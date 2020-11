Chelsea-stjernens lillebror får sjansen i denne klubben

Plymouth Argyle har hentet lillebroren til Chelsea-stjernen Tammy Abraham på lån, men foreløpig har han ikke vært noen suksess.

- Det er tøft for gutten, for han må alltid leve opp til broren sin. Vi er ikke så opptatt av hvem han er broren til. Timmy skal være Timmy, og ingen annen, sa Plymouth-manager Ryan Lowe til lokalavisen Plymouth Herald.

Plymouth har signert lillebroren til Chelsea-stjernen Tammy Abraham, Timmy Abraham, på lån frem til januar fra Fulham. Også Borussia Dortmund var interessert i 19-åringen, som ennå ikke debutert for Premier League-laget til the Cottagers. Spisstalentet har imidlertid vist at han vet hvor målet står Han har scoret to ganger på fem kamper EFL Trophy-turneringen for U23-laget til Fulham.

Ute av troppen i to kamper

Abraham var på et kort låneopphold hos League One-klubben Bristol Rovers sist sesong, men den unge spissen klarte ikke å score på de fire kampene han spilte for dem. Han har spilt 80 minutter fordelt på tre League One-kamper for Plymouth, men har ennå ikke kommet på scoringslisten. I forrige serierunde mot Swindon var han ikke en gang på benken.

Abraham var heller ikke i den 18-manns store Argyle-troppen som vant 1-0 borte mot Charlton i FA-cupen forrige lørdag.

Lowe byttet ut hele laget til EFL Trophy-kampen mot Newport County i forrige uke, og da kom Abraham inn i laget. Han scoret ikke, men hadde to målgivende pasninger.

Mandag kveld kan han få en ny sjanse til å vise seg frem.

Den engelske landslagsspilleren og Chelsea-stjernen Tammy Abraham er fire år eldre enn lillebror Timmy som spiller i Plymouth. Foto: Mike Hewitt (Reuters)

Plymouth Argyle - Portsmouth 3,20 - 3,25 - 1,87 H (spillestopp mandag kl. 20.40)

Engelsk, League Two. To klubber som begge har playoff-ambisjoner møtes i mandagens League One-kamp på Home Park.

Portsmouth ligger på syvendeplass, to poeng foran Plymouth som har én kamp mindre spilt. The Pilgrims viser kjempeform på hjemmebane, hvor de står med fire strake hjemmeseire.

Ryan Lowes menn har levert storartet underhoding hjemme på Home Park, hvor det har vært scoret i snitt 3,5 må i de fire siste kampene.

Beste bortelaget i League One

Portsmouth på sin side er det beste bortelaget på nivå tre. Bortestatistikken viser 4-1-0 og 12-4 i målforskjell. Kenny Jacketts menn jakter på sin femte borteseier på rad når de kommer til Home Park.

Men ikke alt er fryd og gammen hos the Pompey. Portsmouth har sluppet inn mål i tre av de fire siste bortekampene. Kampene kommer tett som hagl, men Jackett fikk hvilt en rekke sentrale spillere da han lot benkesliterne få sjansen i EFL Trophy-turneringen.

Pompey-manageren har likevel en del skadeproblemer før mandagens match, men han håper å få tilbake to spillere.

Andy Cannon og Jack Whatmough kan begge bli spilleklare, men Tom Naylor og Sean Raggett har fått smeller og er usikre.

Mangler toppscoreren

Argyle må klare seg uten toppscorer Luke Jephcott mot Portsmouth. Han er på landslagsoppdrag for det walisiske U21-landslaget. Det kan bety at Timmy Abraham kommer inn i troppen.

I Jephscotts fravær kan Lowe starte med Frank Nouble, Dom Telford eller Timmy Abraham ved siden av Ryan Hardie på topp. Abraham ser uansett ut til å bli tatt ut i troppen til mandagens kamp.

Plymouth har ikke tapt noen av de fire siste hjemmekampene mot Portsmouth, men tre av de fire kampene har endt uavgjort. Fire av de seks siste kampene mellom disse to lagene har endt med poengdeling. Det er selvsagt U-fare her, men det er sjelden man får 3,20 i odds på ligaens beste hjemmelag. Vi synes hjemmeoddsen er mest fristende.

