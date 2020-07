Chelsea feier over Norwich

Chelsea er store favoritter når de tar imot nedrykksklare Norwich i kveld. Vi tror på en målrik kamp på Stamford Bridge.

Manchester City ble frikjent av CAS mandag og får spille Champions League neste sesong. Det betyr at topp fire blir ekstremt viktig for Chelsea, Leicester, Manchester United og Wolverhampton.

Chelsea - Norwich over 3,5 mål - H 1,90 (spillestopp kl 21.10)

Etter en strålende periode med fem strake seire etter coronapausen, landet Chelsea brutalt borte mot Sheffield United lørdag og tapte 0-3. I og med at Leicester også tapte sin kamp og Manchester United overraskende nok måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Southampton mandag kveld, er Chelsea fortsatt i førersetet om topp fire kontra Leicester og Manchester United. Tre serierunder før slutt har Chelsea på 3. plass 60 poeng, mens Leicester og Manchester United på hhv 4 og 5. plass har 59 poeng.

Norwich med seks strake tap etter coronapausen til tross for at fire av dem er spilt hjemme på Carrow Road. Har kun maktet med 21 poeng og har faktisk hele 13 poeng opp til Watford på sikker plass og er således allerede klare for nedrykk.

N'Golo Kante er fortsatt ute for hjemmelaget, ellers er det få bekymringer for Frank Lampard. Norwich-manager Daniel Franke må klare seg uten Moritz Leitner, Grant Hanley, Christoph Zimmermann og Sam Byram.

Chelsea er revansjesugne etter lørdagens tap og normalt feier de over Norwich. Vi tror på en målrik kamp og 1,90 på over 3,5 mål er klart akseptabelt.

