Cristiano Ronaldo i hysterisk scoringsform

Cristiano Ronaldo har scoret 12 mål på de åtte siste seriekampene for Juventus. Søndag er det Fiorentina som skal få unngjelde.

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga. I tillegg er det to kamper i Get-ligaen i ishockey her hjemme og det er tre kamper i NHL søndag kveld norsk tid. Det er verdenscup storslalåm for menn i Garmisch-Partenkirchen, mens det verken er verdenscup langrenn eller skiskyting denne helgen.

Juventus - Fiorentina - Cristiano Ronaldo scorer minst 2 mål - 4,25 (spillestopp kl 12.25)

Juventus til kun 1,28 i odds i denne tidlig-kampen fra Serie A søndag ettermiddag. Etter en strålende periode med fem strake seire, måtte Juventus gi tapt 1-2 borte mot et pånyfødt Napoli sist lørdag. De leder uansett Serie A med tre poeng ned til Inter på 2. plass. Som vanlig er Juventus knallsterke hjemme med 9-1-0 hittil.

Em som til de grader har funnet scoringsformen i det siste er Cristiano Ronaldo som står med oppsiktsvekkende 12 scoringer på de åtte siste seriekampene. Han var kanskje en ørliten skuffelse for Juventus i sin første sesong for klubben etter overgangen fra Real Madrid og noterte seg for "kun" 21 seriemål på 30 kamper i fjorårssesongen. Han innledet denne sesongen med kun fem scoringer på de 10 første seriekampene. Men har vært uimotståelig i de åtte siste og notert seg for tolv seriemål. På de tre siste hjemmekampene står han med sju mål. Mot Udinese 15. desember stod han for to av målene da Juventus vant 3-1. Han scoret hattrick i 4-0 seieren hjemme mot Cagliari 6. januar og han scoret begge målene for Juventus da laget snudde 0-1 til 2-1 seier 19. januar.

4,25 i odds på at Cristiano Ronaldo for fjerde hjemmekamp på rad minst scorer to mål er såpass høyt, at det må være verd en innsats.

