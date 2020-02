Ciro Immobile i sensasjonell scoringsform

Ciro Immobile står med ufattelige 25 seriemål for Lazio denne sesongen. I kveld jakter han nye scoringer for Lazio i hjemmekampen mot Verona i Serie A.

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Det spilles omkamp i FA-cupen i England mellom Tottenham og Southampton, det er en kamp fra Serie A, det er fire åttedelsfinaler i den tyske cupen, det er sju seriekamper i Ligue 1 i Frankrike, det er full serierunde i skotsk Premiership og det er en kvartfinale i Copa del Rey. Det er kamper i Eliteserien i håndball for både menn og kvinner her hjemme. På hockeyfronten er det full serierunde i Hockeyallsvenskan og natt til torsdag er det to kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 30 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Lazio - Verona - Ciro Immobile scorer mål - 1,65 (spillestopp kl 20.40)

Hengekamp i Serie A. Lazio med knallsterke 12-1-0 på sine tretten siste seriekamper og ligger på 3. plass med 49 poeng. Tar seg forbi Inter på 2. plass med seier her og korter ned avstanden til serieleder Juventus til kun to poeng. Ciro Immobile med to nye scoringer i søndagens 5-1 seier hjemme mot Spal og Immobile står med smått fantastisk 25 seriemål allerede. Bunnsolide 9-2-0 hjemme på Stadio Olimpico. Joaquin Correa, Jordan Lukaku og Danilo Cataldi er ute med skader.

Klikk her for å levere dette spillet

Verona med 1-1 borte mot et svekket AC Milan søndag og er ubeseiret på sine seks siste seriekamper (3-3-0). Ligger på en flott 9. plass med 30 poeng og har kun to poeng opp til 6. plassen som gir Europa League-plass. Moderate 3-3-4 på til spilte bortekamper. Midtbanespilleren Sofyan Amrabat (19 seriekamper fra start) er ute med karantene

Lazio er i superform og skal ha meget gode vinnersjanser også onsdag. 1,30 på hjemmeseier er uansett veldig lite spennende. Vi retter heller blikket mot målscorerspill. Ciro Immobile leder kampen om Gullstøvelen i Europa. Han står med ufattelige 25 seriemål hittil denne sesongen og det på 20 kamper fra start. Hjemme på Stadio Olimpico har han gjort 15 av målene. Han har scoret i ni av Lazios elleve hjemmekamper denne sesongen. Lazio har scoret 11 mål på sine tre siste hjemmekamper. Immobile har stått for seks av dem. 1,65 på at Ciro Immobile tegner seg på scoringslisten også i kveld er klart godkjent odds. Dog er det litt lavt til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer.

Klikk her for å levere dette spillet

Hearts - Kilmarnock H 1,95 (spillestopp kl 20.40)

Etter en fryktelig start på sesongen, er Hearts nå ubeseiret i sine fire siste. Tok skalpen til Rangers i forrige hjemmekamp (2-1) og har kommet seg bort fra jumboplassen. Står med totalt 18 poeng og ligger nest sist, kun målforskjellen skiller til tabelljumbo Hamilton. Moderate 2-5-5 på 12 spilte hjemmekamper.

Kilmarnock på 7. plass med 26 poeng og har fire poeng opp til Hibernian på den viktige 6. plassen. Formen er elendig med sju tap på de åtte siste seriekampene. 19 av lagets 26 poeng er tatt på hjemmebane. Borte er tallene meget svake 2-1-9.

0-1 i tilsvarende kamp 5. oktober. Hearts har gode sjanser til å få sin revansje her. 1,95 i odds på hjemmeseier er slett ikke verst og Hearts-seier kombineres med målscorerspill på Ciro Immobile. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,22.

Klikk her for å levere dette spillet