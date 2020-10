Da 19-åringen scoret fikk han melding fra David Beckham

For en uke siden scoret stortalentet Brennan Johnson (19) sitt første mål for Lincoln City. Da fikk han gratuasjons-melding fra David Beckham.

Lincoln er inne i sin andre sesong i League One. Etter å ha havnet på 16.-plass sist sesong, har de likså godt klatret til topps på tabellen etter åtte serierundene denne sesongen. Vi tror suksessen fortsetter for Brennan Johnson og Lincon City tirsdag kveld.

Crewe Alexandra - Lincoln City 2,40 - 3,00 - 2,50 B (spillestopp kl. 19.55)

Engelsk, League One. Brennan Johnson, som er på lån fra Nottingham Forest, scoret det andre målet til Lincoln City i 2-0-seieren mot Plymouth Argyle sist tirsdag.

David Beckham var en av de første som gratulerte unggutten med scoringen.

- Det første av mange. Hardt arbeid lønner seg, skrev den tidligere England- og Manchester United-legende i Instagram-meldingen.

Beckham er kamerat med Brennans far, David, som er tidligere Nottingham Forest og Ipswich Town-spiss.

Vennskapet til Beckham og David Johnson strekker seg tilbake til den tiden de begge var akademispillere i Manchester United. Johnson klarte aldri å slå gjennom på Old Trafford.

Sønnen er beskrevet som et større talent enn faren. Brennan Johnson har muligheten til å spille for England, Wales og Jamaica. Han har spilt U16- og U17-landskamper for England, men skiftet til Wales da han var 18 år. I september ble han kalt inn til seniorlandslaget til Wales for første gang i en alder av bare 19 år.

David Beckham er kamerat med faren til Brennan Johnson. Foto: Loic Venance (AFP)

Kamerat med faren til stortalentet

Lincoln-manager Michael Appleton – som også har en fortid fra Old Trafford – er en venn av Beckham og Johnson.

- Jeg har kjent faren til Brennan i 30 år nå. Vi var i samme kullet hos Manchester United. Jeg var faktisk i Davids bryllup, så langt tilbake går vennskapet vårt, fortalte Appleton til Nottingham Post.

- Becks, Dave Gardner, som er Becks bestevenn og David Johnson er nære venner, sa han videre til avisen.

- Jeg husker fra tiden i United at de tre hang mye sammen Jeg er sikker på at Becks og Johnson-famiien har en tett relasjon, sa han.

Brennan har imponert etter at han kom til Lincoln, men Appleton er ikke overrasket.

- Jeg har vært klar over talentet til Brennan lenge, sa han til avisen.

- Han er direkte og liker å utfordre én-mot-én. Han er en som vil være viktig for oss, selv om han ikke scorer mål, mener Lincoln-manageren.

Det har han vist til gangs. Ikke bare har han scoret ett mål for Lincoln, han har også skaffet laget fire straffespark. Det fjerde fikk han i helgens match mot farens gamle klubb, Ipswich. Straffescoringen til Lincolns toppscorer Jorge Grant ble kampens eneste mål.

Ubeseiret på bortebane

Lincoln er ubeseiret på bortebane så langt denne sesongen. De står med 2-1-0 etter de tre første bortematchene. Vi tror heler ikke de taper tirsdagens kamp mot Crewe.

Etter å ha tapt 0-2 hjemme i serieåpningen mot Charlton, står Crewe nå med to seire og én uavgjort på de tre siste hjemmekampene. Men de tre siste kampene har vært mot MK Dons, Wigan og Blackpool, alle lag som holder til på nedre halvdel av tabellen.

Vi tror Brennan Johnson og Lincoln fortsetter den fine formen, 2,50 i odds på Lincoln-seier er helt klart verd et forsøk.

