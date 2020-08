Chelsea er sjanseløse mot Bayern Munchen

Et svekket Chelsea-lag får trøbbel i Tyskland lørdag.

Bayern Munchen har vært helt suverene i 2020. De har vunnet 21 av 22 kamper siden 1. januar, og de har scoret 31 mål på ti hjemmekamper på Allianz Arena i denne perioden. Vi tror tyskerne tar en komfortabel seier mot et svekket Chelsea-lag lørdag.

Bayern München - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) - H/H 1,82 (spillestopp kl. 2055)

Champions League, åttendedelsfinale. Kamp 2 av 2. Bayern Munchen er en av favorittene til å vinne Champions League denne sesongen, og det med god grunn. De tyske gigantene har vært fenomenale i 2020. De har kun tapt én kamp siden 1. januar.

Scoret 100 mål

De slo knockout på alle lagene i Bundesliga, og vant ligatittelen 13 poeng foran Borussia Dortmund. De scoret vanvittige 100 mål på 34 kamper, og Bayern sikret også klubben andre cupmesterskap tidlig i forrige måned da de slo Bayer Leverkusen 4-2 i DFB-Pokal-finalen.

Robert Lewandowski (t.v.) juber etter å ha scoret 3-0-målet mot Chelsea på Stamford Bridge. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Den tyske storklubben har også imponert stort i Europa. De har vunnet samtlige syv kamper i Champions League. Bayern banket Chelsea 3-0 i den første kampen på Stamford Bridge. Frank Lampard & Co. må håpe på et mirakel i Tyskland om de skal gå videre. Det skjer ikke.

Chelsea sikret seg en topp fire-plassering i Premier League. Det kan Frank Lampard være fornøyd med i sin første sesong som manager i Premier League, men 1-2-tapet mot byrival Arsenal i FA-cupfinalen var en bitter pille å svelge. Chelsea har slitt i Champions League denne sesongen De har bare vunnet tre av syv kamper i turneringen, og det ydmykende tapet mot Bayern på hjemmebane i februar var en påminnelse om hvilke kvaliteter man må ha i laget for å kjempe helt i toppen i Europa.

Mannefall hos Chelsea

Frank Lampard er i ferd med å bygge opp et spennende lag i Chelsea. De har hentet inn Timo Werner fra Leipzig og Hakim Ziyech fra Ajax før neste sesong, men denne sesongen stoppet Champions League-eventyret i åttendelsfinalen.

Selv om Chelsea hadde stilt med sitt beste lag, ville oppgaven vært vanskelig, men lørdag må Lampard klare seg uten flere sentrale spillere. César Azpilicueta, Christian Pulisic, Pedro, Ruben Loftus-Cheek og Billy Gilmour er alle ute med skader, mens nøkkelspillerne Marcos Alonso og Jorginho er begge suspendert.

Bayern vil antakeligvis ta tak i kampen fra start i håp om å knerte alt håp om avansement for Chelsea. Vi tror de eder etter første omgang, og at de tyske mesterne vinner til slutt. H/H-spillet gir 1,82 i odds Det er ikke all verden, men det funker som et singelspill på denne kampen.

