Chelsea slår et svekket Newcastle

Callum Wilson har stått bak 15 av Newcastles 25 mål denne sesongen. Uten stjernespissen er Newcastle sjanseløse mot Chelsea mandag.

Chelsea har vist fremgang defensivt etter at Thomas Tuchel tok over på Stamford Bridge. London-klubben har kun sluppet inn ett mål på 360 minutter med Premier League-fotball etter at tyskeren kom til den engelske hovedstaden.

Onsdag er det ca 33 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det var et uheldig selvmål av Antonio Rudiger. Det betyr at ingen motspillere har scoret mot Chelsea siden Tuchel ble Chelsea-manager. Skadesituasjonen hos Newcastle gjør at det virker lite sannsynlig at de skal score på Stamford Bridge mandag.

Callum Wilson er ute i seks til åtte uker med en strekkskade, ifølge London Football. Den engelske landslagsspissen har vært ansvarlig for mye av the Magpies har skapt offensivt denne sesongen. Han har scoret ti mål og har fem målgivende pasninger av Newcastles totalt 25 mål. Det betyr at han har bidratt til 60 prosent av målene til the Magpies.

Uten 28-åringen på banen vil Newcastle være betydelig svekket offensivt, og det tyder på at Chelsea-forsvaret får en enklere dag på jobben.

Chelsea - Newcastle (Pause/fulltid dobbel) - U/H 3,60 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Newcastle balanserer på nedrykksstreken, men etter trepoengere mot Everton og Southampton har the Magpies nå ti poeng ned til Fulham som er under nedrykksstreken.

Laget fra Tyneside har tapt ti av de siste 14 kampene, og de er underdogs i mandagens kamp i London. Det gjør ikke saken bedre at Stamford Bridge har vært en marerittbane for Newcastle. Chelsea har kun tapt én av de siste 25 hjemmekampene i Premier League mot the Magpies. Statistikken viser brutale 18-6-1. Den eneste seieren til Newcastle kom for nesten ni år siden.

Onsdag er det ca 33 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Vi tror ikke de klarer å gjenta den prestasjonen i mandagens match.

Chelsea har tettet igjen bakover

Chelsea har fått en opptur under lagets nye manager Thomas Tuchel. Torsdag gikk Chelsea videre i FA-cupen. De vant 1-0 uten å imponere mot Championship-laget Barnsley.

Vest-London-laget har vært svært solide bakover etter at Tuchel tok over. De har kun sluppet inn ett mål på fire liga-kamper. Etter at tyskeren tok over har Chelsea kun fått i snitt fem skudd mot seg i hver kamp mot 10,1 under Frank Lampard. Det viser tydelig at den defensive organiseringen er bedre nå.

The Magpies mangler fem spillere til denne kampen, inkludert Callum Wilson. Chelsea er fortsatt uten Thiago Silva og Kai Havertz.

I syv av Newcastles elleve bortekamper har det stått uavgjort til pause. I tre av de fire siste bortekampene har det stått 0-0. The Magpies har klart å holde West Ham, Wolverhampton, Everton og Arsenal til uavgjort etter de første 45 minuttene, og vi tror også at Steve Bruce sine menn kan klare å holde unna i første omgang mot Chelsea.

Det har nemlig stått uavgjort til pause i fem av Chelseas elleve hjemmekamper denne sesongen. Chelsea vil trolig møte et Newcastle-lag som ligger seg dypt og vil være fornøyd med å ta ett poeng. At det står uavgjort etter de første 45 minuttene på Stamford Bridge mandag er ganske sannsynlig, men med den formen Thomas Tuchels mannskap viser tror vi at Chelsea avgjør kampen i andre omgang. Oddsen på U/H-spillet er 3,65. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset