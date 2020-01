Cresswell får kjørt seg mot Salah

Aaron Cresswell skal forsøke å stoppe Mohamed Salah. Vi tror han må ty til ulovlige midler.

Det er et par skikkelige godbiter på onsdagens langoddsprogram. Det er klart for returoppgjøret i semifinalen i ligacupen mellom Manchester City og Manchester United på Etihad og Liverpool møter West Ham til hengekamp i Premier League på London Stadium. Det spilles også en spennende kamp i Coppa Italia, hvor Inter møter Fiorentina på San Siro, og det er flere kamper fra den spanske cupen. Ellers spiller både Celtic og Rangers kamper i skotsk Championship. I tillegg er det både ishockey, håndball og bandy på menyen.

NB! Onsdag er det ca 323 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!



West Ham United - Liverpool - Aaron Cresswell får kort 3,20 (spillestopp kl. 2040)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Det har vært delt ut tolv gule kort på de fem siste kampene mellom West Ham og Liverpool, og ti av kortene har gått til West Ham-spillere. Vi tror at en eller flere West Ham-spillere kan havne i synderegisteret onsdag kveld.

Aaron Cresswell og Issa Diop er "råtassene" hos lget fra Øst-London. De har pådratt seg flest gule kort av West Ham-spillerne så langt denne sesongen. Begge står bokført med seks gule kort hos dommerne så langt.

Cresswell har fått gule kort i to av de fire siste hjemmekampene. Han fikk gult kort i desember da han taklet Arsenal-spilleren Niclas Pepe stygt, og han fikk også gult kort i forrige hjemmekamp mot Bournemouth. I den kampen slet ham med å holde kontroll på skotske Ryan Fraser, og måtte ty til ulovlige midler.

Onsdag skal Cresswell prøve å stagge Mohamed Salah. Det blir ingen enkel oppgave. Han har fart og teknikk som gjør at ham er vanskelig å temme. Det gjør at vi tror at West Hams venstreback må ty til ulovlige midler for å stoppe den egyptiske landslagsangriperen som opererer på Liverpools høyrekant, og da kan dommeren fort komme til å nappe opp det gule kortet fra brystlommen.

Siden oddsen på at Aaron Cresswell får gult kort er 3,20, så mener vi det er fristende å sette en slant på dette tipset.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset