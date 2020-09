Chelseas stjernegalleri får tillit på ukens lørdagskupong

Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner og Hakim Ziyech er blant navnene manager Frank Lampard har forsterket sin stjernespekkede Chelsea-tropp med i sommer. Lørdag venter nyopprykkede West Bromwich på bortebane.

Det er to kamper fra Eliteserien her hjemme, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship i England på denne ukes lørdagskupong. Legg merke til at tre av kampene fra nivå to i England er flyttet og blir dermed trukket.

Bonuspotten er nå oppe i ca 3 millioner kroner og innleveringsfristen er 15:55.



1. Strømsgodset - Sarpsborg 08

Strømsgodset vant 3-2 i det omvendte oppgjøret mellom lagene tidlig i sesongen, mens tilsvarende oppgjør her i fjor endte 2-1. Strømsgodset har benyttet uken godt til å forlenge kontrakten til flere av nøkkelspillerne i tillegg til at trener Henrik Pedersen har forlenget sin avtale med klubben. De kommer fra 0-0 borte mot Sandefjord sist helg, mens det ble 3-3 hjemme mot Rosenborg i forrige hjemmekamp i en kamp de ledet 3-1. Ligger på 12. plass med 21 poeng etter 18 runder og har nå seks poeng ned til Start på kvalik. 3-3-3 hjemme i Drammen. Leifsson var tilbake i troppen sist, men fortsatt så er Parr, Stengel, Tschamba og Mendy alle ute. Maigaard sto over sist grunnet ryggproblemer, men kan være tilbake igjen her.

Sarpsborg 08 tok en komfortabel 2-0 seier hjemme over nestjumboen Mjøndalen forrige lørdag og klatret med det opp på 8. plass med 23 poeng og har nå en luke på åtte poeng ned til Start. I forrige bortekamp slo de tabelljumbo Aalesund 1-0 etter at innlånte Tobias Heintz ble matchvinner. 2-1-5 borte, mens halvparten av de ti hjemmekampene som er spilt har endt med seier og full pott. Lagkaptein Joachim Thomassen er ute med skade, ellers ser det greit ut.

Vi tror det holder med HU i Drammen, men for de som sparer kryss andre steder helgarderer oppgjøret.

2. Molde - Sandefjord

Molde snudde 0-2 til 3-2, men måtte til slutt nøye seg med 3-3 etter et billig straffespark imot i sluttminuttene av onsdagens Play Off til Champions League hjemme mot ungarske Ferencvaros. Dermed ligger nok mye av fokuset rettet mot kommende ukes uhyre viktige returkamp i Budapest der en plass i den gjeve turneringen står på spill. Uansett er klubben sikret et gruppespill i Europaligaen som "plaster på såret". De har vist råtten form i hjemlig liga i det siste og spesielt på bortebane har det vært langt mellom oppturene for Erling Moes mannskap i sommer og høst. De byttet åtte mann på laget som tapte 1-2 borte mot Vålerenga sist helg og ligger nå 16 poeng bak Bodø/Glimt på 2. plass på tabellen. Nå er avstanden ned til Odd kun målforskjellen, mens det er to ned til Rosenborg og Vålerenga som for alvor har tatt opp jakten på de blå fra rosenes by. Solide 7-0-1 hjemme i Molde, men de tapte det omvendte møtet i Sandefjord mellom lagene i sommer 1-2. 5-0 her i 2018 sist Sandefjord var oppe. Kitolano soner for det røde kortet han fikk i Oslo sist helg, mens Haraldseid er ute med skade.

Sandefjord delte poengene i hjemmekampen mot Strømsgodset søndag i oppgjøret som til slutt endte 0-0. De vant 2-0 borte mot Mjøndalen i forrige bortekamp og er nå fem poeng foran Start på kvalik der de ligger på 13. plass med 20 poeng. 3-0-6 borte, der seirene har kommet mot Odd, Strømsgodset og nevnte Mjøndalen. Grorud og Palsson er begge tilbake etter å ha sonet sist, mens Kralj og Ze Eduardo begge er på skadelista til trener Cifuentes.

Vi gir Molde tillit - under tvil. Selv om det helt sikkert blir en del rullering fra hjemmelagets side, bør de ha sterk og sulten nok tropp til å slå Sandefjord på hjemmebane. En medalje står tross alt på spill. H på Aker Stadion.

3. Burnley - Southampton

De tre neste kampene er hentet fra Premier League. Tilsvarende møte sist sesong endte 3-0. Burnley endte på 10. plass forrige sesong, mens de tok en sterk 7. plass året før. De innledet PL-sesongen søndag med å tape 2-4 borte mot Leicester før laget slo tilbake og vant 2-0 borte mot Millwall i ligacupen onsdag med et reservepreget mannskap. Cork, Mee og Gudmundsson er ute med skade, mens Tarkowski, Brady, Barnes og Rodriguez alle er usikre.

Southampton har to strake tap i innledningen av sesongen og røk også tidlig ut av ligacupen, noe som ga troppen spillefri i midtuka. De åpnet med å tape 0-1 borte for Crystal Palace før stortapet hjemme mot Tottenham (2-5) søndag. Redmond er fortsatt ute for gjestene, mens Salisu betegnes om usikker.

En åpen affære. Vi synes kanskje Burnley skal være knepne favoritter på hjemmebane, men det blir HUB på begge de to spillforslagene våre lørdag.

4. West Bromwich - Chelsea

Tøff start for nyopprykkede West Bromwich med to tap og 2-8 i målforskjell. I tillegg så røk laget ut av ligacupen hjemme tirsdag kveld etter straffesparkkonkurranse mot Championship-laget Brentford etter 2-2 ved ordinær tid. De åpnet ligaen med 0-3 hjemme mot Leicester før det ble 2-5 i sekken borte mot Everton forrige lørdag. Gibbs ble utvist i det oppgjøret og må følgelig sone i denne. Zohore og Hegazi er begge ute med skade, mens Grosicki og Robson-Kanu må testes.

Chelsea åpnet med å slå Brighton 3-1 borte før fjoråsmester Liverpool ble for sterke på Stamford Bridge søndag i oppgjøret de til slutt tapte 0-2. Anders Christensen ble utvist før pause i den kampen og hjemmelagets ti mann klarte ikke å stå imot. De reiste seg kjapt i ligacupen onsdag med å slå Barnsley 6-0 i en kamp der blant annet Kai Havertz var ute og luftet seg og noterte seg for hattrick for sin nye klubb etter overgangen fra Bayer Leverkusen i sommer. Ziyech og Gilmour er fortsatt ute, mens nevnte Christensen soner for sitt røde kort. Pulisic er tvilsom.

Vi tror Chelsea slår tilbake her og gir laget full tillit på bortebane. B.

5. Crystal Palace - Everton

Det endte 0-0 her på åpningdagen sist sesong, mens Everton vant 3-1 i det omvendte møtet på Goodison i februar like før koronautbruddet satte en stopp for fotballen. Roy Hodgsons Crystal Palace har fått en flott start på sesongen med full pott etter to kamper. De åpnet med 1-0 hjemme over Southampton før de slo selveste Manchester United (med litt VAR-hjelp) 3-1 på Old Trafford sist lørdag. Er ute av ligacupen og hadde derfor fri i midtuken. Wickham, van Aanholt, Tomkins, Cahill og Ferguson er alle trolig ute, mens Benteke, Dann og Riedewald er usikre.

Everton har fått en strålende start på sesongen under Carlo Ancelottis ledelse. De har slått Tottenham 1-0 borte og West Bromwich 5-2 hjemme så langt og har i tilegg slått Salford og Fleetwood ut av ligacupen med solide sifre. Ti mål er fasiten på de to siste kampene og forrige helg noterte hete Dominic Calvert-Lewin seg for hattrick. Har også et godt tak på dagens motstander med 3-2-0 på de fem siste innbyrdes. Holgate er fortsatt ute.

Everton viser solid form. Det blir B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

6. Watford - Luton

Kampen er flyttet fram til lørdag formiddag og blir derfor trukket.

7. Derby - Blackburn

Siste halvdel av lørdagskupongen er kamper hentet fra nivå to i Championship i England. Det endte 3-0 her sist sesong i en kamp som ble spilt like før koronautbruddet i mars. Derby har fått en tøff med start på sesongen med to strake ligatap og hadde spillefri i midtuken ettersom laget røk tidlig ut av ligacupen. Det har blitt 0-2 hjemme mot Reading og 1-2 borte mot Luton i de to første seriekampene for Wayne Rooneys lag.

Blackburn hadde også de en pust i bakken i midtuka da laget fikk reisepass i 2. runde av ligacupen borte mot Newcastle fra nivået over. De åpnet serien med å tape 2-3 borte mot Bournemouth, før Tony Mowbrays mannskap slo kraftig tilbake og vant hele 5-0 over nyopprykkede Wycombe på Ewood Park forrige lørdag.

Championship som tippeobjekt betyr ofte åpne kamper, og dette er intet unntak. Vi tror HU skal holde på Pride Park og at Derby får sine første poeng for sesongen, men på det størst systemforslaget blir det helgardering.

8. Bristol City - Sheffield Wednesday

Kampen er flyttet til søndag og blir derfor trukket.

9. Queens Park Rangers - Middlesbrough

Også disse to lagene hadde en rolig midtuke grunnet tidlig ligacup-exit. QPR har én seier og ett tap så langt. De åpnet sesongen med å slå Nottingham 2-0 hjemme i London, før sesongens første ligatap var et faktum forrige fredag i bortekampen mot nyopprykkede Coventry (2-3). Mistet som kjent sin største profil, Eze, til Crystal Palace og spill i Premier League i sommer. 2-2 her sist sesong, mens QPR vant 1-0 da de gjestet Middlesbrough i sommer.

Gjestene har ett poeng etter to kamper. Én uavgjort og ett tap er fasiten så langt for Neil Warnocks mannskap. I åpningskampen røk de 0-1 borte mot en av opprykksfavorittene, Watford. I sesongens første hjemmekamp forrige helg delte de poengene i 1-1 kampen mot Bournemouth. Bourne reddet sesongens første poeng med sin utligning ti minutter før slutt i det oppgjøret.

I likhet med kamp 7 så endte vi opp med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Cardiff - Reading

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens det ble 3-3 da lagene møttes på samme arena i FA Cupen senere samme sesong der Cardiff til slutt røk i Play Off. Vertene fra Wales med tre poeng etter én seier og ett tap innledningsvis. De skuffet med å tape 0-2 hjemme mot Sheffield Wednesday åpningsdagen før de slo tilbake og vant med samme sifre borte mot Nottingham sist helg etter to mål av Kieffer Moore.

Reading har full pott etter to kamper og topper med det den tidlige Championship-tabellen med best målforskjell - uten baklengsmål (4-0). De har slått Derby 2-0 borte og Barnsley 2-0 hjemme så langt og hadde spillefri i ligacupen i midtuken da laget røk mot Luton i 2. runde.

Reading med full pott til nå, men vi tror det første tapet kommer i ettermiddag. En H i Wales.

11. Preston - Stoke

Preston slo Stoke i begge de to innbyrdes møtene mellom lagene sist sesong: 3-1 hjemme og 2-0 borte, men de rotet til slutt bort en klar Play Off-plass ved å bli nummer ni. Fikk reisepass i ligacupen i midtuka etter 0-2 hjemme mot Premier League-laget Brighton her på Deepdale. Står med ett poeng etter to kamper. Det har blitt 0-1 hjemme mot Swansea og 2-2 borte mot Norwich i en kamp der laget ledet to ganger før hjemmelaget utlignet til 2-2 fem minutter før full tid og sikret poengdeling.

Stoke er videre i ligacupen etter 1-0 hjemme over Gillingham onsdag kveld og skal dermed i aksjon også kommende midtuke. De har i likhet med dagens vertskap ett poeng etter 0-0 borte mot Millwall og et noe skuffende 0-2 tap hjemme mot Bristol City på de to første kampene av inneværende sesong.

Vi håper og tror HU skal holde på Deepdale. Preston hadde ihvertfall et veldig godt tak på Stoke forrige sesong.

12. Huddersfield - Nottingham

Kampen er flyttet til fredag og blir derfor trukket.

Sportspills 96-rekker:

1. Strømsgodset - Sarpsborg 08 HU

2. Molde - Sandefjord H

3. Burnley - Southampton HUB

4. West Bromwich - Chelsea B

5. Crystal Palace - Everton B

6. Watford - Luton H

7. Derby - Blackburn HU

8. Bristol City - Sheffield Wednesday HU

9. Queens Park Rangers - Middlesbrough HU

10. Cardiff - Reading H

11. Preston - Stoke HU

12. Huddersfield - Nottingham B

Sportspills 432-rekker:

1. Strømsgodset - Sarpsborg 08 HU

2. Molde - Sandefjord H

3. Burnley - Southampton HUB

4. West Bromwich - Chelsea B

5. Crystal Palace - Everton UB

6. Watford - Luton H

7. Derby - Blackburn HUB

8. Bristol City - Sheffield Wednesday HU

9. Queens Park Rangers - Middlesbrough HUB

10. Cardiff - Reading H

11. Preston - Stoke HU

12. Huddersfield - Nottingham B