Coventry bankers på lørdagskupongen

På grunn av landslagspausen er det ingen Premier League-fotball eller kamper fra Championship denne helgen. Det betyr at lørdagens tippekupong består av ni kamper fra League One og tre kamper fra League Two i England denne lørdagen. Innleveringsfristen er dog som vanlig kl 15.55. Bonuspotten er på ca 1,8 mill kr denne lørdagen. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Bury - Wigan

De ni første kampene er altså fra League One. De fleste lagene har spilt 37 eller 38 kamper og totalt skal det altså spilles 46 serierunder.

Tabelljumbo Bury har spilt 37 kamper og står med fattige 30 poeng. Opp til Oldham på sikker plass, er det ti poeng. Formen er ikke så aller verst med 3-4-3 på de ti siste seriekampene, men laget må nok minst ta seks seire på de ni siste for å berge plassen. 6-4-9 totalt på hjemmebane. Neil Danns er ventet tilbake i startelleveren, mens Zeli Ismail er usikker.

Wigan har spilt færrest kamper av alle lag i divisjonen med 35. Det skyldes at laget kom seg helt til semifinalen i FA-cupen det er ble exit og 0-2 hjemme mot Southampton forrige søndag. I serien ligger laget på 3. plass, kun to poeng bak serieleder Blackburn og ett poeng bak toer Shrewsbury og Wigan har to kamper til gode på begge. Bunnsolide 12-2-3 på bortebane. Wigan-kaptein Sam Morsy er på landslagsoppdrag med Egypt og er ikke med, det var han heller ikke i seriekampen borte mot Walsall onsdag kveld.

Bury må ha tre poeng, Wigan bør ha tre poeng og vi begge muligheten. HUB.

2. Shrewsbury - AFC Wimbledon

Serietoer Shrewsbury med en sterk borteseier mot godt plasserte Scunthorpe sist lørdag, men litt med skuffende var det at laget kun fikk med seg ett poeng fra svakt plasserte Northampton nå i midtuken. Er ett poeng bak serieleder Blackburn og er inne på direkte opprykk, men Wigan på 3. plass har to kamper mindre spilt. Kun ett tap på de sju siste seriekampene (4-2-1) og solide 11-3-3 på hjemmebane. Kaptein Abu Ogogo soner karantene etter å ha blitt utvist i midtukens kamp. Ben Godfrey er fortsatt på skadelisten.

AFC Wimbledon ligger på 19. plass med totalt 42 poeng og har kun to poeng ned til Northampton under streken. Formen viser 2-2-2 på de seks siste seriekampene og på bortebane har laget 4-6-9. Kun to poeng er tatt på de fem siste bortekampene. Spissen Cody McDonald er ute for resten av sesongen.

Godtgående Shrewsbury vant tilsvarende seriekamp med 2-1 forrige sesong og har ikke råd til å avgi poeng. H.

3. Southend - Rotherham

Hjemmelaget ligger på 13. plass med totalt 47 poeng, men har ikke mer enn sju poeng ned til Northampton på 21. plass og nedrykksplass. Har spilt 37 kamper og har sin klare styrke på hjemmebane (9-6-4). Borte er kun tre kamper vunnet (3-5-10). 1-4-1 på de seks siste seriekampene. Jason Demetriou og Harry Kyprianou er begge på internasjonale oppdrag for sine landslag og er ikke med lørdag.

Rotherham ligger på 4. plass med totalt 65 poeng, men har trolig for langt opp til Shrewsbury på 2. plass og direkte opprykk da det skiller ti poeng opp. Lagene tre til seks spiller playoff om en ledig plass i Championship og Rotherham har betryggende ti poeng ned til Peterborough på 7. plass. Anstendige 8-3-7 på bortebane. Formen er utmerket med 8-0-2 på de ti siste seriekampene, men det skal tillegges at de to tapene kom hhv tredje sist og nest sist. Keeper Marek Rodak er på internasjonal oppdrag med Slovakia U-21 og uaktuell lørdag. Innlånte Caolan Lavery sliter med sykdom og Jamie Proctor er fortsatt ute på ubestemt tid.

Southend er gode på hjemmebane og skal ikke utelukkes. HUB.

4. Scunthorpe - Rochdale

Kun en seier på de ti siste seriekampene for hjemmelaget (1-5-4), men likefullt er laget helt oppe på 5. plass med totalt 58 poeng og er altså inne på playoff. Ned til Peterborough på 7. plass skiller det kun to poeng og Scunthorpe har i tillegg en kamp mer spilt. 7-6-6 er ikke allverdens til tall på hjemmebane. Marnick Vermijl er friskmeldt og klar til kamp igjen. Spissen Lee Novak er fortsatt ute.

Nestjumbo Rochdale gjorde tilværelsen i League One enda mer utrygg for seg selv med å tape midtukens hjemmekamp mot Fleetwood med 0-2. Står med totalt 34 poeng, men har kun spilt 35 kamper og har kamper tilgode på lagene rundt seg i nedrykksstriden. Opp til sikker plass er det seks poeng. 3-3-4 og pussige 9-9 i målforskjell på de ti siste seriekampene, men bortetallene er ikke bedre enn 3-5-11. midtbanespilleren Andy Cannon ble skadet i midtukekampen og er trolig ute for resten av sesongen. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Rochdale.

8-3-0 på de elleve siste tilsvarende og med tanke på hvor svake Rochdale har vært på bortebane denne sesongen, er det vanskelig å argumentere for borteseier her. H.

5. Peterborough - Bristol Rovers

Hjemmesterke (10-3-6) Peterborough ligger straks utenfor playoff på 7. plass med totalt 56 poeng. Det skillerkun ett poeng opp til Plymouth på den siste playoffplassen. Stod med 3-4-0 på de sju siste seriekampene, før det ble ett skuffende 1-2 tap borte mot Oxford sist lørdag. Forsvarsspilleren Jack Baldwin ble utvist mot Oxford og soner karantene lørdag. Midtbanespilleren Leo Da Silva Lopes er på internasjonal oppdrag for Portugal U20.

Bristol Rovers ligger på 10. plass med totalt 50 poeng og har dermed hele ti poeng ned til nedrykksstreken og mange lag mellom seg og den streken. Opp til Plymouth på playoff skiller det åtte poeng. Har dog sin klare styrke på hjemmebane (10-2-6), bortetallene viser svake 5-3-11. Rovers kaptein Tom Lockyer er på internasjonal oppdrag med Wales,mens lagkamerat Ryan Sweeney er på internasjonalt oppdrag med Irland U21.

Det endte 4-2 i tilsvarende møte sist sesong og et hjemmelag på playoffjakt får tillit som en våre sikre på lørdagskupongen. H.

6. Bradford - Gillingham

Med fattige to poeng på de ti siste seriekampene (0-2-8), er Bradford i ferd med å spille seg ut av playoffkampen fra League One. Har totalt 50 poeng, og har nå åtte poeng opp til Plymouth på den viktige 6. plassen. mandag kveld gikk vi mot laget borte mot Doncaster på Langoddsen og det endte i 0-2 tap. Har faktisk prestert klart best på bortebane denne sesongen (9-4-6), men kun ett poeng er tatt på de seks siste bortekampene. Hjemme er faktisk 9 av 17 kamper tapt (6-2-9) og kun en seier er tatt på de seks siste hjemmekampene (1-1-4). Midtbanespilleren Matty Lund er ute i flere uker, mens keeper Colin Doyle er på internasjonalt oppdrag med Irland.

Gillingham ligger på plassen bak Bradford på tabellen (12. plass) og står med 49 poeng. Det skiller dermed ni poeng opp til playoff og ni poeng ned til nedrykk. Formen er ganske bra med 5-3-2 på de ti siste seriekampene og 8-4-7 er brukbare bortetall. Faktisk er lørdagens bortekamp den femte av de totalt seks siste på bortebane. Spissen Josh Parke er på internasjonalt oppdrag med Antigua og Barbuda, ellers er det ingen nye skader eller karantener for Gillingham.

Ingen av lagene spiller veldig mye uavgjort. Vi tror på en vinner her. HB.

7. MK Dons - Blackpool

Hjemmelaget er i trøbbel og ligger tredje sist når de har ni seriekamper igjen å spille. Med 38 poeng er det dog ikke mer enn to poeng opp til sikker plass. Stod uten seier og med sju tap på ti seriekamper, før det endelig har snudd med to strake hjemmeseire og det har forbedret hjemmestatistikken til 6-7-6. Midtbanespillerne Robbie Muirhead og Callum Brittain er begge i vei på internasjonale oppdrag.

Blackpool er slett ikke trygge på sin 15. plass. Har totalt 46 poeng og dermed kun seks poeng ned til nedrykksstreken. Men kun to tap på de ti siste seriekampene (3-5-2). 5-6-8 er ikke veldig gode bortetall. Spissen Nathan Delfouneso er svært usikker, mens Kevin Mellor, Mark Cullen og Jim Mcalister alle er skadet.

Hjemmelaget må for tre poeng og har bra sjanse til å klare det. H.

8. Oldham - Walsall

Denne kampen er utsatt grunnet landslagskampene og blir trukket. Lørdag formiddag er prosentfordelingen på folkerekka: 47-29-24. Vi tar med alle tegn. HUB.

9. Fleetwood - Northampton

Etter begredelige tre poeng på de ni siste seriekampene (0-3-6), tok Fleetwood tre livsviktige poeng i bunnkampen borte mot Rochdale tirsdag kveld. Dermed kom laget seg over nedrykksstreken og opp på 18. plass, men det skiller kun to poeng ned til Northampton som ligger fjerde sist og på øverste nedrykksplass. 4-6-9 er ikke akkurat imponerende hjemmetall. Fleetwwod-manager John Sheridan har et skadefritt mannskap til disposisjon.

Northampton fikk med seg ett poeng i hjemmemøtet mot serietoer Shrewsbury tirsdag kveld, men er fortsatt under streken med sine 40 poeng. Kun målforskjellen skiller til Oldham over streken. Står med tilsynelatende svake 4-6-8 på bortebane, men er uten tap på sine fem siste bortekamper (2-3-0). Midtbanespilleren John-Joe O'Toole ble utvist mot Shrewsbury og starter den første av tre kampers karantene lørdag. Manager Jimmy Floyd Hasselbaink har ingen øvrige skadefravær.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende, men Northampton har levert solid på bortebane i det siste.

Ingen av lagene er tjent med poengdeling. HB.

10. Coventry - Grimsby

De tre siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra League Two. Så sent som sesongen 2000/2001 spilte Coventry i Premier League, men etter forrige sesong rykket altså laget ned til League Two. Men det er håp om retur til League One på første forsøk. Nå er det riktignok åtte poeng opp til Wycombe på 3. plass og direkte opprykk, men Coventry er i det minste inne på playoff på 7. plass med sine 61 poeng. Er uten tap på sine fem siste seriekamper (3-2-0) og har sterke 11-3-4 på hjemmebane. Tom Davies og Jodi Jones er begge ute med langtidsskader, ellers ingen nye problemer for Coventry.

Grimsby ligger utsatt til. De to nederste lagene rykker ned til National League og Grimsby ligger tredje sist. Dog er det fortsatt seks poeng ned til Chesterfield som ligger nest sist, men Chesterfield har to kamper tilgode på Grimsby. Formen er helt elendig og siste seier kom så langt tilbake som 9. desember (1-0 hjemme mot Forest Green). De 17 seriekampene som laget har spilt etter det har gitt fem poeng (0-5-12). Karleigh Osborne og Simeon Jackson er begge fortsatt ute med skader.

Formsterke Coventry skal ha meget gode vinnersjanser her. H.

11. Exeter - Swindon

Hjemmelaget er i opprykksposisjon og ligger på 6. plass med totalt 63 poeng. Det er seks poeng opp til Wycombe på direkte opprykk og 3. plass og Exeter har i tillegg en kamp tilgode. Etter tre kamper uten seier (0-2-1), ble det 1-0 seier borte mot svakt plasserte Port Vale tirsdag kveld. Solide 11-3-4 på hjemmebane. Kaptein Jordan Moore-Taylor er ute for resten av sesongen,men forsvarsspilleren Troy Archibald-Henville returnerer etter et kort skadefravær.

Også Swindon er i playoffposisjon med sine totalt 60 poeng. Det gir en foreløpig 9. plass, men det er kun ett poeng opp til Coventry på den siste playoffplassen. Laget har faktisk tatt flere poeng borte (11-1-7) enne hjemme (8-2-8) denne sesongen. Formen viser svært variable 3-0-3 på de seks siste seriekampene. Midtbanespilleren Ollie Banks returnerer etter to kampers karantene. Forsvarsspillerne Olly Lancashire og Matt Preston er begge fortsatt ute.

Exeter spiller svært sjelden uavgjort på hjemmebane, mens Swindon kun har en poengdeling og 11 seire på bortebane. HB.

12. Carlisle - Cambridge

Carlisle ligger på 10. plass med totalt 56 poeng og er ikke sjanseløse til å blande seg inn i playoffkampen, all den tid det kun skiller fem poeng opp til Coventry. Men har spilt 38 kamper og det er en mer enn de fleste andre lagene i playoffkampen. Formen er dog utmerket med fire seire og ingen tap på de seks siste seriekampene. Totalt 7-7-5 på hjemmebane. Jamal Campbell-Ryce har mistet de to siste kampene, men er ventet tilbake til denne. Dog er både Reggie Lambe og Kris Twardek avgårde på internasjonale oppdrag.

Cambridge har mindre å spille for. Ligger på 14. plass med totalt 50 poeng og har dermed hele 19 poeng ned til Chesterfield på nedrykksplass. Samtidig er det trolig for langt opp til playoff med 11 poengs avstand og kun åtte seriekamper igjen. Har vært klart sterkest på hjemmebane denne sesongen (10-5-4), bortetallene viser svake 3-6-10. Det er inge nye fravær eller karantener for Cambridge.

Carlisle har mest å spille for, men Cambridge har gode meritter i de siste tilsvarende. HU.



96-rekker:

1. Bury — Wigan B

2. Shrewsbury — AFC Wimbledon H

3. Southend — Rotherham HU

4. Scunthorpe — Rochdale H

5. Peterborough — Bristol Rovers H

6. Bradford — Gillingham HB

7. Milton Keynes Dons — Blackpool H

8. Oldham — Walsall HUB

9. Fleetwood Town — Northampton HB

10. Coventry — Grimsby H

11. Exeter — Swindon HB

12. Carlisle — Cambridge HU

432-rekker:

1. Bury — Wigan HUB

2. Shrewsbury — AFC Wimbledon H

3. Southend — Rotherham HUB

4. Scunthorpe — Rochdale H

5. Peterborough — Bristol Rovers H

6. Bradford — Gillingham HB

7. Milton Keynes Dons — Blackpool H

8. Oldham — Walsall HUB

9. Fleetwood Town — Northampton HB

10. Coventry — Grimsby H

11. Exeter — Swindon HB

12. Carlisle — Cambridge HU