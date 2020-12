City har holdt nullen i syv kamper. Men én ting som skuffer Guardiola

Manchester City har vært det mestscorende laget i Premier League de tre siste sesongene. Det er de ikke denne sesongen. Vi tror likevel de scorer nok til å gå videre i ligacupen tirsdag.

Pep Guardiolas menn har scoret flest mål i Premier League de tre siste sesongene, men denne sesongen er det ti lag som har scoret mer enn dem i Premier League.

Prestasjonen mot Southampton var et skritt i riktig retning. I den kampen skapte City mange sjanser, men de klarte ikke å score på mer enn én av dem. Det gjør manageren frustrert.

- Det er ikke rytmen som mangler, det er målene, sier Pep Guardiola til Manchester Evening News.

- Spillerne løper mye, de skaper gode muligheter. Det er ikke dårlig rytme, men målene uteblir. Mål er noe spesielt. Når man har flyt så kommer scoringene. Vi er ikke der nå. Samtidig vil vi nærmere oss ved å inne kamper, og det var derfor seieren mot Southampton var så viktig.

Raheem Sterling scoret kampens eneste mål på St. Mary's i helgen, og han er enig med sjefen.

- Vi må bare begynne å spille fotball, slik vi vet vi kan, sa Sterling.

- Vi vet hva vi kan prestere, alle vet hva er i stand til, men vi har ikke vært på det nivået de siste ukene. Men vi er sultne og klare til å angripe igjen.

Arsenal - Manchester City - Pause/fulltid dobbel - B/B 2,20 (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Engelsk, ligacup, kvartfinale. Lørdagens tap mot Everton på Goodison Park var Arsenals tredje på fem kamper. Nå ligner de en nedrykkskandidat i Premier League. Det er neppe en ideell oppladning til kvartfinalen i ligacupen mot Manchester City.

Ligacup-spesialistene fra Etihad

Pep Guardiolas mannskap er ikke i toppform, men de har virkelig gjort denne turneringen til sin egen. De har nemlig vunnet ligacupen fem av de syv siste sesongene, og de har vunnet turneringen de tre siste sesongene.

City er ubeseiret i de åtte siste kampene, og de har holdt nullen i syv av de åtte kampene. Vi tror de lysblå fra Manchester tar en ny seier mot et Arsenal-lag som kun har scoret tolv mål på 14 Premier League-kamper, og til denne kampen mangler de igjen Pierre-Emerick Aubameyang. Han scoret begge målene for the Gunners da de slo City i FA-cupfinalen. Det er også den eneste seieren til Arsenal mot City på de 13 siste møtene mellom lagene.

Arsenal har faktisk tapt åtte av de siste ni kampene mot City.

Aubameyang ute med skade

Presset på Pep Guardiolas tidligere assistenttrener Mikel Arteta øker, og det spørs om han har mulighet til å prioritere ligacupen.

Arteta uttalte, ifølge London Football, på pressemøtet mandag at han vil bruke kvartfinalen i ligacupen til å gi noen av de yngre spillerne en mulighet til å vise seg frem.

Pierre-Emerick Aubameyang er ute hos Arsenal på grunn av en lyskeskade. Han spilte heller ikke kampen mot Everton.

Thomas Partey er fortsatt på skadelisten, mens Granit Xhaka er suspendert. Gabriel Magalhaes, ser tilbake etter å ha sonet karantene i helgen.

Trolig Arsenal-lag mot City: Leno, Cedric, Gabriel, Mari, Kolasinac, Xhaka, Elneny, Willock, Nelson, Lacazette, Nketiah.

Selv om det nærmer seg jul, så vil ikke Pep Guardiola gi vekk en semifinale i gave til Mikel Arteta og Arsenal. Han kommer til å stille med et sterkt lag i Nord-London tirsdag kveld.

Manchester City stiller ifølge Manchester Evening News med dette laget i tirsdagens kvartfinale: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterlng.

I åtte av de ni siste kampene mellom Arsenal og Manchester City har City ledet til pause. Vi tror det klarer det igjen tirsdag mot et Arsenal-lag som sliter med skader og interne konflikter. B/B-spillet gir 2,20 i odds. Spillestopp er tirsdag kl. 20.55.

