Chelsea kjører på fra start

Chelsea har vært bedre borte enn hjemme denne sesongen.

Oddstips: Fyldig oddsprogram lørdag - sjekk våre analyser

Det er pause i Premier League denne helgen, men det spilles ti kamper i den engelske FA-cupen. Åtte Premier League-lag er i aksjon i FA-cupen, blant andre Chelsea og Tottenham. Det er storkamp i La Liga mellom Valencia og Barcelona og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Norge spiller bronsefinale i håndball-EM mot Slovenia. Det er klart for utforklassikeren fra Kitzbühel, mens det skiathlon for både kvinner og menn i Obertsdorf. Det er laghopp for menn i Zakopane.

Hull City - Chelsea (HUB pause) - B 1,85 (spillestopp kl. 1825)

FA-cup, 4. runde. Chelsea vil slå tilbake etter at de ga vekk ledelsen to ganger i tirsdagens kamp mot et Arsenal-lag som var redusert til ti mann. London-klubben har et knalltøft kampprogram i Premier League. I løpet av den neste måneden skal de møte Leicester City, Tottenham Hotspur og Manchester United. Det gjør at Frank Lampard trolig hviler noen av de viktigste spillerne mot Hull.

Statistikken, som viser at Chelsea kun har klart å holde nullen i tre av de siste 15 kampene i alle turneringer, er antakeligvis en kilde til motivasjon for Hull City-manager Grant McCann og spillerne hans. Mot en reservepreget Chelsea-backrekke er det ikke utenkelig at the Tigers kan score. Problemer er at vertene sliter defensivt. Hull har kun klart å holde nullen i to av de siste elleve kampene, mens Premier League-gigantene fra Stamford Bridge har pøst inn mål på bortebane denne sesongen. De har scoret to mål i syv av de åtte siste seirene. Selv om Chelsea gjør en del endringer på laget, skal the Blues være flere hakk bedre enn vertene på KCOM Stadium.

Hull har ligget under til pause i tre av de fire siste hjemmekampene. Vi tror Chelsea tar styringen fra start i denne kampen, og at de leder etter de første 45 minuttene. Det gir 1,85 i odds, men denne kan ikke spilles som singel. Vi bruker den i en dobbel.

Peterborough - Rotherham B 2,25 (spillestopp kl 15.55)

League One. Peterborough ligger på åttendeplass med 40 poeng, syv poeng bak serieleder Rotherham. The Posh har vært inne i en blytung periode. De har bare én seier på de syv siste kampene, og den kom i forrige serierunde da de banket serietoer Wycombe 4-0 hjemme på ABAX Stadium. Men Wycombes formkurve har pekt nedover en stund, så vi tror de får betydelig tøffere kamp mot serieleder Rotherham som er i superform. De er ubeseiret i de syv siste kampene i League One, og har vunnet de siste fem.

Rotherham har også imponert på bortebane denne sesongen. De har tatt 26 poeng på 13 bortekamper, og det er faktisk den nest beste bortestatistikken i League One så langt. Kun Ipswich har tatt flere poeng enn dem på bortebane.

Det er under én måned siden Peterborough og Rotherham sist møttes. Den gangen vant Rotherham hele 4-0 hjemme på New York Stadium. Vi tror ikke serielederen er blitt dårligere siden den gang. Gjestene har tross alt kun tapt én av de åtte siste bortekampene i League One. 2,25 i odds på Rotherham er spillbart., og den brukes i denne dobbelen.

