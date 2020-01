Chelsea gjør ingen feil mot Arsenal på Stamford Bridge

Chelsea har spilt ti hjemmekamper på rad uten tap mot Arsenal. Vi tror ikke de taper denne gangen heller.

Chelsea - Arsenal pause/fulltid - U/H 5,50 (spillestopp kl 21.10)

Chelsea gikk på et overraskende hjemmetap mot Newcastle i helgen, men takket være at tabellnaboene har snublet ligger de fortsatt på fjerdeplass. Det unge Chelsea-laget har vært brukbare under Frank Lampard denne sesongen, men de har svingt litt i prestasjonene, også på Stamford Bridge.

De har tapt tre av de siste fem hjemmekampene, hvor de blant annet har tapt mot West Ham, Bournemouth og Southampton, alle tre lagene holder til på nedre halvdel av Premier League-tabellen. I forrige hjemmekamp vant Chelsea 3-0 mot Burnley.

Tirsdag tror jeg the Gunners kan få seg en på trynet. De har tross alt bare vunnet én av de siste ti bortekampene i ligaen (1-6-3).

Å spille på bortebane har generelt sett vært problematisk for Arsenal de siste sesongen, og denne sesongen har ikke vært noe annerledes. The Gunners har kun vunnet to av de siste elleve bortekampene, og Stamford Bridge har vært et mareritt. Chelsea har nemlig vunnet seks av de siste syv ligakampene hjemme i Vest-London, og de har spilt uavgjort i den siste.

Arsenal har ikke tapt i de fem siste bortekampene, men bare én av de kampene var mot et lag på øvre halvdel av tabellen, og de har ikke møtt noen av topp fire-lagene..

Chelsea har bekreftet at Reece James og Marcos Alonso er aktuelle til tirsdagens kamp, men Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek og Marco van Ginkel er alle ute.

Arsenal får antakeligvis Sokratis tilbake etter sykdom, mens Sead Kolasinac og Reiss Nelson er på skadelisten. Kaptein og toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang må stå over kampen etter at han ble utvist i London-oppgjøret mot Crystal Palace. Gaboneserens fravær vil svekke Arsenal, særlig siden spissmakkeren sliter med å få ballen i mål på bortebane. Alexandre Lacazette har ikke scoret ett bortemål siden i februar. Den gangen vant Arsenal 2-1 mot Huddersfield.

I fem av de siste åtte hjemmekampene til Chelsea har det stått uavgjort til pause. Chelsea har faktisk tapt tre av de siste fem kampene på Stamford Bridge. Arsenal på sin side er ubeseiret i de fem siste bortekampene, hvorav fire av dem har endt med poengdeling. Formen til disse to lagene tyder på at dette kan bli en jevnspilt kamp. Kun Sheffield United har spilt oftere uavgjort på bortebane enn Arsenal. Jeg tror det står uavgjort til pause, men at Chelsea avgjør kampen i andre omgang.

Chelsea scoret to sene mål mot Arsenal på Emirates Stadium for noen uker siden, og jeg forventer et tilsvarende scenario i tirsdagens kamp. U/H-spillet gir herlige 5,00 i odds.

