City-tenåringen sammenlignes med Liverpool-legende

Pep Guardiola kan komme til å gjøre hele ni endringer på laget før kampen mot Swansea i FA-cupen. 19 år gamle Tommy Doyle er en av spillerne som kan få sjansen fra start.

Pep Guardiola kan komme til å bytte ut nesten hele laget som startet mot Liverpool. Det antydes at Riyad Mahrez og Bernardo er de eneste som er igjen fra helgens startellever.

- Vi vil reise med et lag som er i form. Vi har tre-fire spillere som er skadet, og vi vil ta opp noen spillere fra andrelaget, sa Guardioa, ifølge Manchester Evening News.

Guardiola hintet på tirsdagens pressemøtet at han vil ta med flere akademi-spillere til kampen på Liberty Stadium. Tommy Doyle og Taylor Harwood-Bellis startet mot Cheltenham i 4. runden i FA-cupen, og Doyle ligger an til å starte på midtbanen sammen med Fernandinho.

Guardiola vet at City-fansen elsker å se det beste spillerne i Premier League, men de vil også se lokale unggutter i City-drakten. Phil Foden har slått gjennom for alvor denne sesongen, men det er også andre talenter i klubben. En av dem er Tommy Doyle. Gutten er arvelig belastet. Besteforeldrene hans er Mike Doyle aog Glyn Pardoe. Begge er City-legender.

Tommy er barnet til Mike Doyles sønn Scott og Pardoes datter Charlotte. De møttes da de var små barn og fedrene deres var lagkamerater. Sønnen deres er blant mange forståsegpåere hevdet å være det nærmeste man kommer Steven Gerrard, ifølge the Sun.

Startet i City som 4-åring

Doyle debuterte som 18-åring for City i Premier League mot Newcastle i juni i fjor, og denne sesongen har han spilt tre kamper for seniorlaget til City. Han har spilt i ligacupen og FA-cupen, i tillegg fikk han fire minutter på banen i Champions League mot Marseille.

Doyle startet i City allerede som fireåring, og han har alltid vært en spiller som man har lagt merke til i de forskjellige ungdomslagene i Manchester-klubben. Han pådro seg en alvorlig kneskade i 2018 som holdt ham borte fra fotballen i et halvt år, men City viste at de hadde tro på ham og signerte han på proffkontrakt på 17-årsdagen.

Han har representert England på alle aldersbestemte landslag fra U15 til U18, og han har ofte vært kaptein. Nå skal han styre Manchester City til kvartfinalen i FA-cupen.

Sannsynlig City-lag (4-2-3-1): Steffen; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Fernandinho, Doyle; Mahrez, Silva, Torres; Jesus.

Engelsk, FA-cup. Åttendedelsfinale. Alt går Pep Guardiola sin vei om dagen i Premier League. Lørdag tok spanjolen sin første seier på Anfield, da de lyseblå banket Liverpool 4-1.

Men cupkamper mot lag nedover i divisjonene har ikke alltid vært like enkle for City. I 2018 gikk de på en smell i FA-cupens femte runde da de tapte 0-1 borte mot Wigan.

Premier League-lederne har hatt litt problemer i cupene, og de havnet under mot Cheltenham i forrige runden.

Swansea er i form

De har også hatt problemer på Liberty Stadium tidligere. I 2019 lå de under 0-2 mot Swansea i FA-cupen, men snudde kampen i andre omgang og vant 3-2.

City har også sluppet inn mål mot Bournemouth i den hjemlige cupen, så de er sårbare defensivt selv om de er store favoritter. Guardiolas mest solide midtstopperpar Ruben Dias og John Stones vil etter alt å dømme bli hvilt i denne kampen.

Swansea er i kjempeform. De er ubeseiret i de åtte siste kampene, hvorav seks av dem er vunnet. Waliserne har scoret i alle unntatt én FA-cup-kamp siden 2007. Siden City har hatt for vane å slippe inn mål i disse kampene, tror vi også et Swansea-lag som har scoret to mål eller mer i fire av de fem siste kampene.

City har vunnet de 14 siste kampene på rad, og vi tror at Manchester City vinner, men at begge lagene scorer.

