Champions League-eventyret tar slutt for Molde

FK Qarabag er ingen hvem som helst i europeisk fotball. De lager trøbbel for Molde på Kypros.

Molde er én kamp unna playoff - siste og avgjørende kamp - for å komme til gruppespillet i verdens gjeveste klubbturnering.

Champions League-kvalifisering 3. runde. Spilles på nøytral bane på AEK stadium Larnaka. FK Qarabag er vant til å spille hjemmekampene sine på bortebane. Klubben er egentlig fra Agdam, som er en spøkelsesby også kalt Kaukasus' Hiroshima, men de har ikke spilt i hjembyen siden 1993 på grunn av Nagorno-Karabakh-krigen. Klubben holder nå til i hovedstaden Baku.

Har spilt i gruppespillet i CL

FK Qarabag er ingen hvem som helst i europeisk fotball. De har tross alt kommet seg til gruppespillet i Europa League tre ganger, og de var i gruppepspillet i Champions League så sent som i 2017-2018-sesongen. Den gangen slo de ut Ståle Solbakkens FC København i playoffen. De vant 1-0 hjemme og tapte 1-2 borte. Dermed gikk de videre på bortemålsregelen.

Magnus Wolff Eikrem er sentral hos Molde. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Molde drømmer om gruppespillet i Champions League, men de leverer ikke Champions League-fotball i Eliteserien. Romsdalingene har tapt tre av de fire siste seriekampene, og har seilt akterut i gullkampen. Etter 17 serierunder er Molde, som var den store gullkandidaten før seriestart, 13 poeng bak Bodø/Glimt som topper tabellen.

Keepertabbe hjalp Molde videre

Men Erling Moes menn slo KuPS 5-0 i den første kvalikkampen hjemme på Aker stadion, og de slo Celje 2-1 i Slovenia. Mot det slovenske mesterslaget var det en keepertabbe som hjalp dem videre. Molde lå under til pause, men da Celje-keeper Matjaz Rozman rotet skuddet fra Etzaz Hussain i eget mål etter 57 minutter kom moldenserne med i kampen igjen.

Moldes Leke James jubler sammen med Kristoffer Haugen etter matchvinnerscoringen sin mot Ceje i Slovenia. Foto: Primoz Lovric (NTB)

Qarabag utspilte Silex (4-0) og Sheriff Tiraspol (2-1) i de to første kvalifiseringskampene, men Molde blir en tøffere motstander for laget fra Aserbajdsjan. Den viktige angrepsspilleren Mahir Emreli starter trolig på topp etter å ha vært suspendert da Aserbajdsjan møtte Kypros i Nations League. Han kan gjøre livet surt for Molde-forsvaret.

Qarabag er solide defensivt. De har kun sluppet inn ett mål på to kamper i Champions League-kvaiken og to kamper i den hjemlige igaen. Ligaen i Aserbajdsjan har nettopp startet i hjemlandet De slo Sabah 2-0, før de i forrige match spilte 0-0 mot Inter Baku.

Det har ikke gått like bra med Molde i Eliteserien. De har tapt de fire siste bortekampene i ligaen. Forsvarsspillerne Bjørnbak og Gregersen er usikre.

Tross svak form er Mode gjort til favoritter i denne kampen. Det synes vi er litt merkelig. Dette er en åpen kamp. Qarabag har massevis av erfaring fra spill i Europa, og det er viktig i denne turneringen. Vi tror Moldes Europa-eventyr får en brå slutt onsdag kveld. Qarabag-seier gir 2,65 i odds. Spillestopp er klokken 18.55.

