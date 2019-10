Chelsea med oppsiktsvekkende statistikk på Turf Moor

Det er et omfattende langoddsprogram denne lørdagen. Allerede klokken 1300 spilles den siste serierunden i PostNord-ligaen. Det spilles også fem kamper i Premier League, i tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. I den hjemlige eliteserien er det også en høyinteressant kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga. Ellers er det naturligvis en rekke interessante kamper i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!

Burnley - Chelsea B 1,76 (spillestopp kl 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Burnley ligger på åttendeplass så langt med tolv poeng. De står med 3-3-3 hittil, og er bare tre poeng bak Arsenal som innehar sjetteplassen. Samtidig er det kun fire poeng ned til Newcastle som er under nedrykksstreken. The Clarets banker for alvor på bakdøren til Europa hvis de vinner mot Chelsea, og de har grunn til å være optimister. Lancashire-laget har vist bra takter på hjemmebane. De har vunnet mot Southampton, Wolves og Norwich. Det eneste tapet kom mot Liverpool.

Til lørdagens kamp mangler Sean Dyche den viktige veteranspissen Ashley Barnes, kantspilleren Johann Gudmundsson og midtbanespillerne Jack Cork og Danny Drinkwater på grunn av skader. Dersom Burnley skal utfordre Chelsea vil de trenge en Chris Wood i superform. Newzealanderen er en type som kan score både med beina og hodet, og han kan lage problemer for Chelsea-forsvaret, tror jeg. Spørsmålet er om han klarer å lage nok trøbbel.

Chelsea har vind i seilene. De jakter sin fjerde seier på rad i Premier League, og de har en glimrende statistikk på Turf Moor. Det Burnley har ikke klart å slå Chelsea i de fem siste hjemmekampene. De står med fire tap og én uavgjort. Chelsea fikk seg også en solid opptur i Champions League, hvor de slo Ajax 1-0 onsdag. De ligger på fjerdeplass på tabellen før helgens kamper, men er bare to poeng bak Manchester City som innehar andreplassen. Det er garantert en motivasjon for Lampard sine gutter.

Burnley har aldri vunnet mot Chelsea på Turf Moor i Premier League. Sist gang Burnley slo Chelsea på hjemmebane var i august 1973. Selv om det unge laget til Frank Lampard vil sving i prestasjonene, særlig etter store kamper i Champions League, er det vanskelig å se for seg noe annet enn seier til Chelsea i denne kampen. 1,76 i odds er ok. Vi bruker den i en dobbel.

Preston - Blackburn H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

Preston var bare minutter unna å slå en av opprykksfavorittene i Championship denne sesongen, men klarte ikke å holde på ledelsen. Eddie Nketiah utlignet til 1-1 for Leeds i det 87. minutt Alex Neil sine menn må ha vært skuffet over ikke å ta alle tre poengene når de var i føringen med så kort tid igjen. Samtidig var det en fortjent scoring for Leeds som var det beste laget i kampen.

Likevel; Preston har imponert denne sesongen. De ligger på femteplass, og har kun tapt én av de siste ti kampene, fem av dem er vunnet. Særlig har de vært sterke hjemme, hvor de har vunnet fire av seks kamper hittil. Så langt har de til gode å tape på Deepdale, selv om de har møtt fire av lagene på øvre halvdel av tabellen, to av dem har ligget over the Lilywhites på tabellen.

Mens Preston har vært bra hjemme, så har Blackburn slitt med å få resultater på bortebane. De har kun vunnet to av seks bortekamper. Tirsdag tapte de 0-1 på St. Andrew's mot Birmingham. Det var lagets fjerde bortetap. Det største problemet til Blackburn på bortebane har vært å få ballen i mål. Ja, i det hele tatt å komme til målsjanser Tony Mowbray sine menn får en tøff lørdag på Deepdale. Blackburn skal forsøke å ta sin første seier på de seks siste kampene Det skjer neppe. 1,85 i odds på hjemmelaget er spillbart, iallfall i en dobbel.

Lørdagens dobbeltips er Chelsea + Preston. Denne kombinasjonen gir fine 3,26 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!