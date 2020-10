Chelseas ukjente vidunderbarn kan sende Milan ut av Europa

Lucas Piazon ble hentet til Chelsea som 17-åringen, men so aldri gjennom i Chelsea. Nå spiller han for portugisiske Rio Ave som skal forsøke å slå Milan ut av Europa League.

Bodø/Glimt røk ut av Europa League, men Jens Petter Hauge kan nå likevel få sjansen til å spille i Europa League. Nordlendingen er enig med Milan og blir lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic, men verken Hauge eller Ibrahimovic spiller torsdagens Europa League-playoff mot portugisiske Rio Ave.

Men det er en annen spennende spiller Direktesport-seerene kan få se i aksjon torsdag.

Rio Ave-spilleren Lucas Piazon var en gang sett å som et av verdens største fotballtalenter. Chelseas tidligere vidunderbarn ble hentet fra Sao Paulo bare 17 år gammel. Premier League-klubben betalte over 60 millioner kroner for unggutten som var en av de mest ettertraktede spillerne i verden i 2011.

Selv om han imponerte hos de yngre lagene hos Chelsea og ble kåret til Årets unge spiller i Chelsea i 2012, har Piazon kun spilt én kamp i Premier League. Han ble byttet inn i 8-0-seieren mot Aston Villa i desember 2012.

26-åringen har vært utlånt mesteparten av tiden i Chelsea. Brasilianeren har spilt for Malaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo og nå Rio Ave. Piazon har aldri klart å slå gjennom på Stamford Bridge, og nå er han utlånt til den portugisiske klubben frem til juni 2021.

Europa League-playoff. Det spilles ikke returkamp. Rio Ave kvalifiserte seg til Europa League etter å ha havnet på femteplass i 2019-2020-sesongen under manager Carlos Carvalhal, som nå er manager hos SC Braga, og Rio Ave ledes nå av Mário Silva. De er i likhet med Milan ubeseiret denne sesongen, men de har spilt uavgjort i begge ligakampene denne sesongen.

Solgt fjorårets toppscorer

Rio Ave mangler to spillere til kampen på Estadio Dos Arcos. Forsvarsspileren Junio og spissen Ronan er begge ute med skader.

Trolig Rio Ave-lag (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira.

Her er Lucas Piazon (t.h) i aksjon for Rio Ave mot Dyego Sousa og Benfiva tidligere i år. Foto: Jose Coelho (AFP)

Fjorårest toppscorer Mehdi Taremi er nå i FC Porto, så Rio Ave må stole på at Bruno Moreira scorer målene.

Midtstopperne Anderllin Santos og Toni Borevkovic får oppgaven med å stoppe de unge angriperne til Milan. De får en tøff jobb.

17 kamper på rad uten tap

Milan er i siget. De har vunnet de fire første kampene denne sesongen i alle turneringer, og de er fortsatt ubeseiret etter koronapausen. Etter søndagens 2-0-seier mot Crotone i Serie A er Milan ubeseiret i 17 kamper på rad (13 seire og fire uavgjorte). Det er 24 år siden sist Mian var ubeseiret i like mange kamper. I 1996 var Milan ubeseiret i 27 kamper på rad under Fabio Capello.

Men Milan-trener Stefano Pioli må klare seg uten en rekke sentrale spillere. Mateo Musacchio, Leo Duarte, Alessio Romagnoli og Andrea Conti er alle ute med skader, mens Ante Rebic er suspendert og Zlatan Ibrahimovic har testet positivt på koronaviruset.

I følge Sky Italia stiller antakeligvis med dette laget (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Det er over 150 millioner kroner i potten her til laget som går videre. Det burde være super motivasjon, og er viktige midler å få inn til overganger. Milan skal ha et bra nok mannskap ti å ta seg videre i denne turneringen, til tross for at de har mange viktige spillere ute med skader.

