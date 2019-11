City-stjernene er banker på lørdagskupongen

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten vokser og er på ca 2,5 mill kr. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Watford — Chelsea

Chelsea-manager Frank Lampard viste tydelig at han ikke prioriterte ligacupen siden han gjorde en haug med endringer i førsteelleveren før 1-2-tapet i ligacupen mot Manchester United. Det er ventet at alle de største stjernene er tilbake i startoppstillingen til London-klubbens Premier League-match mot Watford lørdag.

Lampard var skuffet over at seiersrekken på syv kamper ble brutt i onsdagens hjemmekamp mot United, men han er nok mer opptatt av å vinne kamper i Premier League og Champions League. Chelsea har grunn til å være optimister før lørdagen kamp på Vicarage Road. Borteformen til the Blues i Premier League er outstanding. De har vunnet de fire siste bortekampene, og Lampard har fått unge spillere som Tammy Abraham og Mason Mount til å skinne. Chelsea har vært strålende offensivt, og de har scoret minst tre mål i de fire siste bortekampene. Defensivt har Lampard fortsatt mye å jobbe med, for Chelsea har ikke klart å holde nullen i noen av bortekampene denne sesongen. Målene har rent inn i begge ender i fem av de seks siste kampene mellom Chelsea og Watford siden 2016, men Chelsea har vunnet alle unntatt én av de seks kampene. Det er ikke utenkelig at det mønsteret fortsetter lørdag.

The Hornets er tabelljumbo i Premier League, og selvtilliten er på bunn siden de ikke har vunnet noen av de første ti ligakampene. Chelsea har hamret inn 14 mål på de fire siste bortekampene i Premier League, og jeg tror de kan pløye seg gjennom Watford-forsvaret på lørdag. Statistikken taler iallfall til Chelsea sin fordel. De har vunnet fem av de seks siste kampene mot Watford, men til uken venter en viktig kamp mot Ajax. Watford har ennå ikke vunnet denne sesongen. De vil selge seg dyrt i denne kampen. Klarer de å knipe ett poeng? UB

2. Aston Villa — Liverpool

Både Aston Villa og Liverpool kjempet seg videre i ligacupen i midtuken etter å ha slått ut henholdsvis Wolverhampton og Arsenal. Villa sin 2-1-seier mot midlandsrival Wolves var den tredje seieren deres på fire kamper i alle turneringer. Det virker som Villa har tilpasset seg nivået i Premier League.

Forrige helg tapte Villa 0-3 mot Manchester City, men de kan ta med seg mye positivt fra den kampen. De klarte tross alt å holde de regjerende ligamesterne i sjakk frem til andre omgang.

I likhet med mange andre managere gjorde Villa-manager Dean Smith store endringer på laget i midtuken, så han kan stille med et uthvilt tropp til kampen mot Liverpool. Forsvarspilleren James Chester later til å være den eneste spilleren som er ute til kampen mot serielederen.

Jürgen Klopp tok også sjansen på å gjøre en rekke endringer på laget i onsdagens kamp mot Arsenal. Flere av stjernespillerne var ikke en gang på benken, men van Djik, Robertson, Wijnaldum, Firminio, Salah, Mané, Alexander-Arnold og Fabinho er tilbake i startelleveren på Villa Park. Klopp må klare seg uten Joel Matip, Nathaniel Clyne og Xherdan Shaqiri Alle tre er skadet.

Liverpool har ikke alltid spilt like bra denne sesongen, men de har hatt marginene på sin side, særlig på bortebane. De ligger seks poeng foran City før helgens kamper, og de trenger tre poeng her for å fortsette å legge press på de lyseblå fra Manchester. Aston Villa har gjort det brukbart foran egne fans denne sesongen. De står med to seire, to uavgjorte og ett tap. Det blir ingen walkover for Liverpool, selv om Merseyside-laget har vunnet fem av de siste seks kampene på Villa Park. De har også åpnet sterkt på bortebane denne sesongen, hvor de står med fire seire og én uavgjort. De dominerer, selv de kampene hvor de ikke er gode.

Villa sin statistikk mot topplagene i Premier League har vært svak. Tottenham, Arsenal og Manchester City har alle scoret tre ganger i sine seire mot Villa tidligere denne sesongen. Jeg tror også at Liverpool vinner, men det er ikke sikkert de scorer tre ganger.

Villa har vært stabile på hjemmebane. På Villa Park har de scoret i fire av fem kamper siden sommeren. Derfensivt har de fortsatt problemer, og Villa har fått flere skudd mot seg enn noe annet lag i Premier League De får i snitt 19 skudd mot seg i hver kamp. Det er dårlig nytt når et av de beste offensive lagene i verden kommer til Birmingham. Angrepsfotballen til Klopp har kostet dem noen baklengsmål. Liverpool har ikke klart å holde nullen i de seks siste kampene, men de har de offensive kvalitetene til å maskere feilene sine. Anfield-laget har vunnet 18 av de siste 19 Premier League-kampene siden mars. Dette skal være en grei borteseier. B.

3. Manchester City — Southampton

Disse to lagene møtes for andre gang på fire dager på Etihad. Pep Guardiola lot flere av benkesliterne få sjansen da Manchester City slo Southampton 3-1 i tirsdagens ligacupoppgjør. Lørdag møtes lagene i Premier League, også denne gangen spilles kampen i Manchester. Da er antakeligvis Raheem Sterling, Kevin de Bruyne og David Silva tilbake i startelleveren.

Tirsdagens cupseier mot Southampton var den sjette strake seieren til City mot the Saints siden 2017.

City har hamret inn mål denne sesongen, og etter de tre scoringene mot Southampton i midtuken, har de lyseblå scoret over 2,5 mål i ti av de siste 15 kampene sine, og de har vunnet syv av kampene med tre mål eller mer. Oddsen er i mot the Saints før lørdagens kamp på Etihad, og Ralph Hasenhüttl vil trolig prioritere å tette igjen mest mulig bakover for å unngå en ydmykelse lik den de ble utsatt for hjemme mot Leicester da de tapte 0-9. Det er det største tapet i Premier League-historien. De slapp også inn fire mål mot Chelsea, og jeg tror det også kan bli stygge sifre mot City. Denne er kupongens sikreste. H.

4. Arsenal — Wolverhampton

Både Arsenal og Wolverhampton skal prøve å slå tilbake etter ligacup-exitene i midtuken. Wolves tapte 1-2 borte i det prestisjefylte Midlandsderbyet mot Aston Villa, mens Arsenal var involvert i en målorgie på Anfield. The Gunners tok ledelsen tre ganger, men Liverpool kom tilbake hver gang og kampen endte 5-5. Arsenal røk til slutt ut av turneringen etter å ha tapt straffespark.

Unai Emery stilte med et ungt mannskap til onsdagens kamp, men spanjolen stilte med en erfaren backrekke som inkluderte Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Rob Holding og Sead Kolasnic . De klarte imidlertid ikke å hindre Liverpool i skape haugevis med sjanser og score fem ganger. Egentlig gjør det ingen forskjell hvem Emery bruker bak hos Arsenal Målene renner inn uansett. London-laget har nå sluppet inn minst to mål i de tre siste kampene

Wolves har spillertyper som kan utnytte de defensive problemene til Arsenal, og Nuno Espirito Santo sine menn kommer til Emirates i god form. De var ubeseiret i ni kamper på rad i alle turneringer før ligacuptapet mot Villa på onsdag, og de sto uten tap i fenm Premier League-kamper. Wolverhampton liker å ødelegge for storklubbene De gjorde det sist sesong, og de har fortsatt med å ta poeng fra toppklubbene også denne sesongen. De har spilt uavgjort mot Leicester og Manchester United, og de overrasket stort med å vinne 2-0 borte mot Manchester City. Arsenal gleder seg ikke til denne kampen. Ulvene tok nemlig fire poeng mot laget fra Nord-London sist sesong De slo dem 3-1 på Molineux og spilte 1-1 på Emirates. Wolves kan også lage problemer for Arsenal på lørdag.

Arsenal har scoret to mål i snitt på hjemmebane i Premier League denne sesongen, men the Gunners har samtidig vært gavmilde bakover. De har sluppet inn to mål i tre av de fire hjemmekampene. Denne kampen er åpen. HUB

5 West Ham — Newcastle

West Ham har gjort store investeringer i spillerstallen, men de får det ikke helt til å klaffe på banen. Forrige helg spilte de 1-1 mot Sheffield United hjemme på London Stadium. Dermed er the Hammers uten seier i de fire siste Premier League-kampene, og de er uten seier i fem kamper i alle turneringer siden 2-0-seieren mot Manchester United i slutten av september.

Offensivt spiller West Ham helt uten selvtillit, og før hjemmekampen mot Newcastle denne helgen, har laget fra Øst-London kun scoret to ganger på de tre siste Premier League-kampene. Å møte et Newcastle-lag som strever virker som en ypperlig mulighet for the Hammers til å komme tilbake på vinnersporet. Med kun to seire på de ti siste Premier League-kampene siden sommeren, ligger Steve Bruce sine karer like over nedrykkssonen. The Magpies har bare scoret seks mål så langt, og det er nest svakest i Premier League. Newcastle har gått målløse av banen i tre av de siste fem kampene.

Statistikken lyder sikkert som musikk i ørene til Manuel Pellegrini. West Ham får neppe en bedre mulighet til å komme tilbake på vinnersporet. Selv om Steve Bruce sine menn har slitt med å score, så har de ikke blitt overkjørt i kampene. I de åtte siste Premier Leagu-kampene har bare Liverpool (3-1) og Leicester (5-0) scoret mer enn ett mål på Newcastle-keeper Martin Dubravka. Tottenham, Manchester United og Chelsea har kun scoret ett mål til sammen med Newcastle denne sesongen. Det viser at Steve Bruce iallfall er i stand til å organisere det defensive. Akkurat det gjør at jeg tror det kan bli en tett og jevnspilt kamp. Heller mot hjemmeseier, men utelukker ikke at gjestene kan ta poeng. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



6. Sheffield United — Burnley

Sheffield United fortsatte den sterke starten sin på 2019-2020-sesongen da de tok et fortjent poeng i en vanskelig bortekamp mot West Ham i helgen. Nå er the Blades ubeseiret i tre kamper på rad, og de har tatt poeng i syv av de siste ti Premier League-kampene. Det virker som Chris Wilder sitt lag kan gi hvem som helst kamp om poengene denne sesongen.

Selv om Sheffield United-kampene har vært positive med tanke på resultatene, så har de ikke vært scoret mange mål. Bare Newcastle og Watford har scoret færre mål enn the Blades i Premier League siden sommeren. De har kun scoret mer enn ett mål to ganger på de ti siste kampene siden opprykket fra Championship, men laget fra stålbyen har samtidig det beste forsvaret i Premier League sammen med Liverpool. De har kun sluppet inn åtte mål på ti kamper.

Burnley er heller ikke et lag som lager målfester. The Clarets har scoret ett mål eller færre i seks av de siste ni Premier League-kampene, men de har hatt et godt tak på Sheffiled United. Gjestene er nemlig ubeseiret i de fem siste kampene mot the Blades, uansett bane. De har ikke tapt på Bramall Lane siden 2005. Sean Dyche sine menn har vært vanskelige å slå på bortebane denne sesongen. De har spilt uavgjort i tre av de fire siste bortekampene i Premier League, men de har ennå ikke vunnet borte fra Turf Moor. Det stinker U av denne kampen, men hjemmelaget har imponert. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Brighton —Norwich

Etter en overbevisende 3-0-seier mot Tottenham hjemme på Amex Stadium i begynnelsen av oktober, gikk Brighton på trynet mot Aston Villa i første kampen etter landslagspausen. The Seagulls gikk tidlig opp til 1-0, men rotet vekk ledelsen og tapte 1-2. Dermed har de tapt tre av de fire siste bortekampene. Men hjemme i badebyen på den engelske sørkysten tok de sesongens andre seier på rad da de snudde 1-2 til 3-2-seier mot Everton på dramtisk vis i forrige serierunde. Graham Potter sine menn har nå tatt åtte av 15 mulige hjemmepoeng.

Norwich får det ikke enkelt når de kommer til Amex Stadium på lørdag. Kanarifuglene har kun tatt ett poeng på de fem kampene etter 3-2-seieren mot Manchester City

Den fantastiske angrepsfotballen Norwich viste mot City har vært totalt fraværende i de siste fem kampene. Gjestene har ikke klart å få ballen i mål i tre av de fem siste kampene. På bortebane har de kun scoret ett mål på fem kamper. De har ikke scoret på fremmed gress siden målet til Teemu Pukki mot Liverpool i serieåpningen. Ikke rart at det har gått på dunken med dem på bortebane. Det er ingenting som tyder på at de skal snu den dårlige trenden lørdag.

Jose Izqueirdo og Bernardo er ute med skader hos Brighton. Situasjonen er verre hos Daniel Farke. Norwich-sjefen må klare seg uten Grant Hanley, Ralf Fahrmann, Mario Vrancic, Christoph Zimmermann og Timm Klose

Norwich opplever en liten skadekrise og er blottet for selvtillit, og Brighton møter dem antakeligvis på et gunstig tidspunkt. Ikke vits å sløse med halvgarderingene her. H.

8. Leeds — Queens Park Rangers

Mange har tatt det for gitt at Leeds skal rykke opp denne sesongen. Selv om klubben nå ligger nede på tredjeplass i Championship, tror de fleste at det blir opprykksparty på Elland Road til våren. Samtidig har det vært noen tegn på at Leeds kan gå på trynet igjen.

Marcelo Bielsa sine menn er ute av form i øyeblikket. De har kun én seier på de fire siste kampene, og det skyldes først og fremst at det er rusk i maskineriet offensivt. Etter at sist sesongs toppscorer Kemar Roofe dro til Anderlecht i sommer har ikke Yorkshire-laget scoret like mange mål. Leeds har kun scoret fem mål på de seks siste kampene.

Leeds er to poeng bak West Brom før helgens kamper i Championship, og de må ha tre poeng mot QPR for å unngå at luken opp til de direkte opprykksplassene blir for stor.

QPR har i motsetning til Leeds ikke hatt problemer med å score mål denne sesongen. De har scoret 24 mål så langt, syv mer enn opprykksfavoritten fra Yorkshire. Den nye manageren Mark Warburton har hatt en positiv innvirkning på laget, og med tre poeng i lørdagens kamp vil de gå forbi forhåndsfavorittene på tabellen. Det er solid innsats på bortebane som har gjort at de ligger helt oppe på åttendeplass, ett poeng bak en playoffplass. QPR har vunnet fire av seks bortekamper.

Leeds-kaptein Liam Cooper og playmaker Pablo Hernandez er spilleklare, men Patrick Bamford, Ezgjan Alioski og Barry Douglas er alle usikre.

QPR får tilbake syvmålscorer Jordan Hugill til denne kampen. Han var suspendert i forrige serierunde. Forsvarsspilleren Yoann Barbet og midtbanemannen Matt Smith er tvilsomme

Bare Leeds og West Brom (14 poeng) har tatt mer poeng på bortebane i Championship denne sesongen enn QPR (12 poeng). Det er noe som sier meg at denne kampen kan bli jevn. HU.

9. Blackburn — Sheffield Wednesday

Blackburn er inne i en blytung periode. De tapte 2-3 mot Preston sist helg etter å ha ledet 2-0 til pause. Nederlaget gjør at de nå står med tre tapt på de fire siste kampene, og de er uten seier i de seks siste Championship-kampene. Resultatet er at de kun er tre poeng over nedrykksstreken.

Garry Monk har virkelig fått fart på Sheffield Wednesday. The Owls har tatt 15 poeng på de åtte første kampene med ham i sjefsstolen. Den gode formen gjør at Sheffield Wednesday ligger på femteplass med 24 poeng. De er kun tre poeng bak serieleder West Brom etter 14 serierunder.

Sheffield Wednesday har vunnet fire av de fem siste ligakampene mot Blackburn Gjestene har en solid luke ned til Rovers på tabellen. Blackburn er ute av form. De står uten seier i de tre siste kampene på Ewood Park, og de har tapt alle kampene mot topp fem-lagene i Championship. Wednesday på sin side har vunnet alle kampene mot de syv lagene som ligger under Blackburn på tabellen. Vi tror også de vinner mot Blackburn. B.

10. Luton — Nottingham Forest

Luton skal forsøke å vinne to hjemmekamper på rad i Championship for første gang siden oktober 2006, men de har en vanskelig oppgave. For the Hatters møter et Nottingham Forest-lag som er på opprykksjakt denne sesongen, og Luton har slitt med stabiliten etter opprykket. De ligger ikke overraskende å vaker kun to poeng over nedrykksstreken. The Hatters har problemer med å få skikkelig fotfeste på nest øverste nivå, og sist sesongs League One-vinnere skal få kjørt seg mot et velorganisert Forest-lag.

Nottingham Forest tapte serieåpningen mot West Brom, men spilte deretter ti kamper på rad uten tap I dennme perioden slo de blant andre sterke lag som Fulham og Swansea på bortebane, og de spilte 1-1 mot Leeds. Selv om Forest har tapt de to siste kampene, så har jeg troen på denne utgaven av skogvokterne. Før de to ettmålstapene mot Wigan og Hull, hadde de fire seire på fem kamper. Forest-laget har potensial til å få med seg alle tre poengene i denne kampen. Luton har tross alt tapt tre av de fire siste kampene. De har faktisk tapt åtte av de siste ti kampene mot lag fra 16.-plass og oppover på tabellen.

Nottingham Forest mangler midtstopper Michael Dawson. Samba Sow er også på skadelisten, mens Ryan Yates kjemper om en plass i startelleveren hos laget som har tapt to kamper på rad.

Forest har større bredde og mer kvalitet i mannskapet sitt enn Luton. Opprykksjagende Nottingham blir vår favoritt. UB.

11. Fulham — Hull

Fulham har kun tapt én av de siste ni kampene, men de spiller for mye uavgjort til å blande seg inn helt oppe i toppen. I forrige serierunde spilte London-klubben 0-0 hjemme mot Middlesbrough Det ene poenget gjør at Fulham ligger på syvendeplass, ett poeng bak én playoffplass. Laget som rykket ned fra Premier League sist sesong har ambisjoner om å rykke direkte opp igjen.

The Cottagers viser fin form på hjemmebane. De har kun tapt én kamp på Craven Cottage så langt. Det er bare to lag som har tatt flere poeng foran egne fans enn dem. Inkludert playoffkampene har Fulham bare tapt én av de siste 23 hjemmekampene i Championship (17-5-1).

Fulham og Hull har møttes sist i Championship i desember 2017. Den gangen spilte de 2-2 på KC Stadium, men i alle turneringer har Hull tapt de to siste bortekampene mot London-klubben. Etter en elendig start på sesongen, har the Tigers fått opp dampen. De har kun to tap på de ni siste kampene, og de står med to seire på rad før bortekampen på Craven Cottage. Borteformen viser 2-2-2 Ikke lett å bli klok på dem, altså.

Fulham-keeper Marek Rodak er suspendert lørdag. Det betyr at Marcus Bettinelli er tilbake mellom stengene. Han har voktet Fulham-buret i tolv av 14 kamper denne sesongen. Stefan Johansen og Harry Arter er begge usikre på grunn av skader.

Hull-angriperen Norbert Balogh rekker neppe lørdagens kamp, men the Tigers har ingen andre skader. Den nordirske spissen Josh Magennis spiller ikke denne kampen. Han soner sin andre kamp mot Fulham.

Fulham har vist positive takter offensivt på hjemmebane i de siste kampene. De slo nettopp Luton 3-2 her. I den kampen scoret den serbiske landslagsspissen Aleksandar Mitrovic hat-trick. Han har scoret 13 mål på de 15 siste kampene i Championship. Han kan lage trøbbel for Hull også. Fulham på hjemmebane er en vanskelig oppgave. Vi markerer kun for hjemmeseier. H.

12. Cardiff — Birmingham

Det var ikke mange som hadde trodd at Birmingham skulle ligge foran Cardiff på tabellen etter 14 serierunder. Waliserne har hatt en røff start på sesongen etter nedrykket fra Premier League. The Bluebirds var en av opprykkskandidatene før sesongen startet, men befinner seg nå nede på 14.-plass, ni poeng bak serieleder West Brom. Det er ennå masse tid for waliserne å kjempe seg inn i playoffsonen, men da må de heve seg.

Cardiff er inne i en svak periode. Neil Warnock sine menn har ikke vunnet på de fire siste kampene, og i forrige serierunde tapte de 0-1 borte mot Swansea. The Bluebirds har elendige 0-4-4 og 9-16 i målforskjell på bortebane, men hjemme på Cardiff City Stadium har de ennå ikke tapt. Hjemmestatistikken viser 4-2-0 og 10-4 i målforskjell. Lørdag skal de måle krefter mot et Birmingham-lag som ikke har vunnet på de seks siste besøkene i Cardiff. Sist Birmingham vant her var i 2008.

Birmingham er i likhet med Cardiff sterke på eget gress, men sliter borte. Gjestene er faktisk det nest beste hjemmelaget i Championship, men på bortebane har de tapt fem av syv kamper. Pep Clotet har sett laget sitt vinne to bortekamper, begge var heldige 1-0-seire mot henholdsvis Brentford og Charlton. Den dårlige borteformen gjør oss skeptisk til Birmingham. Særlig siden de møter et Cardiff-lag som ennå har til gode å tape hjemme. Vi tror mest på Cardiff. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Watford—Chelsea UB

2. Aston Villa—Liverpool B

3. Manchester City—Southampton H

4. Arsenal—Wolverhampton Wanderers HUB

5 West Ham United—Newcastle United HU

6. Sheffield United—Burnley HU

7. Brighton & Hove Albion—Norwich City H

8. Leeds United—Queens Park Rangers HU

9. Blackburn Rovers—Sheffield Wednesday B

10. Luton Town—Nottingham Forest UB

11. Fulham—Hull City H

12. Cardiff City—Birmingham City H

432-rekker:

1. Watford—Chelsea UB

2. Aston Villa—Liverpool B

3. Manchester City—Southampton H

4. Arsenal—Wolverhampton Wanderers HUB

5 West Ham United—Newcastle United HUB

6. Sheffield United—Burnley HUB

7. Brighton & Hove Albion—Norwich City H

8. Leeds United—Queens Park Rangers HU

9. Blackburn Rovers—Sheffield Wednesday B

10. Luton Town—Nottingham Forest UB

11. Fulham—Hull City H

12. Cardiff City—Birmingham City HU