Chelsea forsterker krisen for Sander Berge og Sheffield United

Chelsea har fått opp farten og blir en våre sikre på lørdagens tippekupong.

Lørdagens tippekupong består av to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Bonuspotten vokser og er på ca 1,9 mill kr. Innleveringsfristen er kl 15.55.

1. Brann - Haugesund

Brann er faktisk uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-4-4), men poengdelingen borte mot Sandefjord forrige søndag, gjorde likevel at Brann forbedret sin posisjon i nedrykksstriden litt. Avstanden ned til Start på kvalikplassen økte nemlig til seks poeng. Vant to av sine fire første hjemmekamper, men står nå med 0-4-4 på sine åtte siste hjemmekamper. Kristoffer Barmen er klar igjen etter karantene, mens Ole Martin Kolskogen fortsatt er ute med skade.

Heller ikke Haugesund har briljert den siste tiden. Står med 2-1-4 på sine sju siste seriekamper og presterte altså på tape 0-1 hjemme mot til da seiersløse Aalesund forrige søndag. Står totalt med 28 poeng og sju serierunder før slutt, er det ni poeng ned til Start på kvalikplass. Svært moderate 3-2-6 på bortebane.

Det står 2-2-0 på de fire siste tilsvarende på Brann stadion. HU.

2. Mjøndalen - Strømsgodset

Høyinteressant Ælv Classico i vente. Mjøndalen ligger på direkte nedrykk med sine 17 poeng, men det er kun to poeng opp til Start på kvalikplass. Opp til Strømsgodset på sikker plass er det ikke mer enn sju poeng. Åtte tap på de ni siste seriekampene er dog ikke veldig lystige tall for Vegard Hansen. Hjemme er åtte av elleve kamper tapt. Ibrahim var tilbake mot Molde og fikk ett innhopp da. Vegard Hansen skal ikke ha betydningsfulle fravær.

Strømsgodset har kun tapt tre av sine ni siste seriekamper, men de har heller ingen seire i denne perioden. Hele seks av kampene har endt med poengdeling. Har i tillegg et meget tøft program i de tre neste (Bodø/Glimt hjemme og bortekamper mot Kristiansund og Odd), og lever farlig dersom de skulle tape lørdag kveld. Strømsgodset skal ikke noen fravær av betydning.

1-1 i tilsvarende kamp på Consto Arena forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Crystal Palace - Leeds

Ustabile 3-1-3 på de sju første seriekampene for Crystal Palace. Innledet sesongen med to strake seire, deriblant en overraskende 3-1 seier borte mot Manchester United i den andre serierunden. Det har som ventet blitt magrere poengfangst etterhvert og tre av de fem siste seriekampene er tapt. Hjemme på Selhurst Park står Palace med 1-1-1. Luka Milivojevic soner karantene for rødt kort.

Leeds har som ventet variert en god del i innledningen og står i likhet med Crystal Palace med 3-1-3 på sine sju første seriekamper. Knallsterk 3-0 seier borte mot Aston Villa nest sist, men ble kontret i senk hjemme mot Leicester mandag kveld og røk hele 1-4. Borte er det blitt to seire og et knepent 3-4 tap mot Liverpool i seriepremieren. Kalvin Phillips er fortsatt ute med skade, mens Rodrigo er ute til etter landslagspausen grunnet positiv coronatest.

Vrien kamp dette, men vi tror minst på hjemmeseier. UB.



4. Chelsea - Sheffield United

Bra start for Chelsea som står med 3-3-1 på sine sju første seriekamper. Tapet kom hjemme mot Liverpool i den andre serierunden med 0-2. Overbevisende 3-0 seier borte mot Burnley sist lørdag og har også levert i Champions League de siste ukene. Men faktisk kun vunnet en av tre hjemmekamper. Kai Havertz har testet positivt for corona og er ute til etter landslagspausen. Christian Pulisic er ute med skade.

Sheffield United var den store overraskelsen i Premier League forrige sesong og endte helt oppe på 9. plass. Har som ventet fått det mye tøffere denne sesongen og står med kun ett poeng på sine sju første seriekamper. Det skal dog tillegges at de har møtt sterk motstand i flertallet av kampene og lørdagens bortekamp mot Chelsea er i samme kategori. Samtlige tre bortekamper er tapt med ett må. Ethan Ampadu får ikke spille mot moderklubben. John Fleck og Lys Mousset er tilbake i trening, men ikke klare til kveldens kamp.

2-2 i tilsvarende kamp på Stamford Bridge forrige sesong. Men Chelsea virker sterkere nå og Sheffield United svakere. H.

5. West Ham - Fulham

Etter å ha innledet sesongen med to strake tap, har West Ham levert betydelig sterkere og stod med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper, før forrige lørdags bortekamp mot Liverpool. Det endte med 1-2 tap. Med totalt åtte poeng er laget nede på 14. plass. Viktige Michail Antonio er ute med skade, det samme gjelder for kaptein Mark Noble. Innleide Said Benrahma kan få sin debut fra start.

Nyopprykkede Fulham med sesongens første seier mandag kveld da West Bromwich ble slått 2-0 hjemme på Craven Cottage, men alt tyder på at Fulham vil være i nedrykksstriden utover sesongen. Har fått med seg ett poeng borte mot Sheffield United, i tillegg til de tre poengene laget tok mandag. Det innebærer at poengene er kommet mot to andre bunnlag. Aboubakar Kamara soner karantene, mens Mario Lemina er usikker.

Det står 6-4-0 på de ti siste tilsvarende. Vi tror klart mest på hjemmeseier. H.

6. Birmingham - Bournemouth

De sju siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship.

Ustabile 3-4-3 på de 10 første seriekampene for Birmingham som ligger på 14. plass med 13 poeng før helgens serierunde. Rotet bort en 1-0 ledelse hjemme mot Wycombe i midtuken og endte opp med 1-2 tap. Sju poeng ble tatt på de tre foregående seriekampene. Totalt 2-1-2 på fem spilte hjemmekamper.

Bournemouth stod med 4-5-0 før tirsdagens bortekamp mot Sheffield Wednesday og var det eneste ubeseirede laget i Championship før midtukerunden. Men det endte med 0-1 tap mot tabelljumboen. Ligger på 5. plass med 17 poeng og har totalt 1-3-1 på fem spilte bortekamper. Steve Cook soner karantene.

Ingen enkel kamp dette. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



7. Norwich - Swansea

Toppkamp i Championship mellom Norwich på 3. plass og Swansea på 2. plass.

Norwich måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Millwall i midtukerunden, men står med flotte 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Står totalt med 18 poeng og har fire poeng opp til den overraskende serielederen Reading. Men ikke bedre enn 2-2-1 hjemme på Carrow Road.

Swanses med 5-4-1 totalt og andreplass med 19 poeng. Sterkt bortepoeng mot Brentford i midtukerunden (1-1) og er ubeseiret på sine fem første bortekamper denne sesongen. George Byers og Morgan Gibbs-White er begge ute med langtidsskader.

Det blir garantert jevnt i denne toppkampen, men vi tror ikke hjemmelaget taper. HU.

8. Sheffield Wednesday - Millwall

En flott uke for tabelljumbo Sheffield Wednesday. Tirsdag kveld kom sesongens første hjemmeseier når til da ubeseirede Bournemouth ble slått 1-0. Torsdag kom meldingen at laget har fått redusert sin poengstraff fra tolv til seks poeng. De ligger fortsatt sist med fem poeng, men nå er det kun tre poeng opp til sikker plass. Kadeem Harris ble utvist mot Bournemouth og soner følgelig karantene.

Millwall med sterkt bortepoeng mot Norwich i midtukerunden og har ellers levert en bra sesonginnledning med 4-4-2 totalt og 16 poeng. Ligger på 8. plass før helgens serierunde. Solide 3-1-1 på fem spilte bortekamper. Kenneth Zohore er ute i flere måneder.

Wednesday må ha et boost av at poengtrekket er halvert og seieren hjemme mot Bournemouth i midtuken. HU.

9. Watford - Coventry

Watford med seiersmål på overtid i onsdagens hjemmekamp mot Stoke og 3-2 seier. Ligger på en flott 4. plass med 18 poeng og har kun fire poeng opp til serieleder Reading. Hjemme på Vicarage Road står laget med 13 poeng på sine fem første og det er den beste hjemmestatistikken i Championship. Manager Vladimir Ivic må unnvære Isaac Success og Tom Dele-Bashiru.

Coventry ligger fjerde sist med 10 poeng. Slo serieleder Reading 3-2 hjemme forrige fredag, men røk 1-2 borte mot Nottingham Forest i midtukerunden. Kun ett poeng er tatt på de fem første bortekampene og kun to mål er scoret i disse.

Watford har levert knallsterkt hjemme og blir en av våre sikre på lørdagskupongen. H.

10. Blackburn - Queens Park Rangers

Etter fire strake tap for Blackburn, ble det i det minste ett poeng i tirsdagens hjemmekamp mot Middlesbrough. Står med 3-2-5 totalt og er helt nede på 17. plass med sine 11 poeng. Men prestasjonsmessig hadde nok Blackburn fortjent å stå med flere poeng. Tom Trybull og Derrick Williams pådro seg begge skader mot Middlesbrough for et allerede skadeplaget Blackburn.

Queens Park Rangers med en litt heldig 1-0 seier borte mot Derby onsdag kveld. Det var London-lagets første borteseier for sesongen. Stod med 0-2-2 på sine fire første bortekamper. Med totalt 13 poeng ligger QPR på 16. plass.

Blackburn har vunnet de to siste tilsvarende og vi gir laget full tillit også lørdag. H

11. Huddersfield - Luton

3-0-3 på de seks siste seriekampene for Huddersfield som har vært svært uberegnelige hittil. Ledet 1-0 hjemme mot Bristol City i midtukerunden, men to baklengsmål det siste kvarteret gjorde at det endte med 1-2 tap. Råsterk 3-0 seier borte mot Millwall forrige lørdag. To seire og tre tap på hjemmebane og ligger på 15. plass med totalt 13 poeng.

Luton helt oppe på 9. plass med 16 poeng etter 1-0 seieren borte mot Rotherham onsdag kveld. Har faktisk vunnet tre av fem bortekamper, men seirene er kommet mot svakt plasserte lag. Hadde ikke bedre enn 6-2-15 på bortebane forrige sesong.

Men en av de borteseirene var mot Huddersfield (2-0). Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

12. Brentford - Middlesbrough

Det flyter fortsatt ikke perfekt for opprykksfavoritten Brentford. Ledet 1-0 i det lengste hjemme mot Stoke i midtukerunden, men det endte med 1-1. Ligger på en litt skuffende 10. plass før helgens serierunde med totalt 15 poeng, men det er kun fire poeng opp til Swansea på 2. plass. 2-2-1 på fem spilte hjemmekamper. Pontus Jansson har knapt nok spilt denne sesongen og er fortsatt ute på ubestemt tid.

Bra sesongstart for Middlesbrough som er helt oppe på 6. plass med 17 poeng. Kun en av ni kamper er tapt og totalt står Boro med 4-5-1. Defensivt har det sett veldig bra og fem baklengsmål totalt er best i Championship.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Det er dårlig med sikkeralternativer på lørdagskupongen. H.

