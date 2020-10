Cristiano Ronaldo slutter aldri å imponere

I en alder av 35 år scorer Cristiano Ronaldo mål som aldri før. I kveld må han levere for Portugal borte mot Frankrike.

Det er klart for en rekke kamper i Nations League søndag og det er også full serierunde i OBOS-ligaen. Med all respekt for Norge - Romania og England - Wales, så er det Frankrike - Portugal som er søndagens aller største kamp. Det er tross alt kampen mellom den regjerende europamesteren og den regjerende verdensmesteren.

Storkamp fra gruppe 3 på Stade de France og første gang lagene møtes siden EM-finalen i 2016 som Portugal vant etter ekstraomganger. Perfekt start på denne utgaven av Nations League for Frankrike med 1-0 borte mot Sverige og 4-2 hjemme mot Kroatia i september. Onsdag "ladet" Frankrike opp med å nedsable Ukraina med 7-1 på Stade De France. Det uten at Deschamps engang stilte med toppet lag.

Portugal gikk som kjent helt til topps i den første utgaven av Nations League etter å ha slått Nederland 1-0 i finalen i fjor sommer. 4-1 hjemme over Kroatia og 2-0 seier borte mot Sverige i de to første gruppespillkampene i september. Onsdag stilte landslagssjef Fernando Santos med en sterk ellever i privatlandskampen hjemme mot Spania, en kamp som ikke uventet endte med 0-0.

Det er forøvrig første gang disse to møtes siden EM-finalen i 2016. Da vant Portugal etter ekstraomganger og ble europamestre. En tårevåt Cristiano Ronaldo måtte ut med skade allerede etter 25 minutter i den kampen, og kunne se at Eder sendte Portugal opp i 1-0 ledelse i andre ekstraomgangen. Den ledelsen holdt helt inn.

Cristiano Ronaldo har lagt bak seg en kanonsesong i Juventus og han scorer mål mer eller mindre på bestilling. Han scoret begge målene for Frankrike da de slo Sverige 2-0 borte i Nations League i september. Det er ikke veldig ofte at man får 2,75 i odds på at Cristiano Ronaldo scorer mål og vi setter pengene på at evighetsmaskinen scorer også i kveld.

