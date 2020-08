Champions League-finalen blir en målfest

Det må bli målrikt når Paris Saint-Germain og Bayern München møtes i Champions Leagu-finalen.

Det er ingen tvil om at Champions League-finalen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München er søndagens soleklare høydepunkt. For nøytrale fotballfans må dette være en drømmefinale. Kampen spilles på Estadio da Luz i Lisboa.

NB! Onsdag er det ca 60 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Paris Saint-Germain - Bayern München over 3,5 mål - 1,90 (spillestopp kl 20.55)





Stjernespekkede Paris Saint-Germain har ingen konkurranse i hjemlig Ligue, men de har ikke lykkes i Champions League. I 2016/17-sesongen presterte de å ryke ut for Barcelona i åttedelsfinalen, til tross for at de vant 4-0 hjemme i den første kampen. I 2017/18-sesongen røk de ut i kvartfinalen mot Real Madrid med totalt 2-5. Forrige sesong rundspilte de Manchester United på Old Trafford og vant 2-0. Således burde hjemmekampen vært en formalitet. Var også klart best i den kampen, men på uforklarlig vis tapte de 1-3 og røk ut på bortemålsregelen.

Fikk ingen motstand av RB Leipzig i semifinalen tirsdag og vant svært så komfortabelt 3-0. Angel Di Maria var tilbake etter karantene i den kampen og midtbanemotoren Marco Veratti fikk seg også noen minutter på slutten av den kampen etter skadefravær. Han er nok med fra start i finalen og dermed kan Thomas Tuchel glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap, minus førstekeeper Keylor Navas som heller ikke var med i kvartfinalen.

Bayern München med fantastisk imponerende 27-1-0 på sine 28 spilte kamper. alle turneringer medregnet. Det er enestående tall. Moste et svakt Barcelona-lag 8-2 i kvartfinalen, men var langtfra like imponerende mot Lyon i semifinalen til tross for at det vant 3-0. Hansi Flick har hele sitt stjernegalleri disponibelt til finalen.

Bayern München med imponerende 100 scoringer i Bundesliga i den nylig avsluttede sesongen. På de fire kampene i sluttspillet i Champions League (to åttedelsfinaler, en kvartfinale og en semifinale) noterte de seg for imponerende 18 scoringer.

Paris Saint-Germain med imponerende 75 scoringer på kun 27 seriekamper i den forkortede Ligue 1-sesongen, 17 scoringer i de seks gruppespillkampene i Champions League og scoret altså tre ganger mot RB Leipzig i semifinalen og man satt egentlig med følelsen av at de kunne scoret det dobbelt, dersom de hadde giret opp litt ekstra.

To av de tre siste Champions League-finalene har gått over 3,5 mål og med tanke på at to så scoringskåte lag møtes i årets finale, må det være verd å sette pengene på over 3,5 mål til klart godkjente 1,90 i odds.