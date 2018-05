Cup for alle penga på midtukekupongen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Ukens midtukekupong består av returoppgjøret i semifinalen i Champions League mellom Roma og Liverpool og 11 kamper fra cupens 2. runde her hjemme. Bonuspotten er på solide 2,9 mill kr denne onsdagen og innleveringsfristen på midtukekupongen er kl 17.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Roma - Liverpool

Roma lå altså under med 1-4 etter det første møtet borte mot Barcelona i kvartfinalen, og klarte på mirakuløst vis å snu til avansement etter 3-0 hjemme. Roma så gode ut de første 20 minuttene i bortekampen mot Liverpool forrige tirsdag, men da Liverpool satte på turboen ble det mye verre. Ti minutter før slutt ledet Liverpool 5-0, men to Roma-mål i sluttminuttene gjør at det er et slags håp for Roma i kveld. Gjør de om det gjorde mot Barcelona, blir det finale. Diego Perotti og Kevin Strootman er begge uaktuelle til kveldens kamp.

Liverpool feide over Manchester City i det første kvartfinalemøtet hjemme på Anfield og vant 3-0. Kom tidlig bakpå 0-1 i returmøtet og var under massivt City-press. Men klarte å stå imot og endte opp med å vinne returkampen også. Åpnet moderat forrige tirsdag, men var strålende etterhvert og har altså et strålende utgangspunkt før kveldens returoppgjør på Stadio Olimpico. Liverpool har ingen betydningsfulle fravær til kveldens kamp nå som Adam Lallana også er inkludert i troppen.

Returoppgjøret ser åpent ut og på tippekupongen helgarderer vi. HUB.

2. Alta - Tromsdalen

Samtlige 11 gjenstående kamper på tippekupongen er altså fra cupens 2. runde.

Alta rykket ned fra OBOS-ligaen (daværende Adecco) etter sesongen 2014 og gjør nå sin fjerde strake sesong på nivå 3. Hadde vunnet begge åpningskampene i avdeling 1, før det i helgen ble 0-2 tap borte for Odd 2. Solide 8-3-2 hjemme i Finnmarkshallen forrige sesong.

Tromsdalen overlevde i OBOS-ligaen forrige sesong, men står med kun to poeng etter fire seriekamper hittil. Har dog hatt et steintøft program med bortekamper mot Sogndal (1-1), hjemmekamp mot Viking (tap 0-2), bortekamp mot Aalesund (tap 0-4) og søndag bortekamp mot hjemmesterke Mjøndalen (1-1). Så sett i forhold til til motstanden, har det ikke vært så aller verst.

Alta er ikke til å kimse med hjemme og her tar vi med alle tegn. HUB.

3. Arendal - Start

Arendal rykket opp til OBOS-ligaen etter 2016-sesongen (hadde 10-3-0 hjemme da), men endte sist i sin første sesong på nest øverste nivå og rykket ned igjen på direkten. Er blant favorittene til opprykk i avdeling 2, men har ikke tatt mer enn fire poeng på de tre første seriekampene. 2-3 tap for Stjørdals Blink i den ene hjemmekampen laget hittil har spilt.

Nyopprykkede Start innledet med en meget overbevisende 4-1 seier hjemme mot Tromsø, men har på de seks neste seriekampene tatt ett fattig poeng (forrige onsdag borte mot Stabæk). I helgen ble det et fortjent 0-1 tap hjemme for Haugesund og Start ligger helt sist i Eliteserien med sine fire poeng.

Start får neppe noen walkover i Grimstad, men taper neppe. UB.

4. Egersund - Jerv

Ingen scorede mål på de tre første seriekampene for Egersund i 2. divisjon avdeling 2 og snodige 0-1 i målforskjell. Har hatt to hjemmekamper og røk 0-1 for til da poengløse Vidar i helgen. Endte på 9. plass forrige sesong og hadde da 4-4-5 på hjemmebane.

Jerv står med tre poengdelinger og ett bortetap mot Kongsvinger på sine fire første seriekamper i OBOS-ligaen. Begge de to siste seriekampene har endt med 0-0 (hjemme mot Mjøndalen og søndag borte mot Sandnes Ulf). Faktisk har Jerv kun scoret ett mål i de fire første seriekampene. Moderate 4-4-7 på bortebane i fjorårets meget skuffende sesong.

Det er labert med sikker-alternativer på midtukekupongen. Egersund har ikke vist noen særlig hjemmestyrke de siste sesongene. Vi lander på borteseier. B.

5. Fram Larvik - Mjøndalen

Etter en oppløftende start på sesongen med seks poeng på de to første seriekampene, ble det stopp i helgens hjemmekamp mot gode Grorud med 2-4 tap. Fram Larvik endte på 5. plass i avdeling 2 forrige sesong og hadde da 7-3-3 hjemme i Larvik.

Mjøndalen står uten tap i årets OBOS-liga, men kun en av de fire første seriekampene er vunnet. I helgen ble det meget skuffende 0-0 hjemme mot Tromsdalen. Har vært solide defensivt og ikke sluppet inn mål i noen av de to spilte bortekampene til nå (2-0 mot Viking og 0-0 mot Jerv). Men hadde ikke bedre enn 4-5-6 på bortebane forrige sesong.

Bortelaget har vist seg meget vanskelige å slå og det blir neppe en cupskrell i Larvik i kveld. UB.

6. Fredrikstad - Odd

Ambisiøse Fredrikstad måtte tåle sesongens første poengtap i helgen, da det ble 1-1 borte mot Bærum. Innledet med 1-0 hjemme mot Asker og fulgte opp med 2-0 seier borte mot Moss.

Etter en traurig start på sesongen har Odd tatt to seire på sine to siste seriekamper. Forrige mandag ble det en overbevisende 3-1 seier hjemme mot Sarpsborg 08 og søndag ble det en råsterk borteseier mot Molde. Det var sesongens første borteseier etter å ha tapt de to første. Meget svake 2-4-9 på bortebane forrige sesong.

Uansett hvor mye entusiasme Fredrikstad vil mobilisere i kveld, så skal Odd fikse avansement. B.

7. HamKam - Hønefoss

Nyopprykkede HamKam står fortsatt uten seier i OBOS-ligaen etter sine fem første kamper. I helgen ble det 3-4 tap borte mot Levanger, et hjemmelag som scoret seiersmålet med en mann utvist. Hjemme på Briskeby er det blitt 1-3 tap mot Notodden og 0-0 mot Sandnes Ulf. HamKam som hadde formidable 13-0-0 hjemme i fjorårets opprykkssesong.

Det er ikke veldig mange sesonger siden Hønefoss var i Eliteserien, men det går tyngre for Ringerikes stolthet nå. Endte på 10. plass i 2. divisjon avdeling 2 forrige sesong (hadde da ursvake 1-2-10 på bortebane) og samtlige tre åpningskamper er tapt denne sesongen.

På tide at HamKam får en opptur nå og formsvake og bortesvake Hønefoss skal være overkommelig. H.

8. Hødd - Florø

Hødd var aldri i nærheten av opprykk fra avdeling 2 i 2017 og endte 12 poeng bak serievinner Nest Sotra. Hjemme i Ulsteinvik hadde laget godkjente 7-2-4. Innledet årets sesong med 3-0 seier borte mot Stjørdals Blink, før det ble 0-0 mot Vard Haugesund i den ene spilte hjemmekampen hittil. Lørdag ble det 1-3 borte mot ambisiøse KFUM Oslo.

Skaderammede Florø fikk som ventet problemer borte mot Åsane i søndagens seriekamp i Eliteserien og gikk på sitt tredje strake tap. 0-4 borte mot Aalesund, 1-4 hjemme mot Notodden og 1-3 borte mot Åsane forteller at trener Terje Rognsø har utfordinger defensivt med sitt lag. 5-2-8 på bortebane forrige sesong.

Vi tror Florø får det tøft i Ulsteinvik i kveld. HU.

9. Kjelsås - Ullensaker/Kisa

Kjelsås endte på 8. plass i 2. divisjon avdeling 1 i 2017. Det var avdelingen HamKam vant. Da hadde Oslo-laget råsterke 8-4-1 hjemme og ditto elendige 1-3-9 på bortebane. På de tre første seriekampene denne sesongen har Kjelsås tilgode å score mål, men to av tre har endt med poengdeling.

Vegard Skogheims Ull/Kisa stod uten tap (2-2-0) på sine fire første seriekamper, før det ble 4-5 tap hjemme mot Viking søndag. Lå under 1-5 i den kampen, men gjorde en flott opphenting til 4-5 og må ta med seg det videre. 1-1 og 3-0 seier mot Nest Sotra i de to spilte bortekampene.

Kjelsås kan helt sikkert gi Kisa match her, men vi bortelaget tar denne uansett. B.

10. Nest Sotra - Åsane

Høyinteressant oppgjør på Ågotnes, mellom to lag som begge vant sine seriekamper i OBOS-ligaen i helgen. Nyopprykkede Nest Sotra stod med fire strake tap i sesonginnledningen, før laget snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Strømmen søndag og tok sine første poeng og sin første seier i OBOS-ligaen.

Åsane tok som ventet tre poeng hjemme mot et svært skaderammet Florø søndag og det var lagets andre seier denne sesongen. Bortebane har vært en utfordring for Åsane de siste sesongene. 3-2-10 (2016) og 2-5-8 (2017) er tallene de to foregående sesongene i OBOS-ligaen og denne sesongens to første bortekamper har endt med 0-3 mot Strømmen og 0-4 mot Aalesund.

Lagene møttes i seriepremieren på Myrdal (hjemmekamp for Åsane). Da vant et effektivt Åsane-lag 3-1. I kveld tror vi Nest Sotra får sin revansje og tar seg til 3. runde i cupen. H.

11. Skeid - Sandefjord Fotball

Skeid endte på 5. plass i avdelingen HamKam rykket opp fra forrige sesong, men var så mye som 21 poeng bak på tabellen. 7-1-5 på hjemmebane da. Er uten tap på sine tre første seriekamper denne sesongen. Begge bortekampene har endt med poengdeling (0-0 mot Kjelsås og 1-1 mot Stjørdals Blink), mens den ene spilte hjemmekampen endte med 3-0 seier mot Nardo. Mostanden har altså ikke vært den aller beste, så litt vanskelig å se hvor bra Skeid egentlig er.

Sandefjord valgte altså å si opp kontrakten med Magnus Powell forrige uke. Assistenttrener Geir Ludvig Fevang har tatt over inntil videre. Det ble 0-1 hjemme mot Brann i hans første kamp ved roret, i en kamp der Sandefjord ikke skapte en målsjanse. 0-5 (Molde), 4-1 (Start) og 1-4 (Tromsø) i de tre spilte seriekampene til nå.

Skeid kommer til å selge seg dyrt og dette blir neppe noen walkover for Sandefjord. HUB.

12. Bryne - Viking

En gammel klassike i Rogaland dette. Bryne hang godt med både Nest Sotra og Notodden i fjorårets 2. divisjon avdeling 2, men endte sju poeng bak de to opprykkerne. Hadde da 8-3-2 hjemme på Jæren. Etter to strake poengdelinger i årets sesong (1-1 hjemme mot Flekkerøy i seriepremieren og 0-0 borte mot Egersund), kom sesongens første seier med 2-0 hjemme mot Kjelsås i helgen.

Solid start på sesongen for Viking etter nedrykket og søndagens 5-4 seier borte mot Ull/Kisa var den fjerde av fem mulige. Har sett overbevisende ut, bortsett fra hjemmefadesen mot Mjøndalen i andre serierunde (tap 0-2). Og selvsagt litt betenkelig at laget holdt på å rote vekk 5-1 ledelse mot Ull/Kisa i helgen. Men mannskapsmessig er det veldig mye bra hos Viking.

Bryne vil garantert mobilisere det de har i kveld, men det er neppe nok uansett. UB.



