Chelsea hjelper Liverpool i gullkampen

Chelsea er ikke sjanseløse mot Manchester City. Vi tror de vinner torsdagens hjemmekamp på Stamford Bridge.

Liverpool kan bli ligamestere torsdag, avhengig av resultatet i kampen mellom Chelsea og Manchester City. Om Pep Guardiolas menn taper eller spiller uavgjort, så er Liverpool ligamestere. Vi tror Chelsea gir Liverpool den hjelpen de trenger.

Chelsea snudde 0-1 ti 2-1-seier mot Aston Villa søndag, men prosjektet til Frank Lampard trenger tid. Når de spiller mot de beste lagene, så hever de seg. Det har de vist flere ganger denne sesongen. De tapte knepent 1-2 mot Pep Guardiolas menn på Etihad. Da tok Chelsea ledelsen etter drøye 20 minutter, men 18 minutter senere hadde City snudd kampen.

Chelsea får tilbake midtbanestjerne

Chelsea-manager Frank Lampard ser allerede mot neste sesong - på mange måte. Han har et ungt og spennende lag på gang, og har allerede sikret seg signaturen til den tyske superspissen Timo Werner. Samtidig ryktes det at flere stjernespillere kan være på vei til Stamford Bridge. Denne sesongen er ennå ikke over. Det er fortsatt åtte kamper igjen, og Chelsea har en god muligheten til å kapre en Champions League-plass. Lampards menn ligger på den viktige fjerdeplassen i øyeblikket, men Manchester United puster dem i nakken. Ole Gunnar Solskjærs menn er kun to poeng bak.

Lampard har hatt flere veldig bra resultater denne sesongen. Chelsea har blant annet vunnet to ganger mot Tottenham og de har én seier og én uavgjort mot Arsenal. Samtidig har London-laget tapt ni ligakamper denne sesongen. Det holder ikke hvis man skal kjempe om ligagullet.

Chelsea-manager Frank Lampard har ingen nye skader i troppen. Jorginho er tilbake etter å ha vært suspendert i to kamper. Det vil forsterke laget. Fikayo Tomori og Callum Hudson-Odoi er fortsatt ute med skader.

Aguero operert i kneet

Pep Guardiola har dårlige minner fra Stamford Bridge. Der har han kun vunnet én av fem bortekamper som manager mot Chelsea. Han har spilt én kamp uavgjort og gått på tre tap.

Til torsdagens kamp mangler Guardiola stjernespissen Sergio Aguero. Argentineren ble operert for en kneskade onsdag. Når han er tilbake på banen, er foreløpig ikke kjent. Gabriel Jesus erstattet Aguero da han måtte gå av banen mot Burnley, og det er stor sannsynlighet for at brasilianeren går inn i startelleveren torsdag.

Selv om Manchester City har vunnet fem av de siste syv kampene mot Chelsea i alle turneringer, så tror vi gjestene kan få problemer på Stamford Bridge. Det er verdt å merke seg at The Blues er ubeseiret i de tolv siste hjemmekampene mot de regjerende ligamesterne.

Manchester City vet at de er sjanseløse på ligatittelen, og at de i realiteten sikret andreplassen. Pep Guardiolas karer ser vel egentlig mest frem mot Champions League-sluttspillet.

Vi tror på en åpen kamp på Stamford Bridge. Manchester City har ikke imponert på bortebane. De har tapt tre av de fem siste kampene borte fra Etihad. De kan tape her også. Slik oddsen er satt på denne kampen går vi etter hjemmeseieren til 3,80 i odds.

