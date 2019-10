Chelsea går på ræv i Amsterdam

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Åtte kamper i gruppespillet i Champions League står for tur og både Liverpool, Barcelona, Chelsea og Salzburg skal i aksjon. I tillegg spilles det fem kamper i Championship i England. Her hjemme spilles det kvartfinaler i NM håndball for kvinner. På hockeyfronten spilles det to kamper i 1. divisjon og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det spilles to kamper i NHL natt til torsdag.

Ajax - Chelsea 2,30 - 3,35 - 2,90 H (spillestopp kl. 1850)

Ajax har fått en glimrende start på Champions League. De banket Valencia 3-0 på bortegress i forrige runde. Dermed topper nederlenderne gruppe H med full pott.

Hakim Ziyech, Quincy Promes og Donny van de Beek scoret målene. Klaas-Jan Huntelaar og David Neres scoret målene da hovedstadslaget slo ADO Haag 2-0, før Dusan Tadic og Quincy Promes nettet i 2-1-seieren mot RKC Waalwijk i helgen. Ajax er nå ubeseiret i alle turneringer denne sesongen. De er faktisk ubeseiret i de siste 19 kampene på rad, og har ikke tapt siden sist sesongs Champions League-semifinale mot Tottenham. Det er eneste tapet til nederlenderne på de siste 30 kampene. Statistikken forteller hvilken vanskelig oppgave Frank Lampard og Chelsea har i Amsterdam.

Ajax kan stille med et skadefritt mannskap til denne kampen. Det betyr antakeligvis at Dusan Tadic spiller alene på topp, og at veteranspissen Klaas-Jan Huntelaar starter på benken.

Chelsea imponerte ingen i 1-0-seieren mot Newcastle i helgen. Marcos Alonso scoret kampens neste mål. Dette var Chelsea sin femte seier på rad. De slo Lille i sin siste Champions League-kamp, men de tapte mot Valencia, som Ajax rett og slett rundspilte i Spania. Det forteller litt om utfordringen som venter Chelsea i Amsterdam.

Frank Lampard har i tillegg en lang skadeliste. Ross Barkley og N'Golo Kante har ikke dratt over Den engelske kanalen. Det har heller ikke Andreas Christensen og stopperkollega Antonio Rudiger. Alle fire er ute med skader. Fra før er Ruben Loftus-Cheek skadet, mens Cesar Azpilicueta og Emerson er usikre.

Etter stortapet på bortebane mot Manchester United i serieåpningen, har det unge Chelsea-laget imponert i Premier League. Spillere som Tammy Abraham, Mason Mount og Fikayo Tomori har grepet sjansen, mens Callum Hudson-Odoi og Reece James banker på døren for å komme inn i førsteelleveren. Jeg mener likevel at kampene mot United, Liverpool og Valencia har vist at laget er ustabilt. Spørsmålet i denne kampen er om Chelsea-dorsvaret klarer å holde tett når de møter spillere som Tadic, Promes, Ziyech og van de Beek. Jeg tror ikke det.

Til tross for at de mistet sentrale spillere som Frenkie De Jong og Matthijs De Ligt i løpet av sommeren, så fortsetter Ajax å imponere. Ajax har hjemmebanefordelen og de er i superb form. Det viste de i forrige Champions League-match, hvor de banket Valencia 3-0 på bortebane. Frank Lampard har et ungt Chelsea-lag denne sesongen, og de vil svinge i prestasjonene. Jeg tror Ajax griper muligheten hjemme i Amsterdam. 2,30 i odds på nederlenderne er spillbart.

