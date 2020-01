Cristiano Ronaldo i ellevill scoringsform

Cristiano Ronaldo har scoret ni mål på de seks siste seriekampene. I kveld er han på farten igjen for Juventus i hjemmekampen mot Parma i Serie A.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Premier League er det duket for storkamp mellom Liverpool og Manchester United og i håndball-EM skal Norge i aksjon mot Sverige. Ellers er det en rekke fotballkamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. Det er masse vintersport. I Ruhpolding er det jaktstart i skiskyting for både kvinner og menn. I Nove Mesto det er verdenscup langrenn med jaktstart for både kvinner og menn. Og i Wengen er det slalåm for menn. I tillegg er det verdenscup hopp for både kvinner og menn.

Juventus - Parma - Cristiano Ronaldo scorer minst to mål - 3,25 (spillestopp kl 20.40)



Fire strake seire for Juventus i Serie A nå og etter 2-1 seier borte mot Roma forrige helg, overtok også Juventus serieledelsen fra Inter ettersom de spilte 1-1 hjemme mot Atalanta. Totalt 48 poeng og to poeng ned til Inter. Onsdag ble det komfortabel 4-0 seier hjemme mot Udinese i åttedelsfinalen i Coppa Italia. Solide 8-1-0 hjemme i Torino. Bentancur soner karantene, mens Chiellini og Khedira fortsatt er skadet.

Parma med 0-2 tap hjemme mot et svekket Roma i torsdagens åttedelsfinale i Coppa Italia. Gjør det ellers bra i serien og avanserte til 7. plass etter mandagens 2-0 seier hjemme over Lecce. Står med totalt 28 poeng og har brukbare 3-3-3 på bortebane. Viktige Gervinho er fortsatt ute med skade.

Det endte faktisk 3-3 i tilsvarende møte forrige sesong. 1,17 på hjemmeseier er helt uaktuelt. Men målscorerspill på en stekhet Cristiano Ronaldo er langt mer interessant. Ronaldo har scoret ni mål i de seks siste seriekampene og scoret hattrick i forrige hjemmekamp mot Cagliari (Juve vant 4-0). Han scoret også to mål i nest siste hjemmekamp mot Udinese (seier 3-1). Parma tapte 0-5 mot Atalanta i sin forrige bortekamp. Vi hever listen og lanserer spill på at Cristiano Ronaldo minst scorer to mål i kveldens kamp til flotte 3,25 i odds.

