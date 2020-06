Chelsea er Leicesters FA-cupmareritt

Leicester har ikke vunnet noen av sine åtte FA-cupkamper mot Chelsea.

Brendan Rodgers har aldri vunnet mot Chelsea i sin managerkarriere. På 14 forsøk viser fasiten åtte uavgjortkamper og seks tap. Det lover ikke bra før FA-cupkvartfinalen på King Power Stadium.

FA-cup, kvartfinale. Formkurven til Leicester peker nedover. De har kun vunnet fire av de siste elleve hjemmekampene, og the Foxes har bare vunnet to av de siste ni kampene.

Etter koronapausen har Leicester skuffet stort. De har vært svake i kampene både mot Watford (1-1) og Brighton (0-0).

Problemer offensivt

Det er først og fremst offensivt det har klabbet for The Foxes. Statistikken viser at de har scoret ett mål eller færre mål i syv av de ni siste kampene. Leicester er avhengig av at Jamie Vardy lykkes offensivt, og spissveteranen har kun scoret to mål på de siste tolv kampene.

Nå møter de et Chelsea-lag som har vært en skrekkmotstander i FA-cupen. Leicester er nemlig uten seier i alle de åtte FA-cupkampene de har spilt mot Chelsea (0-2-6). I de to siste FA-cupkampene mot Chelsea - i 2011-2012 og i 2017-2018 Begge gangene røk de ut i kvartfinalen.

Chelsea er i fin driv. De har fire seire på rad i alle turneringer. The Blues har scoret nøyaktig to mål i hver av de siste fire bortekampene.

Frank Lampards menn varmet opp til kvartfinalen med å slå Manchester City 2-1 hjemme i London. Seieren gjorde at Liverpool kunne feire sin første ligatittel på 30 år, og nå er Vest-London-klubben bare ett poeng bak Leicester som innehar tredjeplassen på Premier League-tabellen.

Solid statistikk mot Leicester

Chelsea har hatt et jerngrep på Leicester. De har kun tapt to av de siste 20 kampene mot the Foxes i alle turneringer (13-5-2), men de er uten seier i de fire siste kampene. Fasiten viser tre poengdelinger og ett tap.

Brendan Rodgers (t.v.) har aldri vunnet mot Chelsea som manager. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Brendan Rodgers ventes å mønstre det sterkeste mannskapet han har til rådighet mot Chelsea. Ricardo Pereira og Daniel Amartey er de eneste fraværene hos Leicester. Premier Leagues toppscorer Jamie Vardy vi starte på topp.

Leicester stiller trolig med denne startelleveren: Schmeichel – Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell – Ndidi – Albrighton, Praet, Maddison, Barnes – Vardy.

Chelsea mangler fortsatt forsvarsspilleren Fikayo Tomori og spissen Callum Hudson-Odoi. Midtbanespilleren Jorginho er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert. Tammy Abraham og Olivier Giroud vil kjempe om spissplassen.

Chelsea starter sannsynligvis med disse elleve: Kepa – Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso – Kante, Jorginho, Kovacic – Willian, Pedro, Abraham.

Tamt Leicester-lag

Leicester var bleke i 0-0-kampen mot Brighton tirsdag. James Maddison var den eneste som virket litt på hugget. The Foxes har heller ikke klart å dra nytte av hjemmebanefordelen siden midten av desember. De har kun vunnet fire av de siste elleve kampene på King Power Stadium i alle turneringer.

Chelsea fikk en solid opptur da de slo Manchester City på Stamford Bridge torsdag. Vi tror Chelsea tar seg til semifinalen i FA-cupen, rett og slett fordi de er i stand til å spille seg frem til sjanser. Det har de vist i de siste kampene. 2,35 i odds på Chelsea-seier er spillbart.

