Danmark er stenklar mot Island

Danmark har levert knallsterkt i Nations League. I kveld blir Danmark en av våre sikre på søndagskupongen hjemme mot et desillusjonert Island.

Søndagens tippekupong består utelukkende av kamper i Nations League. Bonuspotten er på ca 2,7 mill. Innleveringsfristen er kl 17.55.

1. Romania - Norge

Lørdag kveld ble det endelig bekreftet at kampen blir avlyst. Dermed trekkes kampen på midtukekupongen. Søndag morgen viser folkerekka tegnfordelingen 32 - 27 - 41. Vi markerer for UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Nederland - Bosnia

Nederland med 1-1 hjemme mot Spania i privatlandskampen onsdag og stilte med en sterk ellever i den kampen. Nathan Ake røk ut med skade da, og mister søndagens kamp. Nederland står med fem poeng på sine fire første kamper i gruppe 1 og vinner Nederland sine to siste, kan de ende opp som gruppevinner.

Bosnia står med kun to poeng og tapte også onsdagens privatlandskamp hjemme mot Iran med 0-2. Særdeles viktige Edin Dzeko er smittet av Covid-19 og mister søndagens kamp. Anel Ahmedhodzic soner karantene etter å ha fått rødt kort mot Polen i den forrige Nations League-.kampen.

Nederland står uten seier etter at de vant åpningskampen hjemme mot Polen i september, men må ha meget gode vinnersjanser søndag hjemme mot et redusert Bosnia. H.







3. Italia - Polen

Italia ligger på andreplass i denne gruppa med seks poeng og har ett poeng opp til gruppeleder Polen. Avslutter borte mot Bosnia onsdag og vinner Italia sine to siste kamper blir det gruppevinner. "Varmet" opp med komfortabel 4-0 seier hjemme mot Estland onsdag, uten toppet mannskap. Danilo D'Ambrosio soner karantene, mens Andrea Belotti er tilbake etter karantene.

Polen med alt i egne hender før de to siste kampene i denne gruppa. Innledet gruppespillet med 0-1 tap borte for Nederland i september, men dobbeltseire mot Bosnia og poengdeling hjemme mot Italia i oktober, gjør at laget topper gruppa med sju poeng. Avslutter med hjemmekamp mot Nederland onsdag. Midtbanespilleren Mateusz Klich soner karantene, ellers ser det bra ut.

Italia skal stå som favoritter på hjemmebane, men Polen er kapable til å ta poeng. HU.

4. Danmark - Island

Danmark har bitt svært godt fra seg i gruppe 2 og står med sju poeng til tross for at Belgia og England er de to øvrige lagene. Innledet med hjemmetap mot Belgia (0-2) i september, men har slått tilbake med sju poeng på de tre neste kampene. Bejublet 1-0 seier borte mot England i forrige runde. Tottenham-stjernen Pierre-Emile Højbjerg soner karantene, ellers er alle de beste med.

Gedigen nedtur for Island i EM-playoffen borte mot Ungarn torsdag kveld. Gylfi Sigurdsson sendte Island tidlig foran og få minutter før slutt ledet Island fortsatt 1-0. To raske scoringer av Ungarn ødela EM-drømmen for Island. Er uten poeng i denne gruppa, og vil rykke ned til divisjon B.

Danmark må være finne seg i å være store favoritter hjemme mot desillusjonert Island. H.

5. Belgia - England

Belgia er som ventet i førersetet i denne gruppa og står med ni poeng før de to siste rundene, mens England og Danmark står med sju poeng. Bortsett fra Eden Hazard kan landslagssjef Roberto Martinez stille med sitt antatt beste lag søndag kveld. Det innebærer Romelu Lukaku som spiss og Dries Mertens og Kevin de Bruyne som offensive midtbanespillere.

Store utfordringer defensivt for Gareth Southgate før søndagens bortekamp i Belgia. Harry Maguire soner karantene og denne uken ble også midtstopperkollega Joe Gomez skadet. I tillegg er Trent Alexander-Arnold langtidsskadd og Chelseas Reece James må også sone karantene. Kyle Walker, Eric Dier og Tyrone Mings blir trolig de tre utvalgte i trebackslinjen. Marcus Rashford er heller ikke med i kveld.

England slo Belgia 2-1 på Wembley i oktober. Søndag skal Belgia være klar favoritt hjemme mot et defensivt svekket England. H.

6. Østerrike - Nord-Irland

Meget viktig kamp i Norges gruppe dette der Østerrike og Norge begge står med ni poeng foran de to siste rundene der alt kulminerer med gruppefinale mellom Østerrike og Norge på Ernst Happel Stadion i Wien onsdag. Marko Arnautovic som til daglig spiller i Kina, er inkludert i troppen og kan få spilletid i kveld. Midtbanespilleren Alessandro Schöpf er skadet og mister søndagens kamp. Det er samtidig det eneste betydningsfulle fraværet for Østerrike.

Nord-Irland spilte playoff-finale torsdag kveld hjemme mot Slovakia. Der stod det 1-1 etter ordinær tid, men innbytter Michal Duris sendte Slovakai til EM-sluttspill med sin 2-1 scoring i andre ekstraomgang. Nord-Irland står med kun ett poeng i denne gruppa, det poenget kom borte mot Romania i åpningsrunden. Niall McGinn og Jordan Thompson pådro seg begge skader i torsdagens playoff-finale og er ikke med i kveld.

Østerrike blir blant de største favorittene på søndagskupongen. H.



7. Tyrkia - Russland

Meget skuffende gruppespill for Tyrkia som kun står med tre poeng på sine fire første gruppespillkamper. Serbia ligger sist med to poeng og nå handler det om å unngå nedrykk for Tyrkia. Avslutter borte mot Ungarn onsdag. Holdt Russland til 1-1 i det omvendte møtet i oktober. Veteranspissen Burak Yilmaz ble utvist mot Serbia i forrige Nations League-kamp og soner karantene.

Russland topper gruppa med åtte poeng, men det skiller kun ett poeng ned til Ungarn på 2. plass. Har faktisk spilt tre av de fire første hjemme, men vant den første bortekampen 3-2 over Ungarn. Skuffet med hhv 1-1 mot Tyrkia og 0-0 mot Ungarn i to spilte hjemmekamper i oktober. Viktige Artem Dyzuba er utelukket fra troppen av disiplinære årsaker. Anton Shunin stod i mål i begge Nations League-kampene i oktober, men er skadet.

Åpen affære dette og folkerekka viser 39-29-32. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Bulgaria - Finland

Det vil seg ikke for Bulgaria som kun står med ett poeng på fire kamper i gruppe 4. Det poenget kom i åpningsrunden hjemme mot Irland i september (1-1). De tre neste er alle tapt og blant ble det 0-2 borte mot Finland i oktober. Røk i tillegg 1-3 i semifinalen i playoff hjemme mot Ungarn i oktober.

Finland selv uten Teemu Pukki fra start slo til med smått sensasjonelle 2-0 borte mot Frankrike på Stade De France onsdag og Frankrike stilte med en solid startellever i den kampen. Innledet denne utgaven av Nations League med 0-1 tap hjemme for Wales i september, men har vunnet sine tre neste. Ett poeng opp til Wales og onsdag venter gruppefinale mot nettopp Wales i Cardiff, forutsatt at ikke Finland taper denne.

Det tror vi heller ikke Finland gjør, men en viss U-fare er det nok. UB.

9. Wales - Irland

Et B-preget Wales nøyde seg med 0-0 hjemme mot USA i onsdagens privatlandskamp. Søndag er blant annet Gareth Bale tilbake i startoppstillingen for gruppeleder Wales som leder gruppa med 10 poeng og har alt i egne hender foran de siste kampene. Onsdag venter hjemmekamp mot Finland i det som blir en ren gruppefinale.

Irland med skuffende to poeng på sine fire første gruppespillkamper og står i fare for å rykke ned, men har hjemmekamp mot tabelljumbo Bulgaria onsdag som kun står med ett poeng. Viktige Seamus Coleman rekker ikke søndagens kamp. Alan Browne har testet positivt for corona og er heller ikke med i kveld. Jason Knight, Josh Cullen, Darragh Lenihan og Ciaran Clark er hentet inn i troppen etter torsdagens privatlandskamp mot England som endte med 0-3 tap.

Wales må ha svært gode vinnersjanser i denne. H.

10. Tsjekkia - Israel

Foran de to siste rundene i gruppe 2 i divisjon B, står Tsjekkia med seks poeng og har fire poeng opp til gruppeleder Skottland. Tsjekkia har sine to siste igjen på hjemmebane, mens Skottland har to bortekamper, så løpet er ikke kjørt. Tomas Soucek, Matej Vydra og Vladimir Darida ble alle spart i onsdagens privatlandskamp borte mot Tyskland (0-1), men alle er ventet å starte søndag.

Israel fikk som kjent sin privatlandskamp mot Norge på Ullevaal onsdag avlyst. Står med totalt fem poeng i denne gruppa og holdt blant annet Skottland til 1-1 i åpningskampen borte. I tillegg ble det 3-2 seier borte mot Slovakia i siste runde. Men kun ett poeng på to spilte hjemmekamper.

Tsjekkia er en av mange store favoritter på søndagens tippekupong og vi må prøve å få noen av dem bort. HU.

11. Ungarn - Serbia

Gedigen opptur for Ungarn i torsdagens playoff-finale hjemme mot Island. Lå under 0-1 få minutter før slutt, men etter 88 minutter utlignet Loic Nego. To minutter på overtid scoret Dominik Szoboslai seiersmålet og sendte Ungarn til EM-sluttspill neste sommer. Ungarn med sterke 1-0 seier borte mot Serbia og 0-0 borte mot Russland i de to Nations League-kampene i oktober. Står med sju poeng og ligger på andreplass og har kun ett poeng opp til gruppeleder Russland. Har begge sine to gjenstående på hjemmebane.

Gedigen nedtur for Norges banemenn Serbia i playoff-finalen hjemme mot Skottland torsdag kveld. Luka Jovic utlignet riktignok for Serbia i sluttminuttene da, og kampen gikk til ekstraomganger. Der ble det ingen scoringer og kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Aleksandr Mitrovic med straffebom der og Skottland tok seg til EM-sluttspill. Står med kun to poeng i denne gruppa og risikerer nedrykk til divisjon C.

Begge lagene har altså mye å spille for, men tvilsom om et desillusjonert Serbia klarer å reise seg kun tre dager etter EM-kollapsen på hjemmebane. HU.

12. Slovenia - Kosovo

Søndagens tippekupong avsluttes med en kamp fra gruppe 3 i divisjon C. Slovenia med bunnsolide 3-1-0 i denne gruppa og tabelltopp med 10 poeng. Er også uten baklengsmål på disse fire kampene.

Kosovo med kun ett poeng og avslutter hjemme mot tabelljumbo Moldova onsdag kveld. Må ha poeng i den kampen for å unngå nedrykk. Begge hjemmekampene har endt med ettmålstap.

Slovenia er uansett i overkant stor favoritt her og vi helgarderer både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Romania - Norge UB

2. Nederland - Bosnia-Hercegovina H

3. Italia - Polen HU

4. Danmark - Island H

5. Belgia - England H

6. Østerrike - Nord-Irland H

7. Tyrkia - Russland U

8. Bulgaria - Finland UB

9. Wales - Irland H

10. Tsjekkia - Israel HU

11. Ungarn - Serbia HU

12. Slovenia - Kosovo HUB

432-rekker:

1. Romania - Norge HUB

2. Nederland - Bosnia-Hercegovina H

3. Italia - Polen HU

4. Danmark - Island H

5. Belgia - England H

6. Østerrike - Nord-Irland H

7. Tyrkia - Russland HUB

8. Bulgaria - Finland UB

9. Wales - Irland H

10. Tsjekkia - Israel HU

11. Ungarn - Serbia HU

12. Slovenia - Kosovo HUB