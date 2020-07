Championship-dramaet krydrer Midtukekupongen. Hvem slår følge med Leeds opp til Premier League?

I kveld skal alt avgjøres i Championship i England. Hvem slår direkte følge med Leeds opp og hvem rykker ned til nivå tre?

Det er en hel-engelsk midtukekupong denne onsdagen med to kamper fra Premier League og ti kamper fra siste serierunde i Championship på menyen.

Bonuspotten er nå oppe i 2,9 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 18.55.









1. Manchester United - West Ham

Manchester United er nummer fem med 62 poeng, men med bare ett poeng opp til Chelsea (møter Liverpool borte i kveld) og målforskjellen bak Leicester med èn kamp mindre spilt, ser det ganske lyst ut for Solskjærs menn med tanke på en topp fire-plassering likevel med poeng i kveld. De møter nettopp Leicester i serieavslutningen på bortebane søndag og med poeng her kan de reise ned dit og trygge inn CL-plassen med uavgjort. De har vist flott ligaform i det siste med 7-3-0 på sine siste ti, men røk ut av FA Cupens semifinale søndag mot Chelsea (1-3) i en kamp der manager Solskjær valgte å rullere en del på elleveren. 10-6-2 hjemme på Old Trafford i ligasammenheng, men de røk 0-2 borte i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen. Jones, Tuanzebe og Bailly er helt sikkert ute, mens Shaw og Maguire begge er usikre. 2-1 her sist sesong.



West Ham berget plassen fredag da laget slo Watford 3-1 hjemme i nøkkelkampen på London Stadium. Tre mål før pause avgjorde den kampen i en trøblete sesong for hovedstadsklubben som ligger på 16. plass med 37 poeng før turen til Manchester i kveld. 4-4-10 er fasiten på utebane. Felipe Anderson er tilbake i spill igjen. Det betyr at Snodgrass er eneste mann på skadelista.



Manchester United satser alt på en topp fire-plassering nå og har vist solid ligaform lenge. West Ham berget plassen før helgen. H på Old Trafford.



2. Liverpool - Chelsea

Liverpool har forlengst sikret sin første ligatittel på 30 år, men den magiske poenggrensen på 100 blir ikke nådd ettersom de gikk på sitt tredje ligatap for sesongen onsdag da de røk 1-2 borte mot Arsenal på Emirates. Har svært solide 17-1-0 hjemme på Anfield før sesongens siste hjemmekamp, der det kun er Burnley som har fått med seg noe hjem. Seier 2-1 i det omvendte møtet i september, mens de røk ut av FA Cupen på samme arena tidlig i mars før koronaoppholdet. Matip og Henderson er begge ute, mens Milner er usikker for ligamesteren. 2-0 her forrige sesong. Formen siste fem: 2-1-2, uvant kost fra laget som feiet omtrent all motstand av banen tidligere i sesongen.

Chelsea sikret seg en plass i FA Cup-finalen mot Arsenal i august etter at de slo Manchester United 3-1 i semifinalen på Wembley søndag. De kommer fra 1-0 hjemme over tabelljumbo Norwich i ligaen og innehar 3. plassen (63 poeng) på tabellen før turen til Anfield onsdag kveld. Møter Wolverhampton hjemme i serieavslutningen søndag da alt skal avgjøres hvilke lag som ender topp fire. 9-3-6 borte. Kante er fortsatt ute bekreftet manager Frank Lampard tirsdag.

Liverpool er ikke det samme laget nå som tidligere i sesongen og med tanke på hvor viktig kampen er for Chelsea, så velger vi å halvgardere. HU på 96-rekkeren. På 432-rekkeren tar vi oss råd til helgardering.



3. Leeds - Charlton

Leeds er tilbake i Premier League igjen etter 16 års fravær! De sikret opprykket i forrige uke da West Bromwich tapte sin kamp borte mot Huddersfield. Et Leeds-lag i festmodus svarte selv med å slå Derby 3-1 borte søndag og er nå oppe på 90 poeng før sesongens siste kamp. 14-5-3 hjemme på Elland Road er solide tall av seriens beste lag. Det ble 0-1 tap i London i det omvendte møtet mellom disse i slutten av september. Berardi skadet seg i søndagens kamp og blir borte de neste ni månedene. Fra før er Forshaw og Phillips ute.

Charlton er på 21.plass med 48 poeng (før Wigans poengtrekk er inkludert) og trenger fortsatt poeng for å være helt trygge på å berge plassen, selv om de kan berge seg med tap her så lenge ikke alle lagene under får full pott. De spilte 2-2 hjemme mot nettopp Wigan i nest siste serierunde lørdag og har 4-6-12 borte før turen til Elland Road. Page er ute.

Vi tror et Leeds-lag fulle av selvtillit avslutter med seier på hjemmebane. Dermed må Charlton håpe på hjelp for å berge plassen. H.

4. West Bromwich - Queens Park Rangers

West Bromwich rykker opp til Premier League med seier her! De har riktignok tre strake uten seier (2-2-1 siste fem), men fikk den hjelpen de trengte da Stoke slo Brentford noe overraskende lørdag. Har 82 poeng før siste runde og slår følge med Leeds opp til Premier League med tre poeng i avslutningskampen. 10-9-3 hjemme på The Hawthorns. Fredag røk de 1-2 borte mot Huddersfield. Leko mangler, mens Gibbs er usikker. De vant 2-0 i det omvendte møtet tidligere i sesongen.

QPR er på 14. plass med 57 poeng og har ingenting å spille for nå på tampen. Avstanden opp til Play Off er for stor og luken ned til lagene i faresonen har hele tiden vært under kontroll. De slo London-rival Millwall 4-3 i en målrik kaffære hjemme på Loftus Road i helgen. 7-4-11 totalt borte. Owens og Rangel er begge ute for gjestene.

Dette bør West Bromwich fikse på ren motivasjon, selv om tomme tribuner naturligvis ikke gir den samme hjemmebanefordelen som til vanlig. H.

5. Nottingham - Stoke

Nottingham er nummer fem med 70 poeng og må tape her samtidig som Cardiff tar poeng og Swansea vinner og forbedrer målforskjellen kraftig dersom de skal misse en Play Off-plass. De røk 0-1 borte mot svakt plasserte Barnsley søndag og har nå fem strake uten seier (0-3-2). 10-5-7 på hjemmebane. Cash er ute for vertene.



Stoke berget plassen med sin 1-0 seier hjemme over et PL-jagende Brentford i helgen og har dermed lite å spille for i sin siste kamp for sesongen. Er nummer 17 med 53 poeng og har svake 4-5-13 på utebane. De røk 2-3 hjemme i det omvendte møtet i fjor høst. Allen og Verlinden er begge ute.



Nottingham trenger ett poeng for å trygge Play Off-plassen, mens Stoke har berget plassen og har lite å spille for. Det blir HU på kupongen.

6. Wigan - Fulham

En sinnssykt viktig kamp for begge lag i siste serierunde! Wigan spilte 2-2 borte mot Charlton lørdag og står på 58 poeng før ligaen avsluttes, men de skal trekkes tolv poeng etter at denne kampen er spilt noe som betyr at de har 46 poeng og må vinne og samtidig håpe på hjelp fra andre ettersom dommen fra det engelske forbundet består. 2-2-1 er formen siste fem for laget som knuste Hull hele 8-0 her for ikke lenge siden. Totalt 10-6-6 på eget gress. Jacobs, Dunkley og Pilkington mangler.

Fulham gjorde jobben sin hjemme mot et Sheffield Wednesday-lag uten allverden å spille for lørdag i kampen de til slutt vant 5-3 hjemme på Craven Cottage. De er nummer fire med 80 poeng og kan fortsatt rykke direkte opp, men det forutsetter at både Brentford og West Bromwich avgir poeng samtidig som de selv vinner denne. 8-9-5 borte. Kamara er usikker til spill.

En helt ellevill avslutning i vente. Vi kan ikke annet enn å ty til helgardering. HUB.

7. Cardiff - Hull

Cardiff innehar i øyeblikket den sjette og siste Play Off-plassen i Championship og trenger ett poeng til for å være helt trygge før møtet med tabelljumbo Hull på hjemmebane i siste runde i kveld. De tok en sterk 3-1 seier i Middlesbrough i helgen og spilte 2-2 i det omvendte møtet tidlig i sesongen mellom disse to. 10-9-3 hjemme for laget som har vunnet tre og tapt to på sine siste fem. Vassell og Cunningham er begge ute.

Hull er inne i en blytung periode med åtte tap på de siste ti og etter 0-1 nederlaget for Luton på hjemmebane i helgen er nå laget helt sist på tabellen med sine 45 poeng. Det må med andre ord et lite mirakel til for at plassen skal berges for de formsvake gjestene som røk 0-8 borte mot Wigan for ikke lenge siden. 5-6-11 borte.

Vi tror Cardiff tar seg av denne og sikrer en plass i Play Off. En H.

8. Bristol City - Preston

To lag uten noe særlig annet å spille for æren og en best mulig sluttplassering på tabellen i Championship. Bristol City er nummer elleve med 62 poeng etter at de tapte 0-1 borte mot Swansea i Wales lørdag. Hjemme har det blitt 8-6-8 inneværende sesong, mens det ble 3-3 i det motsatte oppgjøret i fjor høst. Maenpaa er ute for vertskapet.



Preston var lenge med i kampen om en Play Off-plass, men formen siste fem viser 2-2-1 og etter en liten formsvikt etter koronaoppholdet blir det i beste fall en 7. plass på klubben fra Deepdale. Er nummer åtte med 65 poeng før siste kamp og kan passere Swansea med full pott her. 6-7-9 på utebane. Moult er ute, mens det er usikkert om Pearson og Davies rekker serieavslutningen.



Sjanser litt på UB på 96-rekkeren, mens på 432-rekkeren blir det HUB. En åpen affære mellom to lag uten allverden å spille for.

9. Millwall - Huddersfield

Millwall er på 9. plass med 65 poeng og kan se langt etter Play Off også de etter at de tapte 3-4 borte mot QPR i helgen. Har tre seire og to tap på sine siste fem og totalt 9-8-5 hjemme på The Den. O'Brien er ute.



Huddersfield berget til slutt plassen fredag da tabelltoer West Bromwich ble slått 2-1 hjemme og unngår med det å rykke ned to sesonger på rad. Er nummer 18 med 51 poeng og kan potensielt klatre opp èn plassering med full pott her. 5-6-11 borte. Elphick er fortsatt ute. Det ble 1-1 i det omvendte møtet i fjor høst mellom lagene.



Millwall får et forsiktig tips, men det er alltid åpent og uvisst med slike kamper uten betydning. Det blir HU på begge kupongforslagene.





10. Birmingham - Derby

Nok en betydningsløs kamp på kupongen. Birmingham er trygge der de ligger på 20. plass med 50 poeng ettersom Wigan med sine 58 trekkes tolv etter at serien nå er ferdigspilt. Har 6-7-9 på eget gress og tapte 0-2 borte mot Preston lørdag. Clarke-Salter og McEachren mangler begge. Formen siste fem: 0-1-4.



Derby tapte 1-3 hjemme mot ligamester Leeds søndag og ligger dermed på 12. plass med 61 poeng før siste runde. Kan klarte to plasser med maksimal uttelling dersom de selv vinner og Blackburn og Bristol City avgir poeng. 5-5-12 borte er ikke voldsomme greier, men de vant 3-2 hjemme i det omvendte møtet i fjor høst. Wisdom og Bielik er begge ute for Derby, mens Holmes testes.



Birmingham er helt ute av form, men de har berget plassen. Derby på sin side har heller ikke allverden å spille for. UB på begge kupongforslag.

11. Luton - Blackburn

Luton har slitt i bunnen av Championship gjennom hele den lange sesongen som snart har pågått i ett år, men etter at de slo tabelljumbo Hull 1-0 borte lørdag er nå mulighetene svært gode for fornyet kontrakt ettersom Wigan skal trekkes tolv poeng. Med seier her berger de plassen! Hjemmefasiten viser 7-7-8 og formen siste fem: 2-2-1. O'Kane og Galloway er begge ute.



Blackburn er midt i haugen med sine 63 poeng og har lite annet enn æren og en best mulig tabellplassering å spille for. De slo Reading 4-3 hjemme på Ewood Park i helgen, mens borte har de 7-3-12. Det ble 1-2 tap hjemme mot Luton i det omvendte møtet tidlig i sesongen. Bell. Evans. Dack og Williams misser alle sesongens siste kamp.



All motivasjon er hos hjemmelaget. Vi spiller H.

12. Sheffield Wednesday - Middlesbrough

Kupongens siste kamp spilles også mellom to lag uten noe særlig å spille for. Sheffield Wednesday er på 16. plass med 56 poeng og kommer fra 3-5 tap borte mot et opprykksjagende Fulham i London lørdag. Hjemme har det blitt 7-7-8, mens de vant 4-1 i Middlesbrough i det omvendte møtet i september i fjor. Urhoghide er ute, mens Lee er usikker.



Middlesbrough kan se tilbake på en tung sesong, selv om plassen ihvertfall er berget før siste runde spilles nå i kveld. De er nummer 19 med 50 poeng etter 1-3 tapet hjemme mot Cardiff i helgen. 6-6-10 borte. Det har blitt to seire og seire og tre tap på de siste fem og blikket er nok allerede rettet mot neste sesong.



Det blir H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.



96-rekker:



1. Manchester United - West Ham H

2. Liverpool - Chelsea HU

3. Leeds - Charlton H

4. West Bromwich - Queens Park Rangers H

5. Nottingham - Stoke HU

6. Wigan - Fulham HUB

7. Cardiff - Hull H

8. Bristol City - Preston UB

9. Millwall - Huddersfield HU

10. Birmingham - Derby UB

11. Luton - Blackburn H

12. Sheffield Wednesday - Middlesbrough H