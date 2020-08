Conte tar sin første store tittel som Inter-trener

Sevilla er ubeseiret i 20 kamper på rad. Fredag taper de mot Inter i Europa League-finalen.

Sevilla er det mest suksessfulle laget i Europa League-historien. De har tatt seg til finalen seks ganger, og de har vunnet turneringen fem ganger. Det er mer enn noe annen klubb. Til tross for den imponerende statistikken, tror vi de får problemer mot Inter.

Sevilla - Inter 3,40 - 3,30 - 2,10 B (spilestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Europa League, finale. Spilles i Köln. Sevilla har vunnet Europa League tre av de siste seks gangene, men trener Julen Lopetegui kan takke keeper Yassine «Bono» Bonou for at de er i finalen. 29-åringen hadde den ene spinnville redningen etter den andre, og sørget til slutt for Manchester Uniteds tredje semifinaletap denne sesongen.

Må luke vekk forsvarsfeilene

United scoret først og hadde flere kjempesjanser den første timen, men ble til slutt felt av forsvarsfeil og en sen scoring av Luuk de Jong. Sevilla slet bakover, og Ole Gunnar Solskjærs mannskap kom til 20 målsjanser. Den tidligere spanske landslagssjefen Lopetegui vet at laget hans vil bli hardt straffet av Romelu Lukaku og Lautaro Martinez om de spiller på samme måte defensivt mot Inter.

Men han kan finne trøst i statistikken. Fredagens kamp er den første mellom Sevilla og Inter i en europeisk turnering, men Andalucia-laget har vunnet de tre siste kampene mot itaienske lag. De slo Roma tidligere denne måneden, og de har vunnet mot Lazio i 16-delsfinalen i 2018-2019-sesongen.

Ca. 231 millioner i Eurojackpot-potten fredag. Trykk her for å levere kupong!

Sevilla har også en sterk statistikk på tysk jord. De har vunnet ni av 13 kamper i Tyskland, og kun lidd tre nederlag. Denne gangen tror vi de taper.

Sevillas eneste bekymring på skadefronten er Lucas Ocampos. Argentineren haltet av banen mot Manchester United, men det er ventet at han blir spilleklar til fredagens kamp.

Sevilla sannynigvis med denne startelleveren: Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón - Banega, Fernando, Jordán - Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Inter-spillerne jubler vilt etter at Danilo D'Ambrosio scorer lagets andre mål mot Shakhtar. Foto: Pool (Reuters)

I likhet med Sevilla, er Inter i kjempeform. De har vunnet de seks siste kampene i alle turneringer, og de har kun tapt én kamp siden begynnelsen av mars.

Ydmyket Shakhtar i semifinalen

Semifinalen mellom Inter og Shakhtar var spådd å bli jevnspilt. Det ble den ikke. Det ukrainske mesterlaget ble fullstendig overkjørt. Antonio Contes menn scoret ydmyket Shakhtar og vant hele 5-0.

Matias Vecino er ute. Alexis Sanchez starter på benken om han blir friskmeldt.

Trolig Inter-lag: Handanovic - Godin, Bastoni, De Vrij - D'Ambrosio, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young - Martinez, Lukaku.

Ca. 231 millioner i Eurojackpot-potten fredag. Trykk her for å levere kupong!

Inter, som røk ut av gruppespillet i Champions League i fjor, har tatt Europas nest gjeveste klubbturnering på alvor, og prestasjonen mot Shakhtar tyder på at Inter er klare til å ta sitt første trofé i Antonio Contes debutsesong i Milano-klubben.

Contes menn scoret to mål eller mer i 14 av de siste 16 kampene, og etter å ha høvlet over Shakhtar tror vi Inter også vil gå nådeløst til verks mot Sevilla. Inter har scoret nøyaktig to mål i fire av de seks siste kampene, og vi tror de utnytter de defensive svakhetene til Sevilla. Vi setter pengene på Inter-seier til 2,10 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset