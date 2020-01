Da Berge og teamet så opp igjen dramaet mot Kroatia, la de merke til noe: - Kan ikke forstå det

Det dramatiske vinnermålet burde vært annullert, var konklusjonen til den norske leiren. TV-bildene viser at de trolig har helt rett i det.

STOCKHOLM (Nettavisen): Norges sjanser til å ta gull i EM brast fredag kveld da Kroatia ble for sterke i semifinalen. Kroatene vant til slutt 29-28. I stedet endte det med en bronsepå de norske gutta etter seier mot Slovenia.

Det måtte fire ekstraomganger til for å avgjøre semifinalen og kroatenes vinnermål ble scoret av Zeljko Musa i sluttsekundene. Nå viser det seg imidlertid at vinnermålet trolig ikke burde vært godkjent. Det skrev svenske Aftonbladet lørdag.

Anderssson: - Kan ikke forstå det



Aftonbladet-journalist Johan Flinck har snakket med Kent Harry Andersson som er en del av det norske trenerteamet. Han er klar på at målet skulle vært annullert.

- Musa løper jo en meter inne i målgården før han får ballen og gjør målet. Jeg er hundre prosent sikker. Jeg kan ikke forstå hvordan målet ble godkjent. Dommeren står jo på plass og ser det, sier Andersson til Aftonbladet.

Andersson ble gjort oppmerksom på situasjonen av landslagssjef Christian Berge da de to så kampen mot Kroatia i reprise natt til lørdag.

Hadde dommerne underkjent målet med kun få sekunder igjen på klokka hadde det etter all sannsynlighet blitt straffekastkonkurranse i Tele 2 Arena.

- Dommerne skal blåse og det skulle vært straffekastkonkurranse, sier Andersson.

REAGERER: Kent Harry Andersson, som har en mentorrolle i det norske håndballandslaget. Her fra VM i 2019, sammen med Espen Lie Hansen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Hvorfor går de ikke å tar en kikk når vi tross alt har videodømming? Jeg forstår det ikke, sier Andersson videre til den svenske avisen.

TV-bilder bekrefter



Aftonbladet har selv gransket TV-bildene og gir den norske leiren rett i sin påstand. Bildene viser at Musa tar en snarvei inn i målgården for å komme seg rundt Sander Sagosen og komme seg fri for å ta imot et innspill, noe som ikke er lov.

Videre viser bildene også at begge de to spanske dommerne ser på ballføreren, selv om måldommeren i utgangspunktet skal følge med på hva som skjer foran mål.

Den norske leiren får også støtte fra svensk hold rundt dette.

- Om man som dommer ser hele den sekvensen, så bør man vende spillet, sier den svenske dommernestoren Mikael Claesson om situasjonen til Aftonbladet.

O'Sullivan: - Jeg har sett det



Den norske profilen Christian O'Sullivan sier til Nettavisen etter bronsekampen mot Slovenia, som Norge altså vant, at han har sett den omtalte situasjonen på ny.

- Jeg har sett det ... men vi ville ha fokus på bronsefinalen. Det er ikke noe vi får gjort noe med, sier Magdeburg-proffen.

- HAR SETT DET: Christian O'Sullivan sier at de norske spillerne har brukt minst mulig energi på situasjonen fra Kroatia-kampen. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP / NTB scanpix)

Kaptein Kristian Bjørnsen mener heller ikke det er grunn til å klage.

- Nei, vi var såpass skuffet etter Kroatia-kampen at vi hadde andre ting å tenke på. Vi kan ikke klage. Det var situasjoner som gikk i favør for oss, og noen i favør dem.

Annen omdiskutert situasjon



Det avgjørende målet var ikke den eneste omdiskuterte situasjonen under fredagens semifinale. Også et straffekast i ekstraomgangene har kommet under lupen.

SÅ REPRISE: Christian Berge satt oppe natten etter Kroatia-kampen og så den i reprise. Da oppdaget han noe som ikke var etter boka. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Da stjernen Domagoj Duvnjak utlignet på straffekast helt på slutten av andre ekstraomgang, viser TV-bildene at han hadde løftet begge beina fra bakken i det han kastet ballen, noe som er i strid med håndballens regler.

Hadde denne straffen blitt avblåst, ville Norge ha vært i finalen.

Til tross for at det var flere tvilsomme avgjørelser som gikk i kroatenes favør i fredagens semifinale valgte det norske laget å ikke legge inn protest.