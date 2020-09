Chelsea-nykommerne slår til på direkten

Chelsea har forsterket seg kraftig offensivt i løpet av sommeren. Vi tror de banker Brighton mandag.

Chelsea er den store overgangsvinneren i Premier League denne sommeren. Etter et år hvor de ikke fikk lov til å handle, så har Roman Abramovitsj åpent opp pengesekken. Vi tror Chelsea-investeringene gir avkastning på direkten.

Brighton - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,30 (Spillestopp kl. 21.10)

Premier League. Frank Lampard imponerte i debutsesong som manager på Stamford Bridge. Han tok London-klubben til fjerdeplass i Premier League, og sikret Champions League-spill. Da får det heler våge seg at Stamford Bridge-laget røk ut i åttedelsfinalen i Champions League, og de tapte FA-cupfinalen mot Arsenal.

Hentet spillere for 2,2 milliarder

Chelsea har i løpet av sommeren flekset med de finansielle musklene, og har rekruttert nye spillere for over 2,2 milliarder i sommer Frank Lampard har blant annet hentet spillere som Kai Havertz, Hakim Ziyech, Thiago Silva og Timo Werner.

Chelsea-manager Frank Lampard har investert for spinnville 2,2 milliarder før denne sesongen. Foto: John Walton (Pa Photos)

De store investeringene, gjør at det er forventninger til hva Chelsea kan utrette i 2020-2021-sesongen, og Lampard har et større press på seg til å levere. Havertz og Werner ligger an til å debutere i Premier League mandag.

Hakim Ziyech og Ben Chilwell derimot er begge skadet, mens Thiago Silva er ennå ikke i kampform. Heldigvis for Lampard er både Christian Pulisic og Cesar Azpilicueta friskmeldt.

Eks-Liverpool-spiller skal løfte Brighton

Brighton endte på en sterk 15.-plass i Premier League sist sesong. Graham Potter går inn i sin andre sesong i managerstolen på Amex Stadium med ambisjoner om å ta flere poeng og score flere mål enn forrige sesong. The Seagulls vant kun ni av 38 ligakamper sist sesong. Samtidig hadde de færrest tap av alle lagene på nedre halvdel av tabellen.

Potters lag tok i snitt 1,03 mål per 90 minutter i Premier League sist sesong, men de slet offensivt. Nå håper de at nysigneringen Adam Lallana skal bidra til å gi dem mer trøkk fremover

Jose Izquiedero og Christian Walton er de eneste spillerne på skadelisten hos Brighton.

Holder Adam Lallana seg skadefri, vil den tidligere Liverpool-spilleren gi Brighton mer kreativitet på midtbanen. The Seagulls har vist at de er solide bakover, og vi tror holder seg unna nedrykkskampen. Mot et lag som Chelsea holder det ikke med Lallana offensivt.

Dette er en tøff serieåpning for Brighton. Nysigneringene til Chelsea vil antakeligvis trenge litt tid på å bli skikkelig samspilt, men med så mange bra spillere, bare vet du at de vil få en god sesong.

Vi tror Frank Lampards menn gir gass fra start, og at de kjører over Brighton. Disse lagene møttes i treningskamp i slutten av august. Da ledet Chelsea til pause, men kampen endte 1-1. Vi tror Chelsea også leder til pause, men at de vinner til slutt på mandag. B/B-spillet gir finfine 2,30 i odds. Det blir vårt singelspill.

