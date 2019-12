Colorado viser hvem som er best i Central Division

Colorado Avalanche virker ustoppelige. Vi tror de kan slå den regjerende NHL-mesteren i St. Louis i natt.

Mandagens langoddsprogram byr på Premier League-kamp mellom Crystal Palace og Brighton og toppkamp i Serie A mellom Cagliari og Lazio. I tillegg er det kamp i dansk Superliga, det er to kamper i portugisisk toppserie Alexander Sørloth og hans Trabzonspor er i aksjon hjemme mot Denizlispor. På hockeyfronten er det en kamp i Hockeyallsvenskan og fem kamper i NHL natt til tirsdag.

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2,20 - 3,95 - 2,40 B (spillestopp kl. 0155)

Toppoppgjør i Central Division. De regjerende NHL-mesterne St. Louis Blues topper Central Divison, ett poeng foran nattens motstander, Colorado. Men Avalanche har to kamper til gode på divisjonsrivalen.

St. Louis vant 3-1 i det første møtet mellom lagene, og det var the Blues sin femte seier på rad mot Colorado. Gjestene fra Denver har ikke vunnet i Enterprise Center siden mars i 2018. Dersom de noen gang skal bryte tapsrekken, må det være i natt. Colorado er i dytten. De har vunnet åtte av de ni siste kampene. I denne perioden har de scoret 36 mål og kun sluppet inn 17.

Offensivt har Avalanche vært sterke gjennom hele sesongen, men det er fremgangen defensivt som gjør at jeg tror de kan vinne mot St. Louis i natt. Colorado har bare sluppet inn seks mål i de fem siste seirene. Samtidig har laget fra «Mile High City» vunnet de fire siste bortekampene sine, og seirene har ikke kommet mot hvem som helst. De har slått sterke hjemmelag som Boston, Toronto og Chicago.

Natt til søndag vant de mot New Jersey Devils 3-1 hjemme i Pepsi Center. Gabriel Landeskog, Valeri Nichushkin og Nathan MacKinnon scoret målene, men det var keeper Pavel Francouz som virkelig imponerte. Tsjekkeren stoppet 37 av 38 skudd. Likevel er det trolig Philipp Grubauer som starter nattens kamp, men det er ikke bekreftet ennå.

Sterk hjemmestatistikk mot Colorado

St. Louis Blues er tilbake på på vinnersporet. De står med to seire på rad, og 4-3-seieren mot Chicago Blackhawks sist vil antakeligvis styrke selvtilliten. Keeper Jordan Binnington var god i den kampen og stoppet 19 av 22 skudd i den kampen. Det ligger an til at han også starter mot Colorado.

Vertene har ledet Central Division mesteparten av sesongen så langt, men i natt kan Avalanche kan ta over tabelltoppen med seier. Og jeg tror de klarer det, til tross for at de har en elendig statistikk på bortebane mot the Blues.

Avalanche har kun vunnet syv av de siste 28 kampene i St. Louis, men Colorado har spilt veldig bra i det siste, og hvis de noen gang skal slå the Blues på bortebane så må det være nå. 2,40 i odds på Colorado er ok. Spillestopp er klokken 0155.

