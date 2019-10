Danmark og Hareide er uavgjortspesialister

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania på Ullevaal er det soleklare høydepunktet på lørdagens langoddsprogram. Det er også syv andre EM-kvalikkamper på menyen. Ellers spilles det full serierunde i League One, League Two og i National League. Her hjemme er det kamper både i Toppserien for kvinner og i 2.- og 3. divisjon.

Danmark - Sveits U 3,00 (spillestopp kl 17.55)

EM-kvalifisering, gruppe D. Nummer to og nummer tre i gruppe D barker sammen i Parken lørdag. Åge Hareides danske drenger ligger to poeng bak gruppeleder Irland. Sveits er bare ett poeng bak danskene, og alpenasjonen har spilt én kamp mindre enn de to lagene foran dem på tabellen. Dersom Sveits vinner lørdagens kamp, vil det være nesten dødt løp i toppen av gruppe D. Det er enkelre sagt enn gjort.

Åge Hareides mannskap er ubeseiret i de elleve siste kampene, men danskenes manglende evne til å vinne kamper gir grunn til bekymring. Danskene har nemlig spilt uavgjort i seks av de elleve siste kampene. De spilte blant annet 3-3 mot Sveits på bortebane i mars. I likhet med danske er også Sveis ubeseiret i de fire gruppespillkampene. De har vunnet to og spilt uavgjort to kamper. Sveits vet at de være i en god posisjon til å ta andreplassen i gruppen, dersom de unngår tap lørdag. Med det i tankene tror jeg manager Vladimir Petković vil komme med et defensivt lag til København.

Det velorganiserte sveitsiske laget har kun tapt tre av de siste 13 bortekampene, og jeg tror de har den taktiske disiplinen og spillermateriellet til å unngå tap i Parken lørdag. Danmark har vært en spesialist i å spille uavgjort. Fem av de siste syv kampene de har spilt siden november i fjor har endt med poengdeling. At lørdagens kamp også ender med poengdelingen er ganske sannsynlig. Sveits er dyktige på å holde tett bakover på bortebane, og de kan godt få med seg et poeng fra København. Dansken har også en utfordring offensivt. Sveitserne har nemlig sluppet inn ett mål eller mindre i ti av de siste 13 kampene.

Det ligger an til å bli en intens kamp, hvor danskene vil gå i angrep for å vinne. Men det blir ikke enkelt, for Danmark var det nest beste laget i store deler av det omvendte oppgjøret i Sveits, før det ble satt inn en vill sluttspurt og 0-3 ble til 3-3. Denne gangen er Hareides mannskap på hjemmebane og der vil de trøkke på. Det blir interessant å se Sveits klarer å stå imot. På papiret har de spillere som skal kunne klare det med stopperne Fabian Schär, Manuel Akanji og Nico Elvedi. Laget fra alpelandet er godt organisert, og de har vist at de er i stand til å forsvare seg til gode resultat. Det ser ut til å bli et tett og jevnt oppgjør. Sveits kommer til å være hemmet av at de mangler Liverpool-stjernen Xherdan Shaqiri. Jeg tror det ender i poengdeling på Parken. U belønnes med 3,00 i odds. Spillestopp er kl. 1755.

