Chelsea har mest å spille for på Anfield

Det ligger en plass i neste sesongs Champions League i potten når Chelsea gjester ligamester Liverpool onsdag kveld.

Chelsea jakter sammen med Leicester og Manchester United på en topp fire-plassering i Premier League. De avslutter hjemme mot Wolverhampton søndag og har fortsatt alt i egne hender, men lar oss friste litt av U-oddsen mot et Liverpool-lag som har sikret gullet for lenge siden.



Liverpool - Chelsea U 3,60 (spillestopp klokka 21:10)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. Liverpool har forlengst sikret sin første ligatittel på 30 år, men den magiske poenggrensen på 100 blir ikke nådd ettersom de gikk på sitt tredje ligatap for sesongen onsdag da de røk 1-2 borte mot Arsenal på Emirates. Har svært solide 17-1-0 hjemme på Anfield før sesongens siste hjemmekamp, der det kun er Burnley som har fått med seg noe hjem. Seier 2-1 i det omvendte møtet i september, mens de røk ut av FA Cupen på samme arena tidlig i mars før koronaoppholdet. Matip og Henderson er begge ute, mens Milner er usikker for ligamesteren. 2-0 her forrige sesong. Formen siste fem: 2-1-2, uvant kost fra laget som feiet omtrent all motstand av banen tidligere i sesongen.



Chelsea sikret seg en plass i FA Cup-finalen mot Arsenal i august etter at de slo Manchester United 3-1 i semifinalen på Wembley søndag. De kommer fra 1-0 hjemme over tabelljumbo Norwich i ligaen og innehar 3. plassen (63 poeng) på tabellen før turen til Anfield onsdag kveld. Møter Wolverhampton hjemme i serieavslutningen søndag da alt skal avgjøres hvilke lag som ender topp fire. 9-3-6 borte. Kante er fortsatt ute bekreftet manager Frank Lampard tirsdag.



Chelsea med mest å spille for, men oppgaven er naturligvis formiddabel. Vi synes U-oddsen frister litt og prøver U på motivasjon mot et Liverpool-lag som har slått litt av på takten i sommer.

