Danmark må ha hjelp av Island

Danmark ryker ut av EM, dersom Island ikke slår Ungarn i kveldens helt avgjørende kamp i gruppe E i håndball-EM.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips FA-cup: Det blir en lang kveld på Old Trafford

Oddstips: Håndball-EM, fotball og hockey - sjekk onsdagens oddstips

V75 Bjerke: Herlig V75-omgang på Bjerke i kveld

V75 onsdag/lørdag: Se løpene gratis på Nettavisen

V4 Østersund: V4-lunsj med potensial

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter



Det er et innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss onsdag. I håndball-EM spilles det to meget avgjørende kamper i gruppe E der Danmark kan være ute av EM når de starter sin kamp mot Russland i kveld. I England er det to omkamper i 3. runde i FA-cupen med Manchester United - Wolverhampton som den klart mest interessante. I Italia spilles det åttedelsfinale i Coppa Italia og det spilles tre hengekamper i Ligue 1 i Frankrike. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og det spilles to kamper i NHL natt til torsdag. Og sist men ikke minst, spilles det fem kamper i Eliteserien i håndball for kvinner her hjemme.

NB! Onsdag er det ca 278 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Island - Ungarn handikap fulltid 0-2 - H 1,90 (spillestopp kl 18.10)

Fem av gruppene i håndball-EM er ferdigspilt og i kveld er det gruppe E som skal avgjøres. I denne gruppa var Danmark storfavoritt på forhånd, men gruppa har tatt en sensasjonell vending. Island og Ungarn starter kl 18.15, mens Danmark - Russland starter kl 20.30.

Island er allerede klare for hovedrunden all den tid de slo Danmark (31-30) i åpningskampen og de smadret Russland med 34-23 i den andre kampen. Men så er det jo slik at de to lagene som går videre til mellomrunden, kun tar med seg poengene mot det andre laget med videre. Ergo vil Island med enten tap eller uavgjort mot Ungarn i kveld, da ikke få med seg maksimale to poeng til hovedrunden. Island har sett meget imponerende ut hittil og er det også klare favoritter i kveldens kamp.

Ungarn skremte ikke så veldig mange da de vant sin åpningskamp mot Russland med 26-25. Men likefullt hadde de Danmark i kne i store deler av kampen mandag kveld. Det endte tilslutt med 25-25. For Ungarn er regnestykket i kveld enkelt, seier eller uavgjort tar laget videre til hovedrunden. Med tap mot Island, er de avhengig av at Danmark taper mot Russland.

Det kommer garantert til å bli en tett og jevn kamp mellom Island og Ungarn i kveld. 1,43 i odds på Island fremstår ikke som et spesielt interessant spill. Vi tror oppturen fortsetter for Island og spiller Island til å vinne med tre mål eller mer til godkjente 1,90 i odds.

Klikk her for å levere dette tipset