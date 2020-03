CS:GO ESL Pro League: G2 esports vs. Virtus.pro

Etter 2 strake seire ligger G2 Esport veldig godt an i ESL Pro League, men er deres svake spill på Dust2 en bekymring?

Onsdag 1.4.2020 18:00 G2 esports - Virtus.pro H 1,25 : B 3,60

Counter-strike:Global Offensive (CS:Go) er det nyeste spillet i Counter-strike serien. Spillet har en sterk e-sport scene som dateres tilbake til tidlig 2000 tallet og er et av flaggskip spillene til Valve. Nå tilbyr Norsk Tipping odds på kampene i dette spillet.

Hva er Counter-Strike:Global Offensive?

Counter-strike: Global offensive er et målbasert førstepersonskytespill. Ti spillere deles inn som enten Terrorister eller Counter-Terrorister. Målet for Terroristene er å plante en bombe på et spesifikt sted og beskytte den til den går av. Målet for Counter-Terroristene er å stoppe Terroristene med å utføre denne handlingen.

Hva er ESL Pro League?

ESL Pro League er en profesjonell CS:GO liga med 4 ulike regioner, Europa, Amerika, Asia og Oseania. 18 lag spiller i den Europeisk ligaen hvor de spiller i 3 ulike runder. Første runde er et gruppespill hvor 6 lag i hver gruppe spiller mot hverandre, vinneren av gruppen går videre til runde 2. Andre og tredje plassene spiller avgjørende kamper om hvem som også går til runde 2. I runde 2 vil da 6 lag spille nok en gang mot hverandre og vinneren går direkte til finalen i sluttspillet, mens andre og tredje plassen vil spille en semifinale. ESL pro League er en av de største og prestisjetunge CS:GO turneringen i verden.

G2 Esports vs Virtus.Pro

ESL Pro League season 11 hadde en liten omstilling tidlig i sesongen, men etter og ha flyttet alt online virker alt som det skal være. Dette gjør at vi har nok en spennende kamp i møte med G2 Esports (rank 5) og Virtus.Pro (rank 25). Sist disse lagene spilte var i midten av Desember og G2 Esports stakk av med seieren.

G2 Esports startet denne sesongen sterkt med 2 seire mot Tyloo og Faze. Og ligger da på en delt førsteplass etter 2 spilte runder. Laget viser seg og være i storform spesielt snikskytteren deres "KennyS", som briljerte spesielt i kampen mot "Tyloo". Begge kampene gikk til 2-1, og det som var meget spesielt var at det ene tapet i hver serie var på Dust2. Historisk sett har Dust2 vært et av de beste kartene for G2 Esport og det kan være litt uro i leiren nå etter to strake tap på kartet.

Virtus.Pro er rangert en del lavere på verdensrankingen, men de har noen fenomenale spillere som "Jame" og "Buster" som begge er blant de beste skytterne i ESL Pro League. De har hatt en litt røffere start på sesongen. Til nå har de kun spilt en kamp, men tapte 2-0 mot Faze. Det var en ganske jevn kamp, spesielt andre kartet, men de mistet momentum og måtte dessverre møte nederlaget. Likevel så vi gode enkeltprestasjoner og de viser at gjør det veldig godt på kart som Mirage, selv om det ikke holdt helt i mål.

Det kan ikke legges skjul på at G2 Esport er storfavoritt før vi går inn i denne kampen. Men hvis Virtus.Pro kan overvinne G2 Esport sin dårlige opptreden på Dust2 kan de fort havne på kart hvor de er veldig komfortable. Allikevel med G2 Esport sitt sterke lagspill og storform tror jeg dette er en sikker seier for dem. H spilles med 1.25 i odds.

