøret 1-2. RBK-aktuelle Jonathan Augustinsson måtte ut med skade sist og er usikker.

Mjällby er nyopprykket og har ikke vært på øverste nivå i Sverige siden 2014. Da røk de 0-4 her, men det er nå seks år siden. De har klart seg fint etter opprykket fra Superettan i fjor og slo AIK 3-1 hjemme søndag. Det betyr en 8. plass på tabellen med 19 poeng for de gule og svarte fra Strandvallen som i tillegg kom til semifinalen i cupen tidligere i sommer der Malmö FF til slutt dro det lengste strået.

Djurgården tapte sist og er nok ekstra revansjesugne i kveld. Det blir H på kupongen.

8. Malmö FF - Örebro SK

Serieleder Malmö FF viser solid form om dagen med sju strake seire og tabelltopp etter 1-0 seieren borte over Falkenberg søndag ettermiddag. Avstanden ned til Elfsborg på 2. plass er nå fire poeng, mens det skiller seks ned til IFK Norrköping som virkelig har fått en reaksjon etter den solide starten de hadde. Malmö fikk spissen Thelin utvist allerede etter åtte minutter søndag, således var prestasjonen ekstra solid med tanke på at de spilte med ti mann nesten hele kampen. Jo Inge Berget ble matchvinner for de lyseblå etter nok en scoring. Sentrale Anders Christiansen pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen i det oppgjøret og soner i likhet med Thelin i denne. 2-1 her sist sesong, mens Malmö vant 5-0 i siste runde i Örebro tidlig i november.

Örebro delte poengene med IFK Göteborg søndag i oppgjøret som endte 1-1 på hjemmebane. Det plasserer de hvite og svarte på 10. plass på tabellen med 17 poeng før turen til Malmö og møtet med serielederen i Skåne onsdag kveld. I forrige bortekamp ble svakt plasserte Kalmar slått 3-0 på utebane.

Det er noen sentrale fravær i Malmö i kveld, men normalt fikser den formsterke serielederen dette. H.

9. GAIS - Degerfors

De fire siste kampene er hentet fra nivå to, Superettan, i Sverige. Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-3, mens GAIS slo til og vant 1-0 i Degerfors litt senere på året. GAIS er en gammel og tradisjonsrik klubb fra Göteborg som lever litt i skyggen av IFK Göteborg for øyeblikket. De grønne og svarte fra Sveriges nest største by har elleve poeng etter like mange kamper når sesongen nå nærmer seg halvspillt etter at de fikk med seg ett poeng hjem fra møtet med tabelltoer Halmstad lørdag (0-0). August Wängberg er ute med karantene i denne.

Degerfors leder Superettan i suveren stil etter 8-2-1 og 26 poeng på de elleve første. Avstanden ned til Halmstad er nå fem poeng, mens det skiller seks ned til GIF Sundsvall på kvalikk. To lag rykker som kjent direkte opp. Lørdag slo de nestjumboen AFC Eskilstuna hele 5-0 på hjemmebane, noe som også gjør dem til ligaens mestscorende lag i øyeblikket med 24 fulltreffere.

Degerfors ser solide ut og får tipset i Göteborg. En B.

10. Trelleborg - Västerås SK

To lag som sliter i de nedre regioner og som begge ligger like over kvalikk etter elleve runder. Trelleborg er nummer elleve med samme poengsum som gjestene (tolv) etter 3-3-5 på de første elleve. Avstanden ned til GAIS på kvalikk er ett poeng, mens det skiller fire ned til AFC Eskilstuna under ned nederste streken. Søndag tapte de 1-2 borte mot Örgryte på Ullevi. 2-1 her i fjor.

VSK er plassen bak Trelleborg på tabellen med samme poengsum (tolv), men innehar dårligere målforskjell. De har også 3-3-5 på sine elleve første og kommer fra en viktig 2-1 seier hjemme over Brage fredag kveld og har således to dager ekstra å restituere seg på til denne.

Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Brage - Norrby IF

Brage var nære på å rykke opp til Allsvenskan i fjor høst, men røk til slutt i kvalikken mot Kalmar over to kamper. Senere begynte også ryktene å svirre om at de ble tilbudt en plass ettersom Östesund var i økonomiske vansker, men slik ble det altså ikke. Borlänge-klubben er på 6. plass etter elleve runder med 5-2-4 så langt. Fredag røk de 1-2 borte mot Västerås. Hiltunen soner.

Norrby ligger plassen vak vertskapet med 14 poeng etter elleve runder (3-5-3) og passerer Brage med seier i kveld. De kommer fra 2-2 borte mot Dalkurd lørdag. Tilsvarende møte her sist sesong endte 0-0, mens Brage vant 3-1 da de gjestet Norrby. Dette er forøvrig gjestenes tredje strake sesong på nivå to etter opprykket fra Division 1 (nivå tre i Sverige) i 2017.

Naturlig at Brage blir favoritter hjemme. Det blir H på 96-rekkeren, mens vi spanderer på oss HU på 432-rekkeren.

12. Ljungskile SK - AFC Eskilstuna

Et realt bunnoppgjør fra Superettan avslutter denne ukens midtukekupong. Ljungskile har fått det tøft på nivå to og ligger sist med sju poeng etter 1-4-6 på de elleve første kampene. Avstanden opp til dagens gjester er riktignok bare ett poeng, mens det skiller tre opp til Umeå på en kvalikkplass. Fredag måtte de reise tomhendte hjem fra møtet med tabelltreer GIF Sundsvall som endte med 2-5 tap.

AFC rykket ned fra Allsvenskan i fjor, mistet en rekke spillere og har som ventet fått det tøft også på nivå to i vårt naboland. De er nest sist med åtte poeng før denne og har bare vertene bak seg på tabellen. 2-2-7 er fasiten på de første elleve. Lørdag ble det fem nye baklengs i 0-5 nederlaget borte mot serieleder Degerfors.

AFC fikk så hatten passet sist. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget vårt.

96-rekker:

1. Atalanta - Paris Saint-Germain UB

2. St. Mirren - Celtic B

3. Rangers - St. Johnstone H

4. Aberdeen - Hamilton Academical HU

5. Motherwell - Livingston HU

6. Ross County - Kilmarnock HUB

7. Djurgården - Mjällby H

8. Malmö FF - Örebro SK H

9. GAIS - Degerfors B

10. Trelleborg - Västerås SK HU

11. Brage - Norrby IF H

12. Ljungskile SK - AFC Eskilstuna HU





